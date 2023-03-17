Например, в 108-м корпусе в подъезде окна не предусмотрены, рассказала Анна (когда в подъезде прорывает трубу, запах и сырость долго не выветриваются). В 934-м корпус окна в подъездах у лифтов есть, но вообще не открываются, рассказала Оксана. В домах 6, 6А и 9 по Березовой аллее окна, если и открываются, то на маленькую щёлочку, рассказал Никита (после покраски вонючей краской прошлым летом запах стоял неделю). Там, где есть окна, зачастую нет ручек для открывания, а отверстия для них замазаны. Восстанавливают их только после обращения в Мосжилинспекцию, как это было в феврале в корпусе 924.

Но само по себе наличие открывающихся окон или балконных дверей не решает проблему. Во-первых, нужно сделать так, что все окна и двери будут открыты в течение нескольких дней, пока выветривается запах. Это значит, надо снять все доводчики или подпереть чем-то все двери/окна, а потом следить, чтобы они оставались открытыми. Никто этого не делает. Во-вторых, открытие всех окон и дверей не гарантирует обеспечение эффективного (сквозного) проветривания, на котором настаивает Роспотребнадзор.

В результате, даже если проветривать покрашенный подъезд и пытаются, это приводит к тому, что запах затягивает в квартиры. При этом зачастую одновременно той же краской красят фасады домов, столбики, ограждения — в этом случае невозможно даже открыть окна в квартирах нижних этажей, запах с улицы затягивает внутрь.