Закрытый пять лет назад на капитальный ремонт большой зал открыли для торжественной встречи и концерта, посвященной 60-летию Зеленограда. В зале новые кресла, интерьер, освещение.
Полмиллиарда рублей на капитальный ремонт зеленоградского Дворца культуры (сейчас Культурного центра «Зеленоград») власти выделили в марте 2013. Спустя пять лет ремонт киноконцертного зала окончательно не завершен, но для празднования юбилея округа его открыли для приглашенных на закрытое мероприятие — вход был только по приглашениям.
В обновленном киноконцертном зале на 1000 мест по-новому оформлен интерьер, появились новые потолочные панели, светильники. Для массовых посещений зал откроют к новому сезону, то есть к осени, сообщил Zelenograd.ru источник в администрации Культурного центра «Зеленоград». Предстоит доделать ряд работ.
Ремонт затянулся из-за недобросовестных подрядчиков, объяснили ранее в префектуре. Кроме того, пришлось корректировать проект. Заказчиком капремонта ДК является департамент культуры. В августе прошлого года было выделено еще более 200 миллионов рублей на завершение ремонта и оборудование киноконцертного зала.
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