«Мой подъезд невозможно хорошо проветрить» — так ответили 70% участников опроса «Зеленоград.ру» (всего около тысячи человек в телеграме, вконтакте и на сайте). Этот вопрос мы задавали в связи с использование для ремонта подъездов вонючей краски с токсичным запахом. Выполнить условие инструкции к этой краске — применять только в хорошо проветриваемых помещениях — невозможно, но «Жилищник» продолжает травить людей.
Например, в 108-м корпусе в подъезде окна не предусмотрены, рассказала Анна (когда в подъезде прорывает трубу, запах и сырость долго не выветриваются). В 934-м корпус окна в подъездах у лифтов есть, но вообще не открываются, рассказала Оксана. В домах 6, 6А и 9 по Березовой аллее окна, если и открываются, то на маленькую щёлочку, рассказал Никита (после покраски вонючей краской прошлым летом запах стоял неделю). Там, где есть окна, зачастую нет ручек для открывания, а отверстия для них замазаны. Восстанавливают их только после обращения в Мосжилинспекцию, как это было в феврале в корпусе 924.
Но само по себе наличие открывающихся окон или балконных дверей не решает проблему. Во-первых, нужно сделать так, что все окна и двери будут открыты в течение нескольких дней, пока выветривается запах. Это значит, надо снять все доводчики или подпереть чем-то все двери/окна, а потом следить, чтобы они оставались открытыми. Никто этого не делает. Во-вторых, открытие всех окон и дверей не гарантирует обеспечение эффективного (сквозного) проветривания, на котором настаивает Роспотребнадзор.
В результате, даже если проветривать покрашенный подъезд и пытаются, это приводит к тому, что запах затягивает в квартиры. При этом зачастую одновременно той же краской красят фасады домов, столбики, ограждения — в этом случае невозможно даже открыть окна в квартирах нижних этажей, запах с улицы затягивает внутрь.
Здоровые люди от такого могут заболеть, а больные получают осложнения. «Я — астматик, — пишет Ольга. — Уехать на время покраски некуда, поэтому в течении недели (пока краска сохнет) живу в обнимку с небулайзером и другими ингаляторами, но ничего не помогает! Приступ легко переходит в затяжную стадию и не снимается ничем!». Детям токсичная краска тоже не добавляет здоровья. А уж что происходит со здоровьем самих маляров — страшно представить. Зачастую они работают без респираторов или других средств защиты.
Муниципальные депутаты, большинство из которых так или иначе зависимы от городских властей, не помогают. Например, в прошлом году четверо нынешних депутатов (Анатолий Кузнецов, Алиса Шакурова, Светлана Дороничева и Елена Овчинникова) пришли по просьбе жителей в один из подъездов, покрашенных вонючей краской. Убедившись, что проветрить подъезд не получается, они посоветовали жителям ждать, пока запах уйдет, отметив мимоходом, что «работы выполнены на самом высоком уровне».
Однако есть другой выход — применять другой тип краски, без запаха. Она дороже, но получается, что «Жилищник» экономит на нашем здоровье.
Руководство города и «Жилищника» точно знают о проблеме. Во-первых, ей уже много лет и они получали десятки жалоб на вонючую краску. Во-вторых, директор «Жилищника» Адсалам Дударов получал предостережения от Роспотребнадзора и прокуратуры о недопустимости нарушения закона. Несмотря на это, он продолжает отравлять жизнь людям.
«Зеленоград.ру» ждет ответ от префектуры на вопрос, что было предпринято и/или планируется предпринять с целью исключения последствий использования вонючей краски. Пока же Роспотребнадзор просит при появлении запаха краски немедленно подавать официальную жалобу, чтобы они успели взять пробы воздуха, а редакция «Зеленоград.ру» советует сообщать в прокуратуру о нарушениях закона со стороны «Жилищника». Вот как это можно сделать:
- Зайдите на страницу обращений в прокуратуры Москвы
- Авторизуйтесь через Госуслуги
- Заполните свои данные (они могут подгрузиться автоматически из Госуслуг)
- Выберите орган прокуратуры, в который хотите подать заявление (выбирайте прокуратуру Зеленоградского округа)
- Выберите тип обращения — общего характера
- Выберите тематику «О нарушениях в ЖКХ»
- Напишите текст обращения: укажите дату и адрес использования вонючей краски, а также другие обстоятельства. Обязательно укажите, что из публикаций в СМИ «Зеленоград.ру» вам известно о предостережении, которое вынес зеленоградский Роспотребнадзор в адрес ГБУ «Жилищник ЗелАО» о недопустимости нарушения обязательных требований. В конце попросите принять меры в отношении нарушителей
Пожалуйста, напишите в редакцию, если вы отправили обращение в прокуратуру (а также в другие организации и ведомства) — это поможет отследить реакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru