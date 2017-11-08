Похоже, близится к концу капитальный ремонт киноконцертного зала Культурного центра «Зеленоград». Его закрыли в марте 2014 года, и с тех пор на главной зеленоградской площадке нельзя проводить масштабные мероприятия. Теперь сроки его открытия перенесли на 1 квартал 2018-го года.

Киноконцертный зал ДК уже начинали ремонтировать, но потом работы заморозили (почему, читайте ниже). Их возобновили в августе этого года, и, судя по списку работ, — зал еще ремонтировать и ремонтировать.

Предстоит провести как общестроительные, так и отделочные работы. Плюс, надо смонтировать инженерные системы (это отопление, водоснабжение, водоотведение, вентиляция, кондиционеры, электричество, автоматическое пожаротушение, слаботочные системы), а также оборудование сцены, сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе столичного департамента культуры. Зрительские кресла для зала закуплены.

В работающем театральном зале — 760 мест, а в закрытом киноконцертном — 1000. Получается, без большого зала ДК уже несколько лет работает в полсилы. Например, в 2015 году из-за этого отменили кинофестиваль «Отражение», проходивший в Зеленограде в течение шести лет.

Всего на капитальный ремонт ДК в марте 2013 выделили полмиллиарда рублей. Масштабные работы включали реконструкцию фасада, внутренних помещений, замену сценического оборудования. Всего было заключено пять контрактов с различными подрядчиками. В 2014—2015 годах ремонтировались фасад и фойе, закупалась мебель, различное оборудование.

В процессе ремонта выяснилось, что нужны дополнительные работы в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Одновременно подрядчики работали недобросовестно, систематически нарушали строительные нормы и правила, несвоевременно оформляли документы — и с ними расстались.

Пришлось корректировать проект (это стоило 7 миллионов рублей). А потом объявлять новый конкурс на их завершение — на это выделили 224 миллиона рублей. Еще 26 млн потрачено на три современных киноэкрана для киноконцертного зала, 18 млн — на автоматизированную систему управления механооборудованием сцены.



Заказчик работ по капитальному ремонту ДК — «Технический центр департамента культуры города Москвы» — продолжает судиться с прежними подрядчиками. Так, 338 миллионов рублей было выплачено ООО «Диагностикагазсервис» за выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту фасадов и ограждающих конструкций здания ДК и киноконцертного зала ( контракт заключен в феврале 2014 года). Спустя два года заказчик обратился в суд о взыскании с подрядчика 142 миллионов рублей «неосновательного обогащения». Сейчас судебное разбирательство на этапе назначения экспертизы, призванной сопоставить объем и стоимость фактически выполненных работ с объемами принятых работ с выявленными (при натурном исследовании) дефектами и недостатками.