Ко всем праздникам крышу ДК украшали красочные 40-метровые заставки: «Да здравствует 7 ноября!», «С Новым годом!», «С Днём революции!», «С 8 марта!», «С 9 мая!» — рисовали их вручную гуашью шесть штатных художников.

Дворец превратился в настоящий культурный центр города, оба его зала были заполнены зрителями, а билеты распределялись между предприятиями по разнарядке райкома и были нарасхват. В кассы выстраивались огромные очереди, чтобы купить билеты на спектакли МХАТа, «Театра на Таганке», «Ленкома» или «им. Вахтангова». Практически все знаменитые актёры, юмористы и эстрадные «звёзды» побывали в нашем ДК — проще сказать, кого не было.

В конце 1980-х годов, пока строилось здание для театра «Сатирикон», в течение нескольких месяцев труппа этого театра во главе с Аркадием Райкиным и его сыном Константином репетировала в зеленоградском ДК и даже успела дать несколько спектаклей. Аркадий Исаакович тогда уже был очень болен. «Помню, он шёл за кулисами в сопровождении сына Константина и медика, — рассказывает художник Михаил Воронов. — Они его подвели к занавесу, за кулисами тот еле стоял, но вышел на сцену — и переменился просто невероятно. Выходил со сцены и снова повисал на руках сопровождающих. То есть держался он только перед зрителями».

В яркой жизни дворца случались, конечно, и происшествия. В середине 80-х в Зеленограде были очень популярны цирковые программы, в которых принимали участие два медведя. «И вот, — вспоминал Борис Попов, — на третий год их дрессировщик Николай, ничего нам не сказав, решил изменить программу, чтобы обкатать новый номер перед каким-то важным показом. И посадил одного медведя на мотоцикл. А на нашей сцене с низким бортиком разве можно было это делать? Медведь прокатился по сцене и вдруг поехал в зал. Медведя всё-таки успели схватить, чтобы он не свалился вниз, а мотоцикл так и рухнул на первый ряд. Хорошо, что на тех местах никого не было».