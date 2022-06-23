Тайна рождения

Ещё недавно никто не мог точно сказать, когда и где родился Константин Рокоссовский. Сам он во всех анкетах писал дату 8(20) декабря 1896 года. А место определял по-разному: до 1945 года утверждал, что родился в Варшаве, в 1945-м в качестве места рождения назвал город Великие Луки в Псковской губернии. Когда в 1949-м пришлось возглавить Войско Польское, местом его рождения опять стала Варшава, а по возвращении в СССР — снова Великие Луки.

Биограф Рокоссовского Вадим Соколов, дотошно изучивший все известные факты, доказал, что Рокоссовский никак не мог родиться в 1896 году, ибо летом того же года на свет появилась младшая сестра будущего маршала — Хелена. По версии Соколова, Рокоссовский родился в 1894 году — на два года раньше даты, указанной во всех словарях и энциклопедиях. Местом его рождения биограф назвал Варшаву, поясняя, что Великие Луки были выбраны, когда маршал стал дважды Героем Советского Союза, и на его родине полагалось установить бронзовый бюст. Ставить памятник советскому полководцу в формально независимой, хоть и братской Польше было не с руки — так Рокоссовский сделался «уроженцем» Псковщины.

Загадка разрешилась в мае 2021 года, когда года в Национальном историческом архиве Белоруссии обнаружили запись о рождении Константина Рокоссовского.