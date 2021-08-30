Школа 1557 стабильно занимает позиции на вершине рейтинга, однако ещё в 2019 году она была на втором месте, уступив школе 853. Школа 618, в свою очередь, демонстрирует волнообразный рост: с четвёртого места в 2017 и 2018 годах она сначала спустилась на седьмое, а затем поднялась на пятое и третье. Схожая ситуация со школами 1912 и 719, которые в этом году продемонстрировали бурный рост. Школа 609 стабильно находится в конце рейтинга, за последние пять лет она не поднималась выше 11 места. А школа 1353, которая последние четыре года входила в тройку лучших по показателям ЕГЭ, спустилась на седьмое место. Школа 2045, которая раньше не опускалась ниже восьмого места, сейчас занимает 12.

В 2021 году из зеленоградских школ выпустились 36 стобальников, сообщили в департаменте образования. За год их количество не изменилось. Причём двое из них заработали высший балл по двум предметам, а выпускница школы 1151 Диана Петренко сумела набрать 399 баллов за четыре экзамена.

Основной период ЕГЭ проходил с 31 мая по 25 июня. В этом году, как и в прошлом, три экзамена должны были сдавать только те учащиеся, которые собираются поступать в вузы. Для всех выпускников был обязателен только экзамен по русскому языку.