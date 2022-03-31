Зеленоградский дворец культуры — самое крупное культурное учреждение в городе: шутка ли, 20 тысяч квадратных метров! За свою сорокалетнюю историю он успел побывать и «вспомогательным цехом» завода «Элма», и филиалом товарной биржи с автосалоном. А сегодня, ко всему прочему, это почтенная архитектурная достопримечательность — образец советского модернизма. Рассказываем, как «зажигали» во дворце в 1980-е, выживали в 1990-е и шли в ногу со временем в 2000-е.
О том, что в Зеленограде непременно будет Дворец культуры, «отцы города» — архитекторы знали задолго до того, как был заложен его первый камень. Первые чертежи будущего здания были сделаны в 1960 годы, а сам дворец задумывался как часть модернистского архитектурного ансамбля центра Зеленограда.
В советское время дворцы культуры были центрами просветительской деятельности во многих городах. Зеленограду, изначально рассчитанному на молодых образованных жителей, на советскую интеллигенцию, такой центр, безусловно, требовался. По данным кинохроники, средний возраст зеленоградцев в 1967 году составлял 23 года, чему немало способствовал и строящийся здесь Московский институт электронной техники, МИЭТ.
Словом, юному городу было не обойтись без «культурно-развлекательной» составляющей. Пока строили дворец, все концерты, праздники и торжественные мероприятия проводили в кинотеатрах — сначала в «Электроне», потом и в «Эре».
Спроектировала Дворец культуры группа зодчих во главе с главным архитектором Зеленограда Игорем Покровским. В неё вошли архитекторы Дмитрий Лисичкин, Юрий Дмитриев, Людмила Маковская, Дмитрий Стискин и инженер Борис Зархи.
В основу архитектурной концепции положены равносторонние треугольные модули. Треугольник стал основной темой, объединяющей внешнее и внутреннее пространство здания. Чтобы построить его, потребовалось разработать специально для этого проекта уникальные плиты-перекрытия.
Треугольники окружают дворец снаружи и находятся внутри него. Если смотреть сверху, видна необычная треугольная форма периметра. В планировке террасного парка Победы, в верхней части которого стоит дворец, тоже доминирует эта фигура: треугольником сходятся его аллеи, а в оформлении использованы декоративные треугольные элементы.
Отдельные части строения разновысотные, что придает ему динамичность, живописность и выразительность. Верхний уровень центра здания завершает треугольный стеклянный купол, через него в «колодец» атриума свободно проникает свет. Фасад дворца облицован известняком.
Внутреннее пространство здания (его интерьеры разрабатывал в основном архитектор Дмитрий Стискин) решено как единое целое. Объединяющим элементом здесь служит необычный ячеистый потолок, состоящий из треугольных сот (кстати, ничего подобного в Советском Союзе больше не было).
Благодаря перепаду уровней отдельные группы помещений можно использовать как изолированные пространства.
Главный вход ведёт в объединенный вестибюль, атриум (зимний дворик) и клубный этаж. Полы в фойе отделаны натуральным мрамором.
В ДК имеется два зрительных зала — театральный на 800 мест и киноконцертный на 1000 мест, а также множество помещений для самого разнообразного использования.
По опросам зеленоградцев, как сообщает портал archi.ru, здание Дворца культуры не входит в число самых любимых с архитектурной точки зрения. Светло-серое, мощное, брутальное — оно не столько радует, сколько удивляет глаз своими необычными формами, являющими собой памятник мировоззрению 70-х годов 20 века. Однако отказать этой постройке в оригинальности нельзя, и, по отзывам специалистов, с функциональной точки зрения Дворец культуры продуман и исполнен практически идеально.
Первый камень в фундамент будущего дворца заложили ещё в ноябре 1968 года. Одновременно, как было принято в ту эпоху, была заложена «капсула времени» — послание потомкам.
Стройплощадку огородили — там работали подъёмные краны, ревели бульдозеры, а прямо за дощатым забором находилось картофельное поле с аккуратными грядками. «Грядки у нас были в самом низу, почти у воды», — вспоминает зеленоградец Александр Бережнов.
Мимо забора горожане много лет ходили на пруд купаться.
Года через два-три, когда стены здания уже поставили, но покрыть крышей не успели, строительство ДК было заморожено до конца 1970 годов. Так оно и стояло под открытым небом, подверженное ветрам и осадкам (что впоследствии сказалось на эксплуатации здания — стены подвала «поел» грибок).
По сведениям заместителя директора КЦ «Зеленоград» Бориса Андрюшина, остановка строительства была связана с подготовкой к Олимпиаде 1980 года — все силы и ресурсы были брошены на сооружение олимпийских объектов. А на месте Центральной площади появилась своеобразная советская детская площадка для детишек из Флейты, вспоминает зеленоградец Сергей Попов. На долгие годы.
На рубеже 1980-х стройка возобновилась. В конце лета 1981 года строящийся Дворец культуры «повесили» на «Элму», где он стал числиться 420-м вспомогательным цехом. Принимать объект руководство завода поручило специалисту из отдела главного энергетика Борису Попову, у которого, по его словам, всегда «была тяга к сцене».
«Первый вопрос, заданный мне на штабе по строительству ДК, был: „Ну что, к 7 ноября сдадим?“ А я посмотрел и сказал: „Я, конечно, не строитель, но дай бог через год закончить, к следующему 7 ноября“», — вспоминал Попов.
Стены дворца тогда уже стояли, но к внутренней отделке помещений ещё не приступали, поэтому «администрация» временно поместилась в строительном вагончике, стоявшем на задах стройплощадки.
В декабре 1981-го возникла новая проволочка. Министерство культуры издало приказ о консервации на неопределенный срок вновь строящихся дворцов культуры. В считанные дни из сотен рабочих и прорабов на стройке не осталось никого, даже сторожа, а ведь ДК, в который уже начали завозить оборудование, был, что называется, нараспашку — двери не запирались, никакой охраны не было. К счастью, после 1 января пришла весточка: в министерстве дали добро на завершение строительства.
На последнем этапе в проект всё ещё вносились корректировки. Так, согласно проекту, во дворце был задуман киносъёмочный павильон «Мосфильма», но затем его перепроектировали в зал хореографии, впоследствии очень пригодившийся городу.
Весной 1982 года настало время подумать о штатном расписании.
Первым сотрудником дворца стал выпускник ТХТУ Игорь Евтеев, он работал и машинистом сцены, и администратором. Одним из первых пришёл работать в ещё не открывшийся дворец киномеханик Фёдор Околелов. В годы тотального дефицита он смог достать для ДК высококлассное оборудование. Всего же в первом штатном расписании числился 261 человек.
Внешне дворец уже приобрёл законченный вид. «Некоторые горожане говорили, что здание похоже на элеватор, — вспоминает зеленоградец Юрий Муканов. — Но со временем привыкли».
Летом 1982 года у ДК появился директор — Борис Лаврентьев. Он приехал в Зеленоград из Орла по приглашению райкома партии и руководства Научного центра. Тогдашний первый секретарь зеленоградского райкома партии Александр Захаров очень беспокоился о Дворце культуры, хотел, чтоб он был уникальным во всех смыслах — в архитектурном и художественном оформлении, в своей деятельности. В 1982-м, будучи в Орле, он познакомился с директором Орловского дворца культуры Лаврентьевым, уже имевшим опыт работы до открытия, и пригласил Бориса Андреевича в Зеленоград. Но ко времени приезда Лаврентьева Захаров уже не работал секретарём, его сменил на этом посту Анатолий Ларионов.
Первому директору за полгода предстояло закончить объект и принять здание в эксплуатацию.
Вскоре по приезде Лаврентьев, большой любитель хорового пения, организовал хоровой коллектив «Ковчег», совместив обе руководящие должности. «Тогда не было ничего, в чём мне, как директору, могли бы отказать, если я обращался к руководству за помощью. Нужны были костюмы, надо было приобрести музыкальные инструменты, аппаратуру, оборудование, мебель. Все просьбы были выполнимы», — вспоминал Борис Андреевич.
Между тем, близилась 65-я годовщина Октябрьской революции, а к юбилейным датам в те дни было принято делать строительные подарки.
Дворец, как очень большое сооружение, сдавался в эксплуатацию поэтапно — часть его помещений, в том числе и театральный зал, были уже готовы. В нём собирались провести торжественное собрание, посвящённое юбилею Октябрьской революции, а затем праздничный концерт.
Площадку перед дворцом требовалось срочно привести в порядок. Для этого организовали субботник. «Погнали нас разгребать эту грязищу вокруг ДК. Ноги засасывало выше колен. Обещали за это билеты на дискотеку. Не дали», — вспоминала зеленоградка Ольга Епифанцева.
Дворец культуры открывали дважды. Первое открытие — фактическое, когда помещения дворца стали использовать по назначению, — произошло в ноябре 1982 года. Театральный зал на 800 мест и холлы вокруг него были уже готовы к запуску. Любопытная подробность: чтобы опробовать на прочность балкон в театральном зале, туда нагнали солдат с мешками песка и приказали им топать и прыгать — балкон выдержал.
«Романтичен зал театральный с коричневой бархатистой поверхностью стен и рельефной пластикой; крупными спокойными волнами, отвечающими требованиям акустики, ниспадает потолок по направлению к сцене. Всё ориентировано на театральное действие», — писала газета «Советская культура» в январе 1984 года в очерке «Загораются люстры Дворца», посвящённом открытию ДК «Зеленоград».
4 ноября в этом зале состоялось торжественное собрание, посвящённое юбилею Октябрьской революции, а после был праздничный концерт популярного певца Льва Лещенко, отмечавшего в тот год 40-летний юбилей.
За несколько часов до начала первого в истории дворца мероприятия к заместителю директора Борису Попову прибежала встревоженная сотрудница административно-хозяйственной части и сообщила, что дворец заливает. Протечка была в фойе. Оказалось, дело в приточной вентиляции, на которую строители забыли поставить одну заглушку. Аварию ликвидировали, и уборщицы успели к открытию привести всё в порядок — осталось только мокрое пятнышко на потолке.
Впрочем, по сведениям машиниста сцены Игоря Евтеева, первым мероприятием в истории дворца было не «райкомовское» открытие, а концерт для строителей, состоявшийся на два дня раньше — 2 ноября 1982 года.
В конце декабря без особой помпы в ДК открыли танцевальный зал и зал хореографии. На подходе был киноконцертный — там уже монтировали кресла, оборудовали механизмы сцены. Его запуск приурочили к следующему празднику — Дню советской армии.
23 февраля 1983 года во дворце торжественно открыли киноконцертный зал на 1000 мест.
В тот день тоже не обошлось без происшествий. Незадолго до торжества лёд забил ливнестоки, и вода стала заливать новенький зал. Мало того, почти одновременно загорелась часть театральной декорации на сцене. Едва справились с огнём и водой, назрела новая проблема. В тот день во дворец привезли венгерские студийные магнитофоны, очень хорошие. Привезли с опозданием, когда до начала мероприятия оставалось всего два часа. Монтировать их в радиорубку было уже некогда, поэтому один из магнитофонов просто установили на балконе второго этажа.
И вот праздник начался. Полон зал гостей, президиум на сцене, торжественное собрание объявляют открытым. Сразу после этого должен заиграть гимн, все встают, но вместо него с балкона на весь зал, нарушая значительность момента, раздается звук «пиэу»! И тишина.
«Я стою рядом и думаю: „Это кошмар! Что же завтра будет? Я всё-таки член партии ещё…“, — вспоминал Борис Попов. — Сам нажимаю кнопку — и гимн пошёл. Этот случай мне потом в шутку ещё долго припоминали».
А вот как описывала этот новый зал газета «Советская культура» 24 января 1984 года: «Киноконцертный зал светел по тону. Белые горизонтали стен подковой охватывают пространство. Трансформирующие устройства сцены позволяют изменять геометрию отражающих звук поверхностей, „настраивая“ зал для различных концертных программ».
Несмотря на то, что все помещения уже работали, руководство города решило провести торжественное открытие всего ДК. В марте 1983-го Зеленоград отмечал 25-летний юбилей, поэтому церемонию открытия отложили до середины апреля. Официальное открытие состоялось 17 апреля 1983 года. О том, как оно происходило, «Зеленоград.ру» рассказала участница этого события, сотрудница Культурного центра Марина Хромых.
«Хорошо помню тот день. Мероприятие началось на улице. Собралось руководство города, ветераны, архитекторы, строители, горожане. Играл духовой оркестр, звучали приветственные речи. Правда, погода к стоянию на улице не располагала. До этого было очень тепло, но 17 апреля резко похолодало, пошёл снег. А я была в платье, потому что держала ножницы для торжественного разрезания ленточки. После того, как Первый секретарь Зеленоградского райкома КПСС Анатолий Ларионов перерезал ленту, все вошли внутрь, и церемония продолжилась праздничным концертом, где выступали и местные коллективы, например, ансамбль архитекторов „Кохинор и рейсшинка“ под руководством Игоря Покровского, и приглашённые артисты».
Забавный эпизод, случившийся в тот день, вспоминал художник ДК Михаил Воронов: «Помню открытие. В тот день приехал архитектор дворца Игорь Александрович Покровский. Мы с ним были знакомы — я до этого работал у него в мастерской. Он ходил по зданию, искал какую-то аудиторию, подходит ко мне и говорит: „Миша, я не понимаю, как пройти, что мы понастроили!“».
К слову, окончательно Дворец культуры достроили уже после официального открытия — 7 декабря 1983 года. Строительство растянулось на 15 лет.
В декабре 1983-го во Дворце культуры первый раз установили новогоднюю ёлку. Стояла она не в фойе, а в зимнем дворике (атриуме), который в те годы выглядел иначе, чем сейчас.
Просторный шестигранный дворик под стеклянным колпаком в вечернее время освещался уникальной люстрой, перекрывавшей купол — прекрасным изделием зеленоградских предприятий. Люстра провисела до 1991 года, а затем рухнула. Произошло это, по-видимому, из-за тепловых явлений, поскольку солнечные лучи, проходившие через стеклянный купол, неравномерно нагревали конструкцию. К счастью, никто не пострадал.
В 1980-х годах в центре дворика располагалась круглая площадка, украшенная декоративной композицией. По словам Марины Хромых, одно время там был небольшой фонтан, но просуществовал он недолго.
В этом дворике два года подряд ставили живые новогодние ёлки высотой 8,5 метров. «Я с рабочими ездил, выбирал, привозил, устанавливал, украшал, — вспоминает Борис Попов. — Одну срубили в лесу за кладбищем, другую на месте 11-го микрорайона — он тогда только начинал строиться. И, конечно, надо было пережить „ёлочные“ кампании — за несколько дней в двух наших залах проходило 28 ёлок».
В январе 1985-го сменился директор ДК. Вместо Бориса Лаврентьева пришёл Валентин Подрезов.
Дворец жил насыщенной жизнью: спектакли московских театров, цирковые программы, фестивали, концерты приглашенных «звёзд» эстрады и симфонического оркестра. Работали кружки художественной самодеятельности и творческие коллективы: академический хор «Ковчег», ансамбль классического танца «Грация», молодёжная театральная студия «Контакт», фотостудия и другие. Проводились здесь и школьные выпускные балы, и уличные праздники.
Ко всем праздникам крышу ДК украшали красочные 40-метровые заставки: «Да здравствует 7 ноября!», «С Новым годом!», «С Днём революции!», «С 8 марта!», «С 9 мая!» — рисовали их вручную гуашью шесть штатных художников.
Дворец превратился в настоящий культурный центр города, оба его зала были заполнены зрителями, а билеты распределялись между предприятиями по разнарядке райкома и были нарасхват. В кассы выстраивались огромные очереди, чтобы купить билеты на спектакли МХАТа, «Театра на Таганке», «Ленкома» или «им. Вахтангова». Практически все знаменитые актёры, юмористы и эстрадные «звёзды» побывали в нашем ДК — проще сказать, кого не было.
В конце 1980-х годов, пока строилось здание для театра «Сатирикон», в течение нескольких месяцев труппа этого театра во главе с Аркадием Райкиным и его сыном Константином репетировала в зеленоградском ДК и даже успела дать несколько спектаклей. Аркадий Исаакович тогда уже был очень болен. «Помню, он шёл за кулисами в сопровождении сына Константина и медика, — рассказывает художник Михаил Воронов. — Они его подвели к занавесу, за кулисами тот еле стоял, но вышел на сцену — и переменился просто невероятно. Выходил со сцены и снова повисал на руках сопровождающих. То есть держался он только перед зрителями».
В яркой жизни дворца случались, конечно, и происшествия. В середине 80-х в Зеленограде были очень популярны цирковые программы, в которых принимали участие два медведя. «И вот, — вспоминал Борис Попов, — на третий год их дрессировщик Николай, ничего нам не сказав, решил изменить программу, чтобы обкатать новый номер перед каким-то важным показом. И посадил одного медведя на мотоцикл. А на нашей сцене с низким бортиком разве можно было это делать? Медведь прокатился по сцене и вдруг поехал в зал. Медведя всё-таки успели схватить, чтобы он не свалился вниз, а мотоцикл так и рухнул на первый ряд. Хорошо, что на тех местах никого не было».
Дворец культуры с его красивым футуристичным визуальным рядом не раз становился площадкой для съёмок кинофильмов, телепередач, музыкальных и рекламных клипов. В разные годы здесь снимали «Голубые огоньки», «Утреннюю почту», «Шире круг», конкурсы красоты и конкурс радиостанции «Юность», рекламные ролики артистов и парфюмерной компании Kenzo и, конечно, телесериалы.
В 1985 году здесь целиком сняли праздничный 2,5-часовой выпуск программы «Голубой огонек», посвящённый 68-й годовщине Октябрьской революции, которую вели диктор центрального телевидения Татьяна Веденеева и главный архитектор Зеленограда Игорь Покровский.
Съёмки программы проходили в театральном зале, в фойе, в модном диско-зале, в буфете и в зимнем дворике ДК. На втором этаже играл на рояле композитор Ян Френкель. В «Огоньке» участвовали артисты эстрады, театра и кино: Муслим Магомаев, Татьяна Синявская, Людмила Гурченко, Валентина Толкунова, Евгений Петросян, Александр Серов, Ирина Аллегрова, поэт Андрей Дементьев и другие. Были среди гостей программы и зеленоградцы: первостроитель и инициатор метода бригадного подряда Николай Злобин, профессор МИЭТа Борис Грибов, архитекторы, спроектировавшие зеленоградский ДК, Дмитрий Лисичкин, Дмитрий Стискин.
В качестве массовки пригласили простых горожан — в основном, нарядно одетую молодёжь с закрытых предприятий электронной промышленности. «Когда снимали в театральном зале Муслима Магомаева, — вспоминает участница студии бального танца „Барселона“ Ирина Потапова, — сначала без артиста сняли наши бурные аплодисменты и овации, что было очень странно для меня — неискушённой в кинотрюках. Когда вышел маэстро и впечатляюще спел оперную арию, наши аплодисменты были абсолютно искренними. Потом снимали настоящего фокусника в атриуме, который вдруг… выбрал меня ассистенткой из публики для какого-то „смертельного номера“. Но „сальто мортале“ не состоялось, ведь атриум по кругу со всех сторон обозревается… номер заменили. Зато теперь я точно знаю, кто и что у фокусников в шляпе! Конечно, очень запомнилась красавица ведущая Татьяна Веденеева. Она грациозно рассекала в длинном бальном платье по просторам нашего новенького, любимого, только что построенного, супер модернового для тех времён Дворца культуры „Зеленоград“».
Особенно полюбился Дворец культуры кинематографистам. В его интерьерах снимали советский фантастический фильм «Семь стихий» с Ириной Алферовой и Игорем Старыгиным — о городе молодых учёных середины 21 века, сериалы «Секретарша», «Хор», «Магомаев», комедийный боевик «Миллиард».
Дворец снимали не только внутри, но и снаружи, например, в сериале «Магомаев»
Летом 1989-го года Валентин Подрезов ушёл с поста директора Дворца культуры, и временно исполняющим обязанности был назначен его заместитель Борис Попов. Вопрос о новом директоре решался в духе времени — тогда был период выборности руководителей. В выборах участвовало семь кандидатов, среди них были первый директор Борис Лаврентьев и Николай Янковский, брат знаменитого актёра. Янковский с самого начала казался предпочтительной фигурой — он много лет возглавлял Дворец культуры «Кристалл» в Саратове, был опытным руководителем, а нашему ДК требовалось новое лицо и крепкая профессиональная хватка, ведь благополучные советские времена заканчивались, и «Элме» становилось всё труднее содержать дворец. Именно Янковский и победил на выборах.
«Но прошёл месяц, два, три, полгода, он выбирал квартиру, условия, а здесь так и не появился, — вспоминал Борис Попов. — И летом 90-го года меня назначили директором. Так я, не имея образования в области культуры, стал руководителем, последним советским директором зеленоградского дворца».
К концу 80-х интерес к культурной жизни у зеленоградцев пошёл на убыль, многих захватили бурные политические события. Чтоб не потерять зрителя, в ДК искали новые формы работы. Одной из них, опробованной летом 1989-го, стали устные журналы. «В одном из них, помню, было три странички: Лев Дуров, Татьяна и Сергей Никитины и хоккеист Игорь Ларионов, который тогда как раз собирался уезжать в НХЛ, — рассказывал Попов. — Очень интересно было — форма устного журнала позволяла объединить необъединимое».
В конце 1990-го года во Дворце культуры прошёл первый ночной киносеанс «для взрослых» — картину, которую демонстрировали там, зрителю преподносили как самый эротический советский фильм, «клубничку». В Москве было всего три копии этого фильма, и одну из них удалось достать, но… только на ночь: к полуночи фильм привезут, а уже в полтретьего его нужно вернуть. Информацию о ночном кинопоказе распространили по предприятиям, для зрителей организовали автобусы.
«Зал просто ломился, все руководители там сидели, — описывал Попов. — Надо было видеть лица этих людей, ждавших „клубничку“. Фильм начался, и я спокойно пошёл к себе. И вдруг слышу, один раз дверь скрипнула, второй… В общем, до конца показа высидело только ползала. И то, наверное, из-за того, что билеты были оплачены. Оказалось, что той эротики, по которой у всех слюнки текли, в фильме не было. Я потом на два дня забаррикадировался в кабинете и никуда не выходил, так как не оправдал надежд окружающих».
Несмотря на нараставшие экономические трудности, ДК продолжал привлекать зрителей. Перед началом 1991 года священники Никольского храма предложили устроить 7 января рождественский вечер для прихожан, а заодно и дворец освятить. Праздник состоялся и впоследствии стал традиционным.
В феврале театр «Табакерка» сыграл на сцене ДК четыре спектакля, напомнив горожанам, что культурная жизнь в Зеленограде есть. А в последний день марта, в преддверии Дня смеха, зеленоградцам устроили грандиозный праздник: выступление знаменитых сатириков, богатую концертную программу и шампанское в антракте. Киноконцертный зал был переполнен, зрители сидели даже на ступеньках. За пять минут до полуночи на сцену выехал белый «мерседес» с двумя девушками: зеленоградкой Натальей Алексанян, первой и последней миссис СССР, и ведущей радиостанции «Европа Плюс» Татьяной Берёзкой — они которые поздравили всех с Днем смеха.
Между тем, завод «Элма», на попечении которого находился Дворец культуры, был уже не в состоянии содержать огромное здание и вообще стремился избавиться от непрофильного актива. Взять учреждение на баланс выразил желание директор Зеленоградской товарной биржи Сергей Посмитный. Через голову директора ДК, бывшего в то время в отпуске, он договорился с исполкомом, что с сентября 1991 года дворец перейдёт к ним.
Для ДК наступил тяжёлый, смутный период. Биржа привела своих людей, которые не имели к культуре никакого отношения и использовали площади учреждения для торговых нужд. По словам Марины Хромых, помещения дворца заняли разные фирмочки, которые вели оптовую торговлю — сигаретами, консервами, текстилем, спиртным, сладостями, словом, всем подряд, вплоть до автомобилей, которые были выставлены в фойе.
«Биржа была хорошо организована, — рассказал „Зеленоград.ру“ заместитель директора Борис Андрюшин. — В атриуме они устроили площадку с брокерскими местами. Там были смонтированы электронные табло, на которых отображались котировки, и происходили официальные торги, участниками которых были биржа „Алиса“, Московская товарная биржа и другие».
Кроме биржи в помещении, где раньше были кассы дворца, и куда вёл отдельный вход, в начале 1990-х годов разместился банк.
Параллельно с этой торгово-финансовой деятельностью шла обычная жизнь дворца, в том числе инициированная биржей, которая использовала учреждение для проведения концертов, спектаклей и праздников.
Как и во многих госучреждениях, в ДК обитали домашние животные — кошки и пёс, их подкармливали, а они взамен несли караульную службу, каждый по своей части. В 90-х на вахте у кассы жил крупный дворовый пес по кличке Ваучер. В отсутствие охраны рыжий Ваучер исполнял роль единственного защитника и, случалось, отражал даже вооруженные нападения. Характер у него, впрочем, был спокойный. Большую часть времени пёс смирно лежал на своём месте, но его размеры и острые зубы сами по себе служили гарантией безопасности.
«Однажды в выходной день мы с кассиром работали в кассе, — рассказывает Марина Хромых, — тут же дремал и Ваучер. Вошёл посетитель, желавший купить билеты, но держался он агрессивно, разговаривал по-хамски. Ваучер насторожился, поднялся и глухо зарычал, а потом и залаял на него. Тогда посетитель выхватил из кармана пистолет и стал ломиться в кассу, угрожая всех перестрелять. Мы очень испугались и, как могли, старались его успокоить. Городского телефона в кассе тогда ещё не было, мобильных тоже, вызвать милицию мы не могли. Кончилось тем, что разошедшийся не на шутку Ваучер выдворил-таки бузотёра на улицу. И этот случай был не единственным, когда сотрудникам пригодилась помощь собаки».
Ещё во дворце жила чёрная кошка Багира, постоянно приносившая котят, которые где только не жили — одно время даже в кабинете директора. Некоторых удавалось пристроить в добрые руки, другие охраняли учреждение культуры от мышей, расплодившихся в 90-е годы, с тех пор как диско-зал превратился в клуб с рестораном. Травить мышей и тараканов, жировавших при этом ресторане, получалось не всегда — это было накладно, кошки обходились дешевле.
Вскоре выяснилось, что товарная биржа не в состоянии «тянуть» такое крупное предприятие как Дворец культуры, к тому же её собственное существование оказалось недолгим. Встал вопрос о возвращении к «Элме», но и у завода денег на содержание дворца не было. В ситуацию вмешались депутаты горсовета, предлагая взять учреждение на баланс муниципалитета — для дворца такое решение означало нищету и отсутствие финансирования.
«И тогда, — рассказывает Борис Андрюшин, — состоялся совет трудового коллектива, который принял решение обратиться к столичным властям с просьбой включить дворец в систему государственных учреждений культуры. В 1993 году руководство города во главе с Алексеем Ищуком обратилось к мэру Москвы Юрию Лужкову, который помог перевести учреждение в государственную систему».
Положительное решение по этому вопросу было принято 1 июля 1994 года. Дворец культуры получил бюджетное финансирование. Его новым директором стала Раиса Калёнова, с 1985 года работавшая здесь художественным руководителем. «В самые сложные времена она сумела сплотить наш коллектив, — считает Марина Хромых, — а также сохранила кружки и художественную самодеятельность, которая была у нас на очень высоком уровне».
На середину 1990-х пришлись не только экономические трудности, но и технический бум. Во дворце появились первые компьютеры, новое технологическое оборудование. Изначально здесь было установлено советское оборудование «Старт». Первая попытка осовременить его была предпринята в самом начале 1990-х годов, как рассказал «Зеленоград.ру» Борис Андрюшин: «Тогда группа энтузиастов — инженеры „Элиона“ и „Ангстрема“ — разработали первую программируемую систему управления театральным освещением. Они сделали опытный образец оборудования, которое мы установили в киноконцертном зале и успешно испытали. Увы, дальше опытного образца дело не пошло, инициатива заглохла».
В 1994-м, когда дворец стал бюджетным учреждением, началась его техническая модернизация. «В 90-е стали менять аппаратуру на итальянскую, — рассказывает художник по свету Валентина Иванникова, — поставили первые компьютеры. Это очень хорошо запомнилось, ведь тогда только начиналась компьютеризация. И вот я училась на них работать. Очень этого боялись — боялись к ним даже подойти, кнопку нажать — вдруг что-то где-то не так сделаем. Мониторы, клавиатура — всё это было в диковинку».
Так постепенно наш ДК становился одной из самых современных площадок Москвы.
Деньги, выделяемые из бюджета, позволили также обновить коммуникации в здании — заменить систему отопления, вентиляции, отремонтировать текущую крышу. К счастью, всё это успели сделать до дефолта 1998 года.
С наступлением 21 века жизнь ДК наполнилась новым содержанием — в нём появилось множество кружков и творческих объединений. Здесь занимались пением, хореографией, музыкой, сценическим мастерством, кройкой и шитьём, рисованием, фольклором, научно-техническим творчеством и многим другим на бюджетной и платной основе. К 2008 году насчитывалось порядка 70 клубных формирований и любительских объединений, а в них — около трёх тысяч участников всех возрастов, от детей до пенсионеров.
Сейчас творческих коллективов, студий, кружков, секций, лабораторий примерно 90, и, несмотря на внушительные размеры дворца, помещений для них не хватает, поскольку он с самого начала был задуман как гастрольная площадка.
Что касается гастролей, во Дворец культуры приглашали и приглашают только проверенных и востребованных артистов с популярными программами — тех, на кого зрители обязательно придут. За сорок лет на сцене дворца побывали (причём многие не по одному разу) практически все отечественные нынешние и уже ушедшие «звёзды» — от Аркадия Райкина, Иосифа Кобзона, Елены Образцовой, Валерия Леонтьева до Аллы Пугачёвой, Софии Ротару, Юрия Антонова, Николая Цискаридзе, Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо».
Не раз выступали в ДК и зарубежные коллективы, например, оркестр Гленна Миллера, Венский Штраус-оркестр. Со спектаклями в Зеленограде гастролировали практически все московские театры, здесь играли прославленные артисты Николай Караченцов, Михаил Ульянов, Нина Усатова, Василий Ливанов, Мария Аронова, Сергей Безруков и многие другие. Приезжали с гастролями и театры из других городов — из Петербурга, Рязани.
Помимо концертов «звёзд» эстрады, театральных постановок и балетов в ДК проводили всевозможные тематические вечера, фестивали, лекции, семинары, конференции. И, конечно, устраивали городские уличные праздники: новогодние представления, масленичные гуляния, концерты в День города, День Победы, День молодёжи — сами писали сценарии, продумывали костюмы, декорации, сочиняли музыку и стихи.
В 2013 году в ходе масштабной реорганизации Дворец культуры был преобразован в Культурный центр «Зеленоград». Сначала его решили назвать Центром культуры и досуга (ЦКД). Но вскоре, наряду с новым фирменным стилем, он получил и новое название — Культурный центр. Смысл этого преобразования состоял в том, чтобы учреждение работало не от мероприятия к мероприятию, а стало площадкой, где жители могли бы просто проводить своё свободное время даже без какой-либо конкретной цели. Например, утром или днём поработать с ноутбуком в зоне бесплатного wi-fi, посидеть в кафе, почитать интересную книгу в зоне буккроссинга, сходить на лекцию, выставку, просто пообщаться.
1 марта 2013 года мэр Москвы Сергей Собянин посетил Зеленоград. В ходе визита он сообщил, что на капитальный ремонт Дворца культуры (который за 30 лет существования ни разу капитально не ремонтировался) выделено полмиллиарда рублей. В 2014—2015 годах прошли масштабные работы по ремонту фасада и входной группы здания, обновили внутренние пространства — атриум, фойе, закупили мебель, различное оборудование.
В марте 2014-го начались работы по капитальному ремонту киноконцертного зала с заменой сценического оборудования и зрительских мест, обновлению его интерьера. Они с остановками продолжались четыре с половиной года и сопровождались судами с подрядчиками.
Всё это время на главной зеленоградской площадке нельзя было проводить масштабные мероприятия, например, в 2015 году из-за ремонта отменили кинофестиваль «Отражение», до этого проходивший в Зеленограде в течение шести лет. Закончился ремонт только в декабре 2018 года.
До пандемии в КЦ «Зеленоград» ежегодно проходило более 500 мероприятий: концерты и спектакли, фестивали, городские праздники, кинопоказы, конференции, мастер-классы, балы, выставки, перформансы, деловые встречи, дискотеки. По данным нынешнего директора Культурного центра Михаила Латкова, мероприятия посещало свыше 400 тысяч человек.
«Зеленоград.ру» благодарит Музей Зеленограда, а также заместителя директора по общим вопросам КЦ «Зеленоград» Бориса Васильевича Андрюшина и администратора по работе с посетителями Марину Александровну Хромых за помощь в подготовке этой статьи.