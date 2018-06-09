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Когда в ДК откроют большой киноконцертный зал, ремонт которого длится больше четырех лет? 09.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Большой зал Культурного центра «Зеленоград» на тысячу мест закрыли на капитальный ремонт четыре года назад. Его обещали открыть к весне. Все работы должны завершить к 30 июня, но потом в течение лета будут пуско-наладочные работы и тесты.

Эпопея с ремонтом киноконцертного зала, заказчиком которого является столичный департамент культуры, тянется с марта 2014 года и сопровождается судами. Всё это время единственный зеленоградский зал такого масштаба закрыт. Правда, в марте его открыли на один день — для торжественного мероприятия, посвященного 60-летию Зеленограда. Зал выглядел вполне готовым к массовым посещениям.

Таким зал был весной, когда его открыли на один день

Но — «в соответствии с государственным контрактом срок завершения всех строительно-монтажных работ 30 июня 2018 года», сообщили Zelenograd.ru в пресс-службе департамента культуры. А в июне — августе «планируются пуско-наладочные работы систем зала и проведение тестовых мероприятий».

Всё это время в ДК работает театральный зал на 760 мест. Его ремонт тоже запланирован, но это перспектива следующего года (или позже). Кроме того, планируется отремонтировать клубные помещения Культурного центра.

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