Большой зал Культурного центра «Зеленоград» на тысячу мест закрыли на капитальный ремонт четыре года назад. Его обещали открыть к весне. Все работы должны завершить к 30 июня, но потом в течение лета будут пуско-наладочные работы и тесты.

Эпопея с ремонтом киноконцертного зала, заказчиком которого является столичный департамент культуры, тянется с марта 2014 года и сопровождается судами. Всё это время единственный зеленоградский зал такого масштаба закрыт. Правда, в марте его открыли на один день — для торжественного мероприятия, посвященного 60-летию Зеленограда. Зал выглядел вполне готовым к массовым посещениям.