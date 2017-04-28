Пять вопросов про «Рубеж славы Крюково»

В чём суть и смысл акции?

— «Рубеж славы» соединяет георгиевской лентой памятные места города и зримо определяет рубеж, по которому проходила линия обороны Крюково во время Московской битвы в декабре 1941 года. «Лента создана для патриотического воспитание детей и молодежи нашего района», — говорит Нариман Галиев. Выстоять на рубеже, на котором 70 лет назад стояли советские солдаты, и отдать дань их памяти накануне Дня Победы — такая идея заложена в акции.

Кто может участвовать?

— Каждый житель Зеленограда, в том числе те, кто подготовил портреты своих родственников, воевавших или погибших на войне, для столичного шествия «Бессмертного полка». (Кстати, портреты до сих пор можно сделать во всех зеленоградских центрах госуслуг «Мои документы», которые работают и по выходным, кроме 1 мая, но там призывают с этим поторопиться).

Для участия нужно записываться или регистрироваться?

— Акцию организует муниципальный округ Крюково и управа Крюково при содействии совета ветеранов и молодёжной палаты Крюково. Регистрацией участников «Крюковского марша» и автопробега занимается Павел Крупенников-Цыганский (телефон 8(909)934-6722, romany1925@gmail.com). При регистрации нужно сообщить ФИО, количество человек, контактный телефон или аккаунт Вконтакте, при регистрации на автопробег — госномер автомобиля. Желательно проинформировать организаторов об участии заранее, всё равно каким способом — по телефону, по почте или в соцсетях.

Куда денут три километра георгиевской ленты после акции?

— Люди, державшие ленту, разрезают её на части и берут себе по кусочку на память, как рассказали организаторы акции в управе Крюково.

На это тратят бюджетные деньги?

— Да, но не очень много. В марте управа Крюково провела разыграла конкурс на организацию празднования Дня Победы (три мероприятия, включая организацию «Рубежа славы») — его выиграл индивидуальный предприниматель, который заработает на этом 290 тысяч рублей (отдельная сумма для «Рубежа славы» не указана). По условиям конкурса, помимо организации самой акции предусмотрена раздача 3000 маленьких георгиевских лент с надписью «Гордимся великой Победы!» и предоставление 3-километровой георгиевской ленты с надписью «Рубеж Славы Крюково», а также фотосъемка мероприятия, транспорт для ветеранов, венки, 100 гвоздик и пневматические фейерверки.

У кого спрашивать обо всё остальном?

— Руководитель орггруппы акции «Рубеж славы Крюково» — Арман Мирзоян (телефон 8(967)001-0261, mirzoyan.sovet@gmail.com).