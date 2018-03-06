В обновленном киноконцертном зале на 1000 мест по-новому оформлен интерьер, появились новые потолочные панели, светильники. Для массовых посещений зал откроют к новому сезону, то есть к осени, сообщил Zelenograd.ru источник в администрации Культурного центра «Зеленоград». Предстоит доделать ряд работ.

Ремонт затянулся из-за недобросовестных подрядчиков, объяснили ранее в префектуре. Кроме того, пришлось корректировать проект. Заказчиком капремонта ДК является департамент культуры. В августе прошлого года было выделено еще более 200 миллионов рублей на завершение ремонта и оборудование киноконцертного зала.