Цвет одежды, узоры и рисунки на ней

Во многих учебных заведениях устанавливается определённый цвет школьной формы. Например, в школе 618 — только синий, а в 1353 — серый для начальной школы, синий для средней и чёрный для старших классов. Иногда ученики могут выбирать между несколькими цветами. Обычно это синий, серый и чёрный. При этом нигде не уточняется, в каких диапазонах оттенков могут быть эти цвета.

Цвет блузы иногда не оговаривается вообще, иногда указывается, что он должен сочетаться с остальной формой (1194, 2045 и другие), без уточнения, что значит это сочетание. В самых строгих правилах сказано, что блуза или рубашка должна быть светлой, как в 1353-й и 618-й.

В школах 1150, 618, 609, 1353, 854 и 1557 разрешены только геометрические узоры (клетка и полоска). В правилах 1150 и 1557 также отдельно прописано, что запрещаются крупные рисунки и надписи на одежде. В правилах 1194-й сказано только, что блузка или рубашка должна быть однотонной. В остальных учебных заведениях этот пункт отсутствует.