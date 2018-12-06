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В ДК открыли киноконцертный зал. Его ремонтировали больше четырех лет 06.12.2018 ZELENOGRAD.RU

Большой зал Культурного центра «Зеленоград» на тысячу мест ремонтировали четыре с половиной года. Теперь он открыт и работает. В декабре в нём выступит «Хор Турецкого» и Валерий Леонтьев.

Капитальный ремонт ДК шёл с марта 2014 года и сопровождается судами. Всё это время единственный зеленоградский зал такого масштаба был закрыт. Правда, в марте его открыли на один день — для торжественного мероприятия, посвященного 60-летию Зеленограда. Зал выглядел вполне готовым к массовым посещениям, но, как выяснилось, еще не все работы были завершены.

Теперь запланирован ремонт театрального зала на 760 мест и клубных помещений ДК — это перспектива следующего года. В обновленном киноконцертном зале в январе пройдут концерты Марины Девятовой, Ярослава Сумишевского, группы «Сплин», балет «Щелкунчик» в исполнении артистов Классического русского балета. В афише ДК есть и февральские концерты, билеты уже продаются.

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