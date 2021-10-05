У соседних школ могут быть принципиально разные и ничем не объяснимые требования к внешнему виду учеников. При этом никакой связи строгости этих правил с успеваемостью нет. Мы разобрались, какие требования к внешнему виду предъявляют зеленоградские школы, составили их рейтинг по строгости таких правил и выяснили, в чем проблема с этими ограничениями.
Согласно приказу Департамента образования, внешний вид и одежда обучающихся должны соответствовать общепринятым нормам делового стиля и носить светский характер. Дополнительные правила школа имеет право установить локальным нормативным актом. Обычно эти требования включены в правила внутреннего распорядка или вынесены в отдельный документ.
Мы проанализировали правила о внешнем виде школьников, опубликованные на сайтах школ, и разделили требования на 13 критериев. За каждый критерий школа могла получить от нуля до двух баллов. Если ограничений нет или они не упомянуты — ноль баллов (в таблице ниже это зеленый цвет). Мягкое регулирование или рекомендательный характер — один балл (желтый цвет). Строгие ограничения, запрет или обязательное выполнение — два балла (красный). Затем баллы суммировались. Чем больше итоговый балл, тем строже школьные правила к внешнему виду.
Сначала мы описали общую ситуацию по каждому критерию, а затем — ситуацию в каждой школе. Они перечислены в порядке убывания строгости: сначала самая жёсткая школа 1150, а в конце — три самые мягкие: 719, 1151 и 1912. В конце — выводы.
В целом джинсы без ограничений мало где приветствуются. Но часто в правилах указывается, что учащиеся должны носить брюки классического покроя. Подходят ли под это описание классические джинсы, непонятно. В правилах некоторых школ (609, 1557, 1528, 842) указано, что джинсы классического покроя допускаются. В 1150 запрет вообще на любую джинсовую ткань в одежде.
Во многих учебных заведениях устанавливается определённый цвет школьной формы. Например, в школе 618 — только синий, а в 1353 — серый для начальной школы, синий для средней и чёрный для старших классов. Иногда ученики могут выбирать между несколькими цветами. Обычно это синий, серый и чёрный. При этом нигде не уточняется, в каких диапазонах оттенков могут быть эти цвета.
Цвет блузы иногда не оговаривается вообще, иногда указывается, что он должен сочетаться с остальной формой (1194, 2045 и другие), без уточнения, что значит это сочетание. В самых строгих правилах сказано, что блуза или рубашка должна быть светлой, как в 1353-й и 618-й.
В школах 1150, 618, 609, 1353, 854 и 1557 разрешены только геометрические узоры (клетка и полоска). В правилах 1150 и 1557 также отдельно прописано, что запрещаются крупные рисунки и надписи на одежде. В правилах 1194-й сказано только, что блузка или рубашка должна быть однотонной. В остальных учебных заведениях этот пункт отсутствует.
В школе 1150 юбка должна быть не выше 10 сантиметров от колена, в 1353 — не выше 10-15. А в 854 и 618 рекомендуема длина — не выше 10 и не ниже 20 сантиметров от колена. В 609-й запрещены мини-юбки (без уточнения длины).
Ограничения высоты каблука встречаются гораздо чаще, чем длины юбок. Допустимая высота каблука тоже везде разная. В школе 1353 он должен быть не выше трёх сантиметров, в 609 — четырёх, в 1150 и 1194 — пяти, в 1528 — семи. А в 618, 854 и 1557 допустимая высота меняется в зависимости от класса.
Под этим критерием мы подразумевали строгие требования к цвету и фасону одежды, которые могут привести к тому, что повседневная одежда не будет годиться для школы. Например, в школе 1150 вообще требуют носить эмблему школы, в 618-й допустим только синий цвет, а в 853-й этот обязательный цвет меняется в начальной, средней и старшей школе.
Школьная эмблема — это вообще настолько необычное требование, что мы вынесли его в отдельный критерий.
Этот пункт чаще всего пропускается. В некоторых учреждениях всё же есть определённые ограничения, но их нельзя назвать жёсткими. Например, в школе 1557 не рекомендуются экстравагантные причёски, а в 1150-й они категорически запрещаются. В 618 и 854 школьники с длинными волосами должны убирать их или закалывать. Только в правилах школы 1150 сказано, что мальчики и юноши обязаны своевременно стричься, при этом не поясняется, что значит «своевременно».
К окрашиванию относятся ещё более лояльно. Только в школах 1150 и 1557 запрещено красить волосы в яркие и неестественные оттенки.
Полный запрет на использование декоративной косметики установлен только в школе 1150. В 618, 854 и 1557 разрешён лёгкий макияж — иногда с определенного возраста, иногда — с разрешения родителей.
Запрет на головные уборы прописан только в правилах школ 618, 609 и 853. Но, согласно приказу департамента образования, одежда должна носить светский характер, а значит религиозные головные уборы запрещены во всех московских школах.
Самые строгие правила в отношении аксессуаров в 854-й и 618-й. Девочкам в них разрешено носить только брошь и белый воротник на платье, мальчикам — галстук и ремень. В 1150, 609 и 1557 запрещены только экстравагантные украшения или их обилие.
Самые строгие требования к внешнему виду предъявляет школа 1150. Например, ученикам запрещается пользоваться косметикой, красить ногти, носить джинсы (запрещена любая джинсовая ткань). Модели одежды должны быть строгими, без капюшонов, шнуровок, молний, накладных карманов, атрибутики спортивного стиля, обилия страз и других блестящих деталей. Для учениц 1-4 классов юбка должна достигать колена, 5-7 классов — не выше 8-10 сантиметров над коленом, 8-11 — не выше 10.
При этом в документе используются неоднозначные формулировки. Так в школе запрещены тату, пирсинг и «прочие изыски», а «мальчики и юноши должны своевременно стричься».
Эти правила приняты в 2019 году, но за пять лет до этого были приняты «Правила внутреннего распорядка обучающихся», где также регулируется внешний вид детей. Оба этих документа опубликованы на сайте школы, но противоречат друг другу. Например, в одном сказано, что обувь должна быть без каблука, но косметикой пользоваться можно, а в другом, что обувь на невысоком каблуке (до пяти сантиметров) всё же разрешается, но косметикой пользоваться нельзя. Что привело к таким радикальным изменениям, неизвестно: правда, за время между двумя документами в школе сменился директор.
При этом родители сообщают, что в реальности эти правила во всей их полноте не соблюдают.
Здесь цвет формы — синий. Допускаются брюки, юбки и сарафаны в клетку или полоску в синем оформлении. Рекомендуемая длина юбки — не выше 10 и не ниже 20 сантиметров от колена. Сорочка или блузка должна быть однотонной.
Из аксессуаров разрешены только броши и белые воротники на платья. Рекомендуемая высота каблука для девочек и девушек 5-9-х классов — не более 5 см, 10-11-х классов — не более 7 см. Также запрещено носить головные уборы и аксессуары, закрывающие лицо, кроме случаев, обусловленных состоянием здоровья. Неяркий макияж и маникюр допустим для девочек с разрешения родителей.
Волосы должны быть аккуратно подобраны и не закрывать лицо и глаза (уточняется — «в целях профилактики нарушения зрения»).
Цвет формы в школе 609 не обозначен, но блузка и водолазка должна быть светлой. На одежде допустим лишь геометрический рисунок. Запрещены мини-юбки, одежда с прорывами ткани или из кожи, майки, декольтированные блузки, свитеры грубой вязки, головные уборы, спортивная и массивная обувь, а также каблуки выше четырёх сантиметров.
В локальном акте есть противоречие: в нём сказано, что учащиеся могут носить чёрные или серые джинсы, хотя ниже, в пункте 4, мы видим запрет на джинсовую одежду.
Базовый цвет формы для начальных классов — серый, для средних — тёмно-синий, для старших — чёрный. Блузки, рубашки или водолазки должны быть светлыми и однотонными. Длина юбки — не выше 10-15 сантиметров от колена. Высота каблука — не более трёх сантиметров.
Самые противоречивые правила установлены в школе 854. В положении о школьной форме сказано: «Ношение одежды установленного вида, цвета, фасона является рекомендацией». В этом же положении ниже написано: «Обучающиеся обязаны посещать учебные заведения в одежде установленного вида, цвета, фасона».
Повседневная форма может включать в себя брюки классического стиля, юбку, сарафан, пиджак или жакет синего, серого, черного цвета или из ткани в клетку или полоску в синем, сером или чёрном оформлении, джемперы, свитеры, пуловеры нейтральных цветов, непрозрачную рубашку и блузу ниже талии. Из аксессуаров девочкам разрешается носить только брошь и белый воротник на платье, мальчикам — галстук и ремень.
Также школа рекомендует носить юбки не выше 10 сантиметров и не ниже 20 сантиметров от колена (вообще не рекомендуют платья длиной «в пол»).
Рекомендуемая высота каблука для девочек и девушек 5-9-х классов — не более трех см, 10-11-х классов — не более пяти.
Запрещена одежда, обувь и аксессуары с травмирующей фурнитурой, яркие надписи и изображения (как определять «яркость», непонятно), а также символика экстремистских организаций.
Это одни из самых подробных правил. Здесь даже определяются некоторые термины, например, «деловой стиль». Правда, затем сказано, что стиль одежды ещё и «классический, современный, строгий» — что имеют в виду под этим терминами, уже не объясняют.
Ученики школы 1557 обязаны носить одежду синего, черного, серого или коричневого цвета, однотонную, в клетку или полоску. Сменная обувь — туфли или босоножки. Высотка каблука также регламентирована: не более пяти сантиметров 5-9 классах и не более семи в 10-11.
У мальчиков должна быть «аккуратная стрижка», но длина волос не регламентируется. А вот девочки, кроме аккуратной стрижки, должны собирать длинные волосы в хвост, пучок или косы. Окрашивание волос в яркие оттенки и экстравагантные причёски не рекомендуются. Девочкам с 13 лет разрешается носить неяркий макияж и маникюр.
Запрещен пирсинг, серьги-кольца, крупные украшения. А ещё спортивная одежда (костюм целиком или его детали) и обувь, открытые плечи, шорты, яркие цвета и блестящие нити в одежде и обуви, массивная обувь на высокой платформе.
Допускается синяя или чёрная джинсовая одежда классического кроя. При этом брюки с металлическими заклепками запрещены.
Ученики начальной школы должны носить одежду малинового или серого цвета, цвет утверждается общим решением родителей класса. В средних классах цвет формы — тёмно-серый. В старших— чёрный. Для девочек рекомендованы: юбка с жилетом или жакетом, сарафан или брюки. Родители мальчиков начальных классов могут выбирать цвет брюк, для девочек и старших классов такой вольницы нет.
Мальчики и юноши должны носить брюки, пиджак или жилет тёмных цветов, однотонную рубашку или водолазку, туфли. Дополнить этот комплект можно галстуком и ремнём.
Форма для девочек включает в себя жакет, жилет, брюки, юбку, сарафан классического покроя тёмных цветов, непрозрачную блузку или водолазку сочетающейся цветовой гаммы, туфли на каблуке не более пяти сантиметров. В холодное время года разрешается носить однотонный свитер, джемпер или пуловер.
Для учеников 1-4 класса родители могут сами определить цвет формы в рамках родительского собрания. Повседневная одежда для мальчиков — рубашка, брюки, пиджак (по желанию, галстук и жилет), допускается ношение водолазок, теплых свитеров и жилетов. Для девочек — блуза, юбка или сарафан, пиджак или жакет, допускается ношение классических брюк, водолазок, теплых свитеров и жилетов. Ношение классических джинсов не запрещено.
Правда, из правил не понятно, какие классы обязаны носить форму, а для каких достаточно соблюдать деловой стиль. В одном документе указано, что ношение формы рекомендуется только учащимся начальной школы, в другом сказано, что она обязательна для учеников 1-8 классов.
Отдельно оговаривается, что можно носить часы, аксессуары и «скромные неброские украшения, соответствующие деловому стилю».
Здесь в начальной школе установлена форма только синего цвета, её родители приобретают самостоятельно в любой комплектации.
Учащиеся 5-11 классов должны соблюдать деловой стиль, но требования к цвету не такие строгие. Повседневная одежда может включать в себя брюки, юбку, сарафан, пиджак или жакет тёмных цветов, сорочку или блузу «сочетающейся» цветовой гаммы, а также однотонные джемперы, свитеры, пуловеры. Кто определяет, допустимые сочетания цветов, неизвестно.
В локальном акте указано, что эти правила обязательны не только для учащихся, но и для их родителей и учителей.
В школе 1528 нет определённой формы. Ученики обязаны только соблюдать деловой стиль и исключить джинсы спортивного, мешковатого стиля, с прорезями, дырками или блёстками; яркие футболки и кофты с вызывающими надписями и рисунками; спортивную одежду; чрезмерно открытые блузки, кофты, футболки и шорты. Кто определяет, какие надписи «вызывающие» и допустимую степень «открытости», неизвестно.
Запрещены также туфли на каблуке выше семи сантиметров. Ученикам рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшений на занятиях.
Самые мягкие требования к внешнему виду предъявляют в школах 1912, 719 и 1151. Ученикам достаточно лишь соблюдать деловой стиль. В правилах 1912-й в дополнение к этому отдельно прописано, что спортивная одежда запрещена вне занятий физкультурой.
В правилах 1151 сказано ещё, что запрещено демонстрировать своим внешним видом (одежда, символика, прическа, аксессуары) принадлежность к политическим партиям, религиозным течениям, неформальным объединениям, фанатским клубам.
Насколько совпадают представления об этом термине у администрации школы, учеников и родителей, неизвестно. Например, в соответствующей статье «Википедии» сказано, что «в 21-м веке деловой стиль становится всё более раскрепощённым и уже не запрещён дресс-кодом открытый живот».
Рейтинг показал две проблемы: низкое качество правил и необъяснимый разброс требований.
Отсутствие определений, оценочные суждения, прямые противоречия — этим грешат даже лучшие образцы правил внешнего вида. Обычно до этих упущений никому нет дела, но в случае конфликта, когда правила-то и нужны, администрация может столкнуться с тем, что они непригодны. Кроме того, некачественно написанные или избыточно строгие правила, о которых мало кто не знает и мало кто соблюдает целиком, создают у детей циничное отношение к правилам и законам вообще.
Огромный разброс требований в школах, находящихся буквально через дорогу, ничем нельзя объяснить. В одной школе удалось увидеть, что правила резко ужесточились после прихода нового директора, но в этом ли была причина, неизвестно. Кажется, что критерий разумности всех школьных правил — успеваемость. Однако строгость требований к внешнему виду никак не связана с качеством образования. Школы с очень строгими и очень либеральными требованиями могут показывать схожие результаты в рейтинге качества образования.
Избыточные и ничем не обусловленные требования хоть и унифицируют детей в рамках одной школы, но создают дополнительное неравенство школ внутри города.
Детишки, послушайте старших - это так не работает. У нас этот "деловой стиль" был ещё в 1997-2004 в 719-й (гимназические классы). Пытались вводить форму, у меня даже был комплект в 5 классе, но не пошло, остановились на дресс-коде. Какую-нибудь футболку, джемпер, брюки и кроссовки? Нет, только по субботам. А так - обязательно пиджак, жакет или жилет, рубашки с блузками только белые, брюки и юбки классические, футболки и зачем-то носки на физкультуру тоже только белые. И сидишь все уроки в этой сбруе, неудобно, стесняет движения, весной жарко, мнётся, колготки легко рвутся. На пиджак надеваешь здоровенный рюкзак, потому что "нельзя один учебник на двоих!!!", и ещё всякие тетради с пособиями формата А4. И желательно мешок с формой и кроссовками на физкультуру. Яркая одежда отвлекает? Ну не знаю, мы и на тараканов с удовольствием отвлекались, и на солнечные зайчики. У кого семьи богаче или беднее, и так все знали, и даже по верхней одежде и прочему видно. Если бы "стиль" действительно настраивал на какой-то там нужный лад, взрослые люди без обязательного дресс-кода добровольно массово носили бы такое, даже дома, но нет, почему-то предпочитают удобное.
Учёба и работа лучше идут, когда человеку комфортно, в частности, когда и рабочие места, и одежда эргономичны.