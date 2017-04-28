В пятницу, 5 мая, в преддверии Дня Победы по улицам района Крюково растянут георгиевскую ленту — в «новом городе» пройдёт традиционная патриотическая акция «Рубеж славы Крюково». В этом году в ней предложили участвовать всем желающим с фотопортретами родственников-участников Великой Отечественной войны. Пеший «Крюковский марш» зеленоградского «Бессмертного Полка» пройдёт вдоль 16 микрорайона по улице Каменка, автомобилисты устроят торжественный автопробег Александровка-Каменка, по этому же маршруту школьники будут держать на руках трёхкилометровую георгиевскую ленту — присоединиться к любой из частей акции могут все зеленоградцы.
«Крюковский марш» — местную версию столичного шествия «Бессмертного полка» с портретами героев войны, которое состоится в центре Москвы 9 мая — впервые организуют в Зеленограде. Пешая колонна стартует в 14:00 от корпуса 1640 вдоль улицы Каменка. Сбор всех участников — в 13:30 у бывшего супермаркета «Проспект», напротив Зеленоградского суда. С собой можно приносить портреты, флаги и воздушные шары. Колонна будет двигаться вместе с духовым оркестром, а на середине маршрута к ней присоединиться автопробег, который проедет в сопровождении ГИБДД.
Автопробег по памятным местам и мемориалам района Крюково двинется от захоронения в Александровке, сбор участников на месте старта — в 12:30. После того, как марш и автопробег прибудут к мемориалу в деревне Каменка, там состоится памятный концерт.
По расчётам организаторов, в акции примет участие более 3000 человек: студенты, школьники и их родители, горожане. Все они добровольно участвуют в «Рубеже славы», сообщил Нариман Галиев, начальник отдела культуры, здравоохранения и образования управы Крюково. Вдоль георгиевской ленты на автомобилях провезут ветеранов Великой Отечественной Войны.
«Рубеж славы Крюково» проводят в Зеленограде третий год подряд. В 2015 и 2016 годах акция ограничивалась растягиванием георгиевской ленты вдоль всего маршрута, её держали в основном школьники и учителя — их ради этого организованно снимали с уроков. В прошлом году дети и взрослые стояли с лентой около двух часов под моросящим дождём. По данным префектуры, в акции участвовали более 3 тысяч школьников, волонтёров, молодёжных активистов и немногочисленные присоединившиеся зеленоградцы.
Что касается шествий «Бессмертного полка» — до сих пор в Зеленограде они были только стихийными. 9 мая 2016 года во время марша военно-патриотических клубов и кадетских классов перед кадетами прошли люди, «по своей воле выстроившиеся в колонну», как сообщала префектура: мамы, папы и дети, деды и внуки несли таблички с фотографиями и именами воевавших отцов, дедов, прадедов. Вдоль шествия молодые люди еще раз протянули гвардейскую ленту, повторив акцию «Рубеж славы», которая состоялась 5 мая 2016 года.
В чём суть и смысл акции?
— «Рубеж славы» соединяет георгиевской лентой памятные места города и зримо определяет рубеж, по которому проходила линия обороны Крюково во время Московской битвы в декабре 1941 года. «Лента создана для патриотического воспитание детей и молодежи нашего района», — говорит Нариман Галиев. Выстоять на рубеже, на котором 70 лет назад стояли советские солдаты, и отдать дань их памяти накануне Дня Победы — такая идея заложена в акции.
Кто может участвовать?
— Каждый житель Зеленограда, в том числе те, кто подготовил портреты своих родственников, воевавших или погибших на войне, для столичного шествия «Бессмертного полка». (Кстати, портреты до сих пор можно сделать во всех зеленоградских центрах госуслуг «Мои документы», которые работают и по выходным, кроме 1 мая, но там призывают с этим поторопиться).
Для участия нужно записываться или регистрироваться?
— Акцию организует муниципальный округ Крюково и управа Крюково при содействии совета ветеранов и молодёжной палаты Крюково. Регистрацией участников «Крюковского марша» и автопробега занимается Павел Крупенников-Цыганский (телефон 8(909)934-6722, romany1925@gmail.com). При регистрации нужно сообщить ФИО, количество человек, контактный телефон или аккаунт Вконтакте, при регистрации на автопробег — госномер автомобиля. Желательно проинформировать организаторов об участии заранее, всё равно каким способом — по телефону, по почте или в соцсетях.
Куда денут три километра георгиевской ленты после акции?
— Люди, державшие ленту, разрезают её на части и берут себе по кусочку на память, как рассказали организаторы акции в управе Крюково.
На это тратят бюджетные деньги?
— Да, но не очень много. В марте управа Крюково провела разыграла конкурс на организацию празднования Дня Победы (три мероприятия, включая организацию «Рубежа славы») — его выиграл индивидуальный предприниматель, который заработает на этом 290 тысяч рублей (отдельная сумма для «Рубежа славы» не указана). По условиям конкурса, помимо организации самой акции предусмотрена раздача 3000 маленьких георгиевских лент с надписью «Гордимся великой Победы!» и предоставление 3-километровой георгиевской ленты с надписью «Рубеж Славы Крюково», а также фотосъемка мероприятия, транспорт для ветеранов, венки, 100 гвоздик и пневматические фейерверки.
У кого спрашивать обо всё остальном?
— Руководитель орггруппы акции «Рубеж славы Крюково» — Арман Мирзоян (телефон 8(967)001-0261, mirzoyan.sovet@gmail.com).
Поделиться мнением о ежегодных акциях с многокилометровой георгиевской лентой Zelenograd.ru попросил её основных участников — ветеранов и школьников.
«Георгиевская лента — это символ Победы. Она святая! Показывать патриотизм нужно в действие, а не просто держа в руках ленту. Я считаю, что акция не до конца продумана, — прокомментировал мероприятие 95-летний ветеран ВОВ Борис Яковлев. — Безусловно, маршрут выбран правильный, но нужно действие, например, навестить могилы погибших на фронте».
Десятиклассница Софья Калбазова, постоянная участница акции, уверена, что «Рубеж славы» имеет прежде всего историческое и образовательное значение: «Таким способом можно показать молодому поколению зеленоградские места сражений и их обширную территория. И принять участие в добром деле может любой школьник».
Одиннадцатиклассница Анастасия Титова, напротив, считает флеш-моб «совершенно бессмысленным»: «Школьники часто не понимают в полной мере все ужасы Великой Отечественной войны и то, насколько была важна сама Победа. Лента не передаёт уважение ни к ветеранам, ни к истории. Это только акция, мол, посмотрите — мы помним-знаем».
«Наша управа не знает, чем занять школьников, — комментирует одиннадцатиклассник Алексей Сермяжко. — Для меня эта идея совершенно бесполезная, неинтересная и ненужная, лучше бы деньгами или продовольствием помогли нашим героям. Ну, и отдали бы честь павшим, а не просто салют и ленту растянуть».
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