Роспотребнадзор «предостерегает» от использования в подъездах краски с сильным запахом. Но только зимой 02.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Учитывая токсичность и летучесть краски, которую используют для ремонта в подъездах жилых домов, зеленоградский Роспотребнадзор вынес предостережение «Жилищнику» и предложил использовать в подъездах краску для жилых помещений. Правда, это касается только «зимнего времени».

Речь идёт про эмаль ПФ-115М, ядовитыми испарениями которой дышал, наверное, каждый зеленоградец. Этой эмалью «Жилищник» красит подъезды. Запах при высыхании такой невыносимый, что некоторые люди вынуждены уезжать на несколько дней, пока он не выветрится.

Использовать эту эмаль в подъездах не запрещено, но только «в хорошо проветриваемых помещениях» — это требование изготовителя. Так как в «зимнее время эффективное (сквозное) проветривание в течение суток не может быть обеспечено», то и использовать эту эмаль нельзя, считают в Роспотребнадзоре.

Это, конечно, большой шаг вперед, но ответ Роспотребнадзора очень уклончивый по нескольким причинам:

  • так называемое «предостережение о недопустимости нарушения закона» это ещё не запрет
  • что такое «зимнее время», непонятно — имеется в виду календарная зима или определенная температура на улице
  • что такое «хорошо проветриваемое помещение» или «эффективное проветривание», непонятно

Наконец, самое важное, нормально проветривать подъезды невозможно даже летом. То, что маляр в подъезде откроет входную дверь или окна/двери на этажах совершенно не обязательно обеспечат «эффективное» или «хорошее» проветривание, да и никто не будет следить, чтобы двери стояли нараспашку в течение суток.

Редакция «Зеленоград.ру» отправит запрос в Роспотребнадзор, чтобы выяснить реакцию «Жилищника» не предостережение и понять, что в ведомстве подразумевают под "эффективным проветривании". 

Вы можете поддержать работу "Зеленоград.ру" по принуждению "Жилищника" к использованию безопасной для людей краски - для этого заполните эту форму.

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Метки:
ремонт подъездов, сюжет: вонючая краска
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Роспотребнадзор «предостерегает» от использования в подъездах краски с сильным запахом. Но только зимой Истории
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