Памятная общегородская акция «Рубеж Славы» назначена на 11 утра 5 мая, а «Рубеж славы Крюково» начнётся в 13-14 часов (в его программе также автопробег и пеший «Крюковский марш» зеленоградского «Бессмертного Полка»).

С 11 утра участники общегородского флешмоба растянут георгиевскую ленту от Монумента Славы на 40-м километре Ленинградского шоссе — точнее, от памятного знака «Рубеж обороны 1201-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии» в 1 микрорайоне, чтобы не пересекать Ленинградское шоссе. Затем ленту будут держать вдоль Панфиловского проспекта до корпуса 931 возле развязки с Солнечной аллеей. Маршрут возобновится на другой стороне станции Крюково, у памятника на Привокзальной площади, и проследует до улицы Каменка, а по ней — до монумента павшим воинам в деревне Каменка.

Ограничение движения вводить не планируется, уточняют в префектуре — участники акции выстроятся на тротуарах вдоль дорог. Лента будет прерываться на пересечении с улицами и въездами в микрорайоны.

Инициаторами акции стали организаторы «Рубежа славы Крюково», которые проводят его уже несколько лет — они предложили присоединиться к акции другим районам, как рассказали Zelenograd.ru в префектуре. Управы и школы эту идею поддержали. Ожидается, что на флешмоб придут учителя с учениками. Приглашают и всех желающих жителей города, которые могут поучаствовать в флешмобе с портретами своих родственников — участников войны.

В этот же день в 10:45 в парке Победы торжественно возложат цветы к памятнику-бюсту К.К. Рокоссовского, в 11:00 возложение состоится у памятника «Защитникам Москвы» в сквере у станции Крюково, а в 12:00 — у Монумента Славы на 40-км Ленинградского шоссе.