Знаете ли вы, что парк Победы, открытый ровно 40 лет назад — 9 мая 1985 года, когда страна отмечала 40-летие победы в Великой отечественной войне, задумывался архитекторами совсем иным, и должен был стать не столько парком, сколько грандиозным спортивным кластером? Рассказываем, как НАТО помешало этому замыслу, как главный городской парк стал подарком на день Победы, и кто придумал лучшее его украшение — каскадный фонтан.
Создавая в 1960-х генплан Зеленограда, зодчие учли, что это — «город молодых», средний возраст горожанина в 1967 году был всего 23 года — и спланировали застройку так, чтобы в центре ее, на террасах, сходящих к пруду, разместился спорткомплекс. Кстати, эта идея была высказана уже в первой статье о новом городе в газете «Правда» от 22 февраля 1959 года, где упоминался «стадион, примыкающий к городскому парку на берегу Сходни».
В 1969 году в журнале «Архитектура СССР», посвященном Зеленограду, зодчие описали свой замысел подробно. В центр города вливается в парк, задуманный как спортивная зона. «Здесь расположена спортивная арена с трибунами на 12 тысяч зрителей, крупные сооружения — легкоатлетический манеж, плавательный бассейн, Дворец спорта, плоскостные сооружения, городской пляж».
Слева изображен стадион, середину занимает партерный парк, в правой части — спортивный комплекс: манеж, дворец спорта, бассейн и т. д. Идея парка «со спортивным уклоном» долгое время оставалась на столе и ее детально разработали.
Как видно на плане, спорткомплекс разделен на две зоны. Западная — от лодочной станции до четырех многоэтажек, корп. 445-448 — зона зрелищных мероприятий со стадионом. Восточная — от парка до 7 микрорайона — для учебно-тренировочной работы. Собственно парк — с деревьями, кустами и клумбами — связывал спортивную инфраструктуру. Построить эти объекты собирались в 1970-х годах.
Когда осенью 1974 года МОК решил провести Олимпиаду-80 в Москве, власти Зеленограда предложили использовать наш город для подготовки к Играм. Председатель Зеленоградского горсовета Борис Кириллов в 1975 году написал статью в журнал «Городское хозяйство Москвы» с говорящим названием «Приглашает Зеленоград». Он предложил задействовать уже готовые спортсооружения, и те, что должны построить в 1975—1979 годах для подготовки команд олимпийской сборной. Вся документация на спортивные объекты уже была: готовые проекты, технико-экономические обоснования, рабочие чертежи, макеты — строить можно хоть завтра. Вот, например, план спортивного комплекса, который собирались строить в восточной части парка.
Огромное сооружение на плане, включало в себя спортивный корпус в виде пирамиды и крытый легкоатлетический манеж, два бассейна — открытый и закрытый, множество специализированных залов (борьба, танцы, гимнастика) и полей для командных видов спорта. Его собирались строить на едином стилобате, фактически как одно здание! Верх его являл бы собой площадь, ведущую к зрительским трибунам. А вот что должно было находиться внутри этого колоссального комплекса.
Внутри пирамиды — демонстрационный зал и трибуной на 1000 мест.
Справа от пирамиды открытая площадка размером 36x72 метра с трибунами на 1500 зрителей, зимой там тренировались бы фигуристы и хоккеисты, а летом — представители летних видов спорта.
В здании с покатой крышей — залы для занятий, раздевалки, врачебно-физкультурный диспансер, бассейн для обучения малышей плаванию, буфет.
Прямо перед пирамидой в закрытой части комплекса несколько залов: для бокса и борьбы, тяжелой атлетики, гимнастики. Перед ними открытый 50-тиметровый бассейн с восемью дорожками и вышкой, с трибунами на 500 мест.
Вытянутое сооружение с двускатной крышей слева — легкоатлетический манеж с трибунами на 2000 зрителей — он же искусственный каток летом.
Из открытых сооружений запланирована арена для легкой атлетики и футбола на 10 тысяч зрителей. В комплекс включены также тренировочная легкоатлетическая площадка, два футбольных поля и площадки для спортивных игр.
Всё это могло бы появиться в нашем городе. Замысел был хорош, но оргкомитет не поддержал это предложение. Виной тому стало обострившееся политическое противостояние между странами Варшавского договора и блоком НАТО. Из-за ввода советских войск в Афганистан ряд стран НАТО: США, Канада, Турция, Корея, Япония, Египет, ФРГ объявили бойкот Московской олимпиаде, из-за чего в Москве возник избыток спортивных баз для тренировок, и Зеленоградские объекты не понадобились.
После того, как строители Зеленограда снесли остатки деревни Савёлки, обширное поле между Сходней и будущей Центральной площадью превратилось в пустырь с уцелевшими кое-где старыми деревьями и сетью тропинок, по которым ходили на работу сначала строители, а потом и сотрудники предприятий Южной промзоны. Вот так это место выглядело в середине 1960-х годов до того, как запрудили Сходню.
В 1967 году Сходню запрудили, и образовался Большой городской пруд с пляжем. В следующие 15 лет территорию будущего парка постепенно обживали: дорожки, скамейки, в 1976-м на берегу пруда открыли городскую танцплощадку.
Ансамбль центра Зеленограда складывался очень медленно. В 1972 году построили здание городской администрации. Два других долгостроя — высотная гостиница и Дворец культуры придавали будущей главной площади вид стройплощадки.
В 1983-м Дворец культуры наконец открыл свои двери, и архитектурный ансамбль центра обрел определенность замысла. Настало время заняться парком.
В начале 1980-х годов разработку проекта детальной планировки парка поручили молодому архитектору Ларисе Метайкиной.
«Моя жена Лариса Григорьевна была в то время руководителем группы архитекторов, — рассказал „Зеленоград.ру“ Валерий Метайкин. — Она взяла план центра города с пятном под парк и нарисовала рабочий чертеж. Генплан центра города был построен по принципу пересечения двух осей. Первая ось: ДК — префектура, вторая, она была основной, соединяла высотную доминанту через пруд со зданиями Научного центра. Эту главную ось центра Лариса, используя естественный рельеф местности, оформила как каскад искусственных водоёмов — это была ее идея».
«Другая идея Ларисы состояла в том, — продолжает Метайкин, — чтобы использовать в планировочной композиции парка равносторонний треугольник, положенный в основу архитектурной концепции ДК. Так треугольник стал основной темой, объединяющей внешней вид и внутреннее пространство здания с окружающей его территорией. По замыслу Ларисы, в планировке парка, в верхней части которого стоит дворец, тоже доминирует эта фигура: треугольником — под углом 60° сходятся его аллеи, а в оформлении использованы декоративные треугольные элементы. Так удалось связать элементы центра города в единую гармоническую композицию».
К рабочему чертежу Лариса Метайкина приложила пояснительную записку. В ней говорилось, что партерный парк с востока и запада ограничен двумя большими группами взрослых деревьев. Главная его аллея спускается от Центральной площади к пруду гранитными ступенями. Набережную она предложила озеленить двумя рядами деревьев с подстриженной кроной и кустарниками боскетного типа. Боскеты — это плотно посаженные и ровно подстриженные кусты, образующие сплошную зеленую стену, по сути, живая изгородь.
Обычно при слове «парк» мы представляем себе множество деревьев, образующих аллеи, но партерный парк — дело иное. Это террасы, занятые газонами с цветниками и ограниченные бордюром из кустарника вдоль дорожек. А деревья в таком парке стоят живописными группами в композиционных узлах партера.
Разбить газоны, заасфальтировать дорожки, установить скамейки и фонари — это еще не парк, это просто благоустройство.
А собственно парк — деревья и кустарники, живые изгороди, живописные куртинки и газоны, цветники и аллеи — требовал не только архитектурного замысла, но и того, кто определит, какие именно деревья и где следует посадить так, чтоб их формы и краски круглый год радовали взгляд. Какие клумбы разбить, и что должно расти на них, чтоб цветение не прекращалось с весны до поздней осени. Этим человеком был дендролог Эдиссон Дашков, с первых дней Зеленограда воплощавший в нем концепцию города-сада.
Создавая парк, Дашков мыслил не только, как специалист, понимающий, где что посадить, чтоб прижилось — в зависимости от грунта, освещённости, но и как живописец, создающий из кустов и деревьев будущий цветущий и красочный пейзаж. По его замыслу парк в любой сезон должен радовать глаз яркой палитрой, графически четкими линиями, безупречным сочетанием красок.
Изначальный замысел Эдиссона Дашкова виден и сегодня. Вот уже 40 лет украшают партерный парк купы посаженных им вдоль каскада деревьев: дубы и черемухи, березы, рябины и липы, сирень, калина, жимолость, шиповник — с весны до конца лета сменяют друг друга цветущие деревья и кустарники. Все так же растут вдоль дорожек живые изгороди из боярышника и кизильника. Все так же хороши ивы на набережной. А осенью тщательно продуманное художником карнавальное разноцветье отражается в зеркале Большого пруда.
Поскольку о спортивной направленности парка речь больше не шла, знаковое место в центре города скоро получило новое посвящение. Назвать парк в честь 40-летия Победы в Великой Отечественной войне предложили в городском Совете ветеранов. К середине 1980-х годов в его рядах было 2700 членов — в том числе самых известных и авторитетных офицеров и генералов, участников Великой Отечественной войны, героев Советского Союза. Возглавлял организацию полковник пограничных войск Василий Владимирович Григорьевский. Он принимал в судьбе этого зеленого уголка самое непосредственное участие.
Торжественное открытие парка состоялось 9 мая 1985 года. При входе в парк со стороны Центрального проспекта, на подпорной стене террасы установили бронзовую памятную доску с надписью: «Парк 40-летия ПОБЕДЫ назван в 1985 году в ознаменование 40-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Возле нее — в присутствии ветеранов и при большом стечении горожан прошла церемония открытия.
После митинга, ветераны войны взяли в руки лопаты и саженцы и посадили в парке на заранее намеченных местах «ветеранскую рощу» — 40 молодых деревьев: березки, липы, клены.
Не все деревца прижились, но некоторые из них растут и сейчас. На снимке ниже, сделанном в 1986 году, видны молодые посадки в парке Победы.
Долгожданный парк площадью почти 10 гектаров стал любимой зоной отдыха и местом праздничных гуляний горожан. А также местом трудового воспитания для зеленоградских школьников.
В парке возле Дворца культуры посадили несколько ёлочек. Поначалу выглядели они неказисто — кривоватые с редкой хвоей. «Мы ещё удивлялись, где такие некрасивые ёлки нашли, неужели не могли посадить получше, — вспоминает Дмитрий Белышев. — Но с годами всё изменилось, сейчас ели сильно выросли и выпрямились. Настоящие красавицы стали!»
Весной и летом в рамках приучения школьников к общественно-полезному труду к работам в парке привлекали старшеклассников. Ребята убирали мусор, подметали дорожки, белили бордюры и сажали на клумбах цветы. «В последних классах школы мы летом работали в парке Победы на какой-то практике, — рассказывает Дитрий З. — Собрали мусор, где велено, и ничего лучше не придумали, как сесть под ёлками возле ДК в карты играть. А там же горсовет рядом. Скоро нас заметил милиционер, пришёл и стал отбирать карты. Мы, конечно, ему отдали. Но не все, штук пять зажали специально, чтобы они потом сами не играли на службе».
Работы в парке Победы продолжались и после его открытия. Архитекторы Лариса Метайкина и Юрий Свердловский продолжали трудиться над главным его украшением — каскадным фонтаном, связавшим Центральную площадь с Большим прудом.
Разработка и постройка крупного гидротехнического сооружения заняла не один год и продолжалась как до, так и после открытия парка Победы.
Фонтан из шести чаш и подземной насосной станции, расположенной на глубине более трех метров возле нижней чаши, имел объем 550 кубометров. Вода от насосов по трубопроводу подавалась в верхнюю накопительную чашу, а откуда через систему бассейнов стекала в нижнюю чашу. Инженерные сети этого каскада изготовили строители известного в городе СУ-140, возводившие ранее объекты южной промзоны, завод «Ангстрем», МИЭТ, Дворец культуры и высотное здание (как считалось, будущий отель).
«Делали эту работу мои товарищи из СУ-140, рассказывает сварщик Василий Листопад, — Федотов, Щёголев, Стадников, Суворов, Мельников, начальник участка Лебедев и другие. Лично мною в одиночку сварены все кессоны и переходы в этом фонтане».
Поскольку в первоначальном замысле фонтан должен был напоминать водопад, зодчие продумали соответствующую внутреннюю облицовку бассейнов — их решили отделать крупной смальтой сине-голубых и фиолетовых оттенков, что создало бы не только декоративный эффект, но и ощущение свежести, прохлады. Смальта — непрозрачное прочное и гладкое стекло, ее используют для создания мозаик.
В то время в Зеленограде работала знаменитая «Пуговичка» — уникальная фабрика, единственная в СССР, выпускавшая стеклянные пуговицы. В середине 80-х «Пуговичка» из старого здания в 9-м районе переехала в новое современное — в Алабушево, в 3-м Западном проезде. Помимо пуговиц там производили смальту. Выпускать ее стали ещё в конце 60-х из отходов пуговичного производства — для нужд реставраторов. Так, например, в 1969 году на площади Юности появился мозаичный бассейн с наклонной чашей в абстрактных геометрических узорах, созданных художником Серафимом Павловским. Смальту для него, как позднее и для фонтана в парке Победы изготовила «Пуговичка». Позже, смальта стала основной продукцией предприятия, и «Пуговичку» переименовали в завод «Смальта».
Сооружение каскада фонтанов в парке завершилось в 1987 году. Весной перед запуском фонтан, еще носивший следы строительных работ, срочно приводили в презентабельный вид, чтоб представить его горожанам во всей красе. Организовали субботник, в котором приняли участие школьники-старшеклассники. «Ранней весной, когда каскад был уже построен, но „до ума“ еще не доведён, нас посылали из школы драить этот фонтан внутри, — вспоминает Анастасия Силантьева. — На субботнике мы вручную оттирали мозаику из смальты от грязи и цемента».
Правда, снаружи фонтан особой красотой похвастать не мог. «Его облицевали какой-то плиткой, чуть ли не туалетной, и выкрасили сверху в красный цвет, — вспоминает Валерий Метайкин. — Помню, я лично спрашивал на совещании у префекта, когда уберут это безобразие. Потом убрали».
Роскошная и оригинальная внутренняя облицовка фонтана радовала горожан четверть века.
«Какая великолепная мозаика в фонтане была! Какие цвета лазоревые! Раньше вода в фонтане бежала, сейчас стоит» — вспоминает Ольга Назарова. «Раньше каскадный фонтан был гораздо лучше! — считает Олег Кутузов. — Цветная смальта: тёмно-синяя, голубая и белая, создавала радостное настроение. А как играли эти краски в солнечную погоду — просто красота!»
За 25 лет инженерные сети фонтана износились и стали протекать. Дорожки возле каскада были постоянно мокрыми, потому что вода просачивалась сквозь грунт и поднималась наверх. Мозаика местами тоже выглядела не лучшим образом, куски смальты кое-где отвалились, в облицовке зияли дыры. К 2012 году реконструкция фонтана назрела. На эти работы из городского бюджета выделили более 200 миллионов рублей. В ходе ремонта, которым занималась фирма «Техстрой», смальту пришлось демонтировать. Так каскадный фонтан утратил прелесть сверкавшего яркими красками водопада. После замены инженерных коммуникаций, стены и днища чаш облицевали темно-серыми гранитными плитами.
Однако надежды на то, что после капитального ремонта фонтан не будет протекать, не оправдались. Фонтан начал течь сразу, на ступеньках парка появились ручьи, гранит и плитка стали отваливаться. Но заставить подрядчика устранить недостатки городские власти так и не смогли. Новому капитальному ремонту фонтан подвергся в 2018—2019 годах в ходе масштабной реконструкции всего парка. Чаши его украсила яркая подсветка, создающая ощущение, что вода в фонтане светится изнутри.
Но и эта красота продержалась недолго. Неправильно смонтированные светильники скоро перестали работать, и в 2024 году фонтан в парке Победы снова начали капитально ремонтировать — в третий раз за 12 лет.
В 2019 году парк Победы пережил полную реконструкцию, длившуюся почти год и стоившую московскому бюджету 2,75 миллиардов рублей. В ходе масштабных работ осуществился наконец первоначальный замысел архитекторов — создание градостроительного ансамбля путем соединения мостами и переходами его частей: Центральной площади, площади перед Научным Центром, парка Победы, дендрария и комплекса зданий МИЭТа. Таким образом, общая площадь обновленной территории составили более 35 гектаров. Во время реконструкции воду в Большом и Малом прудах временно спустили, очистили дно от многолетних иловых отложений, укрепили и привели в порядок берега. В парке Победы появился живописный прогулочный маршрут. На берегу пруда вновь обустроили лодочную станцию. На стороне дендрария сделали деревянные настилы с местами для отдыха. Открытие обновленного парка приурочили ко Дню города — 7 сентября.
«Зеленоград.ру» благодарит архитектора Валерия Метайкина за помощь в подготовке этой статьи.