«Мы залезали на крышу, садились, свесив ноги вниз…»

Масштабное строительство в центре города, разумеется, привлекало внимание юных зеленоградцев. Тем более что стройки в те годы не огораживали, как сейчас, и любопытные подростки без особых трудов пробирались внутрь здания, лазили в подвал, бегали по лестницам и даже забирались на крышу. «Мы там в своё босоногое детство излазили всё вдоль и поперек, — вспоминает зеленоградец Михаил Ульянов. — Там такие катакомбы были, мы спускались в них под башней, а выходили в 7-м микрорайоне».

Какая никакая охрана от ребячьего любопытства на стройке присутствовала, но, судя по воспоминаниям её былых посетителей, не постоянно. «Помню, мы мелкие были, и любили лазить по этой стройке, — рассказывает горожанин под ником „Ушел, не ищите“. — Всё заканчивалось тем, что за нами гнались либо сторож, либо дружинники. Весёлые времена были».

«Странно, — возражает ему Евгений Карабут, — сколько мы лазали по строящейся гостинице летом 1981-го, ни разу не видели сторожей. На кран, находящийся в самой верхней точке заходить не решились из-за узкого и на вид хлипкого перехода из досок с условными поручнями. А инстинкт самосохранения в те годы ещё присутствовал».

«Мы с ребятами из нашего двора, залезали на крышу этого здания и играли в бадминтон, при этом никакой опасности не чувствовали, — делится воспоминаниями Елена Томашевич. — Нас увлекала беготня по этажам от сторожа, он бедный обычно сдавался где-то между пятым и седьмым этажом, вот безбашенные были! Сейчас от одних этих воспоминаний волосы шевелятся».

Впрочем, никакая охрана не могла конечно уследить за вездесущей юркой ребятней, хулиганившей, порой, не по-детски. Однажды детишки стащили с крана рацию, и строителям пришлось орать команды в мегафон, отчего особенно страдали жители Флейты.

Некоторые строители с пониманием относились к интересу ребятишек и, если ситуация позволяла, шли навстречу. «Мы однажды попросились на наружном лифте для персонала покататься, и лифтёр пустил нас, — вспоминает Дмитрий З. — И мы поехали на какую-то высокую отметку. Стало грохотать, трясти, а на высоте ещё шум ветра добавился, причём кабина начала раскачиваться, а иногда её зверски трясло! Я очень испугался. Когда опустились обратно, было приятно ощутить спасение».

Самым влекущим в недостроенном здании была конечно не беготня от сторожей по пыльным ступеням среди строительного мусора, а его высота. Забраться на самую верхотуру, окинуть взглядом город и округу, ради этого можно и попыхтеть, взбираясь на 28-й этаж без лифта.

«Мы залезали на крышу, садились, свесив ноги вниз… и весь мир, был как на ладони» — говорит Сергей Царихин.

«В конце 90-х мне довелось побывать на самом верху высотки, несмотря на то, что она в то время уже хорошо охранялась, — рассказывает Михаил Ульянов. — Сначала дух захватило от открывшейся красоты и живописной панорамы Зеленограда. Затем я спустился и поехал домой за фотиком. Вернулся уже с другом Николаем. Лифты конечно не работали, и мы лазили там пешочком — наверх и вниз».