Какой парк нужен «городу молодых»?

Создавая в 1960-х генплан Зеленограда, зодчие учли, что это — «город молодых», средний возраст горожанина в 1967 году был всего 23 года — и спланировали застройку так, чтобы в центре ее, на террасах, сходящих к пруду, разместился спорткомплекс. Кстати, эта идея была высказана уже в первой статье о новом городе в газете «Правда» от 22 февраля 1959 года, где упоминался «стадион, примыкающий к городскому парку на берегу Сходни».

В 1969 году в журнале «Архитектура СССР», посвященном Зеленограду, зодчие описали свой замысел подробно. В центр города вливается в парк, задуманный как спортивная зона. «Здесь расположена спортивная арена с трибунами на 12 тысяч зрителей, крупные сооружения — легкоатлетический манеж, плавательный бассейн, Дворец спорта, плоскостные сооружения, городской пляж».