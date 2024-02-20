В парке Победы начали ремонтировать каскадный фонтан, который обновили в ходе реконструкции парка пять лет назад. В числе прочего должны восстановить подсветку фонтана, не работающую уже несколько лет.

На капитальный ремонт «Гормост» выделил около 106 миллионов рублей, получив субсидию от мэрии, плюс ещё два миллиона ушло на проектно-изыскательские работы, в ходе которых фонтан детально обследовали. Отчёт показал катастрофическое состояние фонтана:

светильники смонтированы неправильно, нарушена герметичность корпуса, есть дефекты гермовводов

металлический короб, в котором находятся кабели подсветки, установлен вдоль дна чаши фонтана, и на нём уже коррозия, а крышка местами отсутствует

все блоки питания светильников, декодеры и контроллеры вышли из строя из-за некачественного монтажа

в чашах фонтана обнаружены трещины и сколы на гранитных плитах, ржавчина на дне, протечки

то же на облицовке, где есть и трещины, и разрушения швов, и выход плит из проектного положения, и протечки через стену чаши

в насосной и электрощитовой (они расположены под землей на глубине 3,25 метра) — тоже протечки из-за неправильной укладки накрывных облицовочных плит

что касается самого фонтана, то есть проблемы с водоснабжением — не обеспечивается обратное движение воды, что «ведет к неконтролируемому переполнению нижней чаши при остановке насосов». Проще говоря, вода переливается из чаши наружу.

А ведь фонтан капитально ремонтировали вместе с парком Победы совсем недавно — в 2018—2019 годах. После этого заместитель мэра Петр Бирюков хвастался, что фонтан стал главной достопримечательностью парка, в ходе работ по благоустройству которого провели капитальный ремонт гидротехнических сооружений и стенок бассейнов, обновили облицовку и теперь фонтан украшает многоцветная архитектурно-художественная подсветка.

Но уже в 2021 году подсветка не работала. В «Гормосте», обслуживающем фонтан, официально говорили, что подрядчик реконструкции компания «АртСтройТехнология» «не устранила замечания в части работы подсветки». В «АртСтройТехнологии» на вопросы «Зеленоград.ру» по этому поводу уклончиво отвечали, что все вопросы к «Гормосту». А вскоре и гарантийный срок устранения замечаний по реконструкции закончился.

То есть — следите за руками — заставить подрядчика исправить ошибки по гарантии на смогли, а когда гарантийный срок закончился, на новый ремонт потратят ещё сто миллионов из городского бюджета. Этот аттракцион невиданной щедрости можно повторять бесконечно. За 12 лет это уже третий капремонт — фонтан капитально ремонтировали и в 2012-м году. Правда, после этого он быстро потёк, гранит и плитка стали отваливаться, а в процессе ремонта исчезла облицовка из синей мозаики.

В ходе нынешнего ремонта должны заменить облицовочные плиты на стенах, полу и снаружи чаш фонтана, восстановить гидроизоляцию, заменить запорную арматуру оборотного водоснабжения, заменить все светильники фонтана, подводные кабели, блоки питания, декодеры, вместо металлических лотков для кабелей сделать полиуретановый короб. А также отремонтировать служебные помещения. По техническому заданию, на ремонт отводится пять месяцев — то есть, до июля. Хотя в контракте срок исполнения — конец 2024 года.