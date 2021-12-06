Умерла заслуженный учитель Антонина Корешкова. Она стояла у истоков зеленоградского образования 06.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Скончалась Антонина Ивановна Корешкова — человек, который почти полвека отдал развитию образования в Зеленограде. 3 декабря ей исполнился 91 год, а через два дня в соцсетях появилось известие о её смерти.

Педагогическая карьера Антонины Ивановны в Зеленограде началась с появлением в 1962-м первой в городе школы (№ 842), при которой в том же году организовали вечернюю школу для рабочей молодёжи (№ 265). Здесь учились ребята, приехавшие строить новый город, — отсюда второе название «школа мастеров». Её-то и возглавила тогда 32-летняя Антонина Корешкова.

В 1965-м она стала первой заведующей первого Зеленоградского районного отдела народного образования (роно), когда в городе было всего две школы. За 10 лет в этой должности она сформировала учебную и внешкольную работу в округе: открыла почти 20 школ и 25 детсадов, Дом пионеров (ныне Дворец творчества), спортшколу олимпийского резерва, вспомогательную школу (теперь интернат №7), организовала детские клубы по месту жительства, детскую фильмотеку, методический кабинет.

В 1975 году Антонина Ивановна стала директором школы № 854 — с того момента как та получила статус средней общеобразовательной. Прежде это была школа-восьмилетка, а до 1970-го делила здание с упомянутыми спортшколой и Домом пионеров.

Более 30 лет возглавляла Корешкова школу № 854. Бывшие ученики пишут в интернете о ней как учителе и директоре с большой буквы, как человеке, создавшем такую атмосферу в коллективе и в школе, что будут благодарны до конца дней.

Когда состоятся похороны и будет ли организовано для её воспитанников, для горожан прощание с Антониной Ивановной — заслуженным учителем России, кавалером ордена «Знак почёта», ветераном педагогического труда, неизвестно.

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Метки:
некролог, корешкова антонина ивановна
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