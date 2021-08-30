Рейтинг школ Зеленограда: по ЕГЭ, качеству образования и олимпиадам 30.08.2021 ZELENOGRAD.RU

«Зеленоград.ру» составил рейтинг школ Зеленограда на основе баллов, полученных выпускниками на ЕГЭ. В дополнение публикуем рейтинги школ, составленных департаментом образование: по вкладу в качественное образование и по успехам в школьных олимпиадах.

Рейтинг по баллам ЕГЭ

В основе нашего рейтинга — данные о доле одиннадцатиклассников, заработавших 220 и более баллов за три экзамена — это хороший результат. Важно, что в этом рейтинге равноправны и школы с разным количеством выпускников. Ещё о качестве образования можно судить по доле учеников набравших по результатам трех экзаменов не менее 160 баллов. Мы также показываем, как изменилась позиция в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Школа 1557 стабильно занимает позиции на вершине рейтинга, однако ещё в 2019 году она была на втором месте, уступив школе 853. Школа 618, в свою очередь, демонстрирует волнообразный рост: с четвёртого места в 2017 и 2018 годах она сначала спустилась на седьмое, а затем поднялась на пятое и третье. Схожая ситуация со школами 1912 и 719, которые в этом году продемонстрировали бурный рост. Школа 609 стабильно находится в конце рейтинга, за последние пять лет она не поднималась выше 11 места. А школа 1353, которая последние четыре года входила в тройку лучших по показателям ЕГЭ, спустилась на седьмое место. Школа 2045, которая раньше не опускалась ниже восьмого места, сейчас занимает 12.

В 2021 году из зеленоградских школ выпустились 36 стобальников, сообщили в департаменте образования. За год их количество не изменилось. Причём двое из них заработали высший балл по двум предметам, а выпускница школы 1151 Диана Петренко сумела набрать 399 баллов за четыре экзамена.

Основной период ЕГЭ проходил с 31 мая по 25 июня. В этом году, как и в прошлом, три экзамена должны были сдавать только те учащиеся, которые собираются поступать в вузы. Для всех выпускников был обязателен только экзамен по русскому языку.

Рейтинг по вкладу в качественное образование

Вклад школ Москвы в качественное образование — интегральный рейтинг, составляемый по методике департамента образования. В нем учитывают:

  • качественное массовое образование
  • развитие талантов у максимального количество обучающихся
  • работа дошкольных групп
  • профилактика правонарушений
  • инклюзивное образование
  • социокультурное развитие
  • профессиональные умения и мастерство
  • массовый любительский спорт
  • удовлетворенность семей
  • функциональная грамотность

Недостаток этого рейтинга — преимущество, которые получают школы с большим числом учеников. Например, число выпускников в школах 1557 и 719 в прошедшем учебном году различалось почти в восемь раз, но рейтинг начисляет баллы за каждого ученика. Маленькой школе даже с отличными результатами крайне сложно набрать большое число баллов. Из четырех зеленоградских школ вообще не вошедших в этот рейтинг, три — из числа школ с наименьшим числом учеников. Более того — по результатам этого рейтинга, школы получают гранты мэрии, что только способствует увеличению разрыва в качестве образования и может приводить к будущему поглощению маленьких школ.

Составители этого рейтинга не показывают итоговые позиции — только в какую группу попала та или иная школа. В рамках каждой группы мы расставляли школы в порядке увеличения их номера.

Олимпиадный навигатор

Ещё один рейтинг, составляемый структурами мэрии — олимпиадный навигатор — формируется по 11 наиболее востребованным предметным направлениям по итогам московских и всероссийских олимпиад. Чем выше результат и уровень олимпиады, тем больше баллов получает школа. Учитывается также смена учеником школы и результаты предыдущего года (с понижающим коэффициентом). Как и в рейтинге вклада в качество образования, не учитывается размер школы.

Навигатор имеет три номинации:

  • топ-20 школ Москвы по профилю — абсолютные чемпионы по результатам детей
  • лидеры профиля — лучшие образовательные организации, массово развивающие таланты своих учеников в этом направлении
  • успешно реализующие профиль школы — образовательные организации, входящие в 25% лучших от всех школ, реализующих этот профиль, по количеству баллов, количеству дипломов и количеству детей.

Номинация Топ-20 указывается с местами, две другие — без мест. Школы мы выстроили по числу направлений — чем в большем числе разных направлений у школы есть результаты, тем выше она в нашем рейтинге.

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Метки:
школа, егэ
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