«Зеленоград.ру» составил рейтинг школ Зеленограда на основе баллов, полученных выпускниками на ЕГЭ. В дополнение публикуем рейтинги школ, составленных департаментом образование: по вкладу в качественное образование и по успехам в школьных олимпиадах.
В основе нашего рейтинга — данные о доле одиннадцатиклассников, заработавших 220 и более баллов за три экзамена — это хороший результат. Важно, что в этом рейтинге равноправны и школы с разным количеством выпускников. Ещё о качестве образования можно судить по доле учеников набравших по результатам трех экзаменов не менее 160 баллов. Мы также показываем, как изменилась позиция в рейтинге по сравнению с прошлым годом.
Школа 1557 стабильно занимает позиции на вершине рейтинга, однако ещё в 2019 году она была на втором месте, уступив школе 853. Школа 618, в свою очередь, демонстрирует волнообразный рост: с четвёртого места в 2017 и 2018 годах она сначала спустилась на седьмое, а затем поднялась на пятое и третье. Схожая ситуация со школами 1912 и 719, которые в этом году продемонстрировали бурный рост. Школа 609 стабильно находится в конце рейтинга, за последние пять лет она не поднималась выше 11 места. А школа 1353, которая последние четыре года входила в тройку лучших по показателям ЕГЭ, спустилась на седьмое место. Школа 2045, которая раньше не опускалась ниже восьмого места, сейчас занимает 12.
В 2021 году из зеленоградских школ выпустились 36 стобальников, сообщили в департаменте образования. За год их количество не изменилось. Причём двое из них заработали высший балл по двум предметам, а выпускница школы 1151 Диана Петренко сумела набрать 399 баллов за четыре экзамена.
Основной период ЕГЭ проходил с 31 мая по 25 июня. В этом году, как и в прошлом, три экзамена должны были сдавать только те учащиеся, которые собираются поступать в вузы. Для всех выпускников был обязателен только экзамен по русскому языку.
Вклад школ Москвы в качественное образование — интегральный рейтинг, составляемый по методике департамента образования. В нем учитывают:
- качественное массовое образование
- развитие талантов у максимального количество обучающихся
- работа дошкольных групп
- профилактика правонарушений
- инклюзивное образование
- социокультурное развитие
- профессиональные умения и мастерство
- массовый любительский спорт
- удовлетворенность семей
- функциональная грамотность
Недостаток этого рейтинга — преимущество, которые получают школы с большим числом учеников. Например, число выпускников в школах 1557 и 719 в прошедшем учебном году различалось почти в восемь раз, но рейтинг начисляет баллы за каждого ученика. Маленькой школе даже с отличными результатами крайне сложно набрать большое число баллов. Из четырех зеленоградских школ вообще не вошедших в этот рейтинг, три — из числа школ с наименьшим числом учеников. Более того — по результатам этого рейтинга, школы получают гранты мэрии, что только способствует увеличению разрыва в качестве образования и может приводить к будущему поглощению маленьких школ.
Составители этого рейтинга не показывают итоговые позиции — только в какую группу попала та или иная школа. В рамках каждой группы мы расставляли школы в порядке увеличения их номера.
Ещё один рейтинг, составляемый структурами мэрии — олимпиадный навигатор — формируется по 11 наиболее востребованным предметным направлениям по итогам московских и всероссийских олимпиад. Чем выше результат и уровень олимпиады, тем больше баллов получает школа. Учитывается также смена учеником школы и результаты предыдущего года (с понижающим коэффициентом). Как и в рейтинге вклада в качество образования, не учитывается размер школы.
Навигатор имеет три номинации:
- топ-20 школ Москвы по профилю — абсолютные чемпионы по результатам детей
- лидеры профиля — лучшие образовательные организации, массово развивающие таланты своих учеников в этом направлении
- успешно реализующие профиль школы — образовательные организации, входящие в 25% лучших от всех школ, реализующих этот профиль, по количеству баллов, количеству дипломов и количеству детей.
Номинация Топ-20 указывается с местами, две другие — без мест. Школы мы выстроили по числу направлений — чем в большем числе разных направлений у школы есть результаты, тем выше она в нашем рейтинге.