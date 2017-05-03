Помимо уже объявленной акции «Рубеж славы Крюково» — с 3-километровой георгиевской лентой от Александровки до Каменки в «новом» городе — 5 мая Зеленоград пересечёт общегородской флешмоб «Рубеж славы»: 6-километровая лента от Каменки до монумента «Штыки». Флешмоб начнётся утром, одновременно с возложением цветов к главным военным памятникам города — собрать планируют до 5 тысяч школьников, горожан приглашают тоже поддержать акции и подержать ленту на последнем рубеже обороны Москвы.
Памятная общегородская акция «Рубеж Славы» назначена на 11 утра 5 мая, а «Рубеж славы Крюково» начнётся в 13-14 часов (в его программе также автопробег и пеший «Крюковский марш» зеленоградского «Бессмертного Полка»).
С 11 утра участники общегородского флешмоба растянут георгиевскую ленту от Монумента Славы на 40-м километре Ленинградского шоссе — точнее, от памятного знака «Рубеж обороны 1201-го стрелкового полка 354-й стрелковой дивизии» в 1 микрорайоне, чтобы не пересекать Ленинградское шоссе. Затем ленту будут держать вдоль Панфиловского проспекта до корпуса 931 возле развязки с Солнечной аллеей. Маршрут возобновится на другой стороне станции Крюково, у памятника на Привокзальной площади, и проследует до улицы Каменка, а по ней — до монумента павшим воинам в деревне Каменка.
Ограничение движения вводить не планируется, уточняют в префектуре — участники акции выстроятся на тротуарах вдоль дорог. Лента будет прерываться на пересечении с улицами и въездами в микрорайоны.
Инициаторами акции стали организаторы «Рубежа славы Крюково», которые проводят его уже несколько лет — они предложили присоединиться к акции другим районам, как рассказали Zelenograd.ru в префектуре. Управы и школы эту идею поддержали. Ожидается, что на флешмоб придут учителя с учениками. Приглашают и всех желающих жителей города, которые могут поучаствовать в флешмобе с портретами своих родственников — участников войны.
В этот же день в 10:45 в парке Победы торжественно возложат цветы к памятнику-бюсту К.К. Рокоссовского, в 11:00 возложение состоится у памятника «Защитникам Москвы» в сквере у станции Крюково, а в 12:00 — у Монумента Славы на 40-км Ленинградского шоссе.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- БАБИН ДВОР
-
Есть всесезонная
площадка на воде.
- ЖК Мелодия Леса
-
Ключи в 2017 году!
Ипотечный взнос-от 0%!
- Магазин "Я сама"
-
все для пэчворка
декупажа, украшений