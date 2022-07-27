«Третий день мы с детьми вынуждены скитаться по знакомым, так как дома невозможно находиться». Письмо в редакцию очередных зеленоградцев, пострадавших от «ядовитой» краски 27.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Невыносимый запах краски, которую используют для ремонта подъездов — давняя проблема зеленоградского ЖКХ. Безопасные лакокрасочные материалы без запаха существуют, хотя и стоят дороже. Другая сторона этой проблемы — она актуальна в течение нескольких дней раз в несколько лет. Поэтому, помучавшись несколько дней, люди забывают о ней — до следующего ремонта в их подъезде. Но наша редакция не забывает и продолжает поднимать эту тему — публикуем письмо жительницы 19-го микрорайона, которая из-за вонючей краски была вынуждена буквально уйти из дома.

Я живу в доме 4 по улице 1 Мая — это пятиэтажка, попавшая под реновацию. Второй год подряд в моем доме проводят косметический ремонт. Стены были в хорошем состоянии, но их решили подшпаклевать и подкрасить. Не попав с цветом краски в подшпаклеванных местах (стены были светло-зеленые), наши мастера не придумали ничего лучшего как закатать вообще весь подъезд (вместе с перилами) в темно-синий цвет.

Но цвет — это малая доля причиненного ущерба. Краска, которой покрасили стены и перила, ядовитая — со стойким химическим запахом. Я консультировалась со строителями — она не пригодна для внутренних работ [правда, на банке с краской написано «для наружных и внутренних работ"].

Красить ей в жилых помещениях нельзя, запрещено! Находиться в своей квартире невозможно — спустя 40 минут появилась тошнота и головокружение у взрослых и моих двоих детей, одна из которых инвалид детства. Уже третий день мы с детьми вынуждены скитаться по знакомым и друзьям, так как дома невозможно находиться. В доме много пожилых людей, им некуда бежать. Окрашен только наш подъезд. Помогите нам, прекратите травлю людей!

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Метки:
жкх, ремонт подъездов, письмо в редакцию, сюжет: вонючая краска
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