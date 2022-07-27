Я живу в доме 4 по улице 1 Мая — это пятиэтажка, попавшая под реновацию. Второй год подряд в моем доме проводят косметический ремонт. Стены были в хорошем состоянии, но их решили подшпаклевать и подкрасить. Не попав с цветом краски в подшпаклеванных местах (стены были светло-зеленые), наши мастера не придумали ничего лучшего как закатать вообще весь подъезд (вместе с перилами) в темно-синий цвет.

Но цвет — это малая доля причиненного ущерба. Краска, которой покрасили стены и перила, ядовитая — со стойким химическим запахом. Я консультировалась со строителями — она не пригодна для внутренних работ [правда, на банке с краской написано «для наружных и внутренних работ"].