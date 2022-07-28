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«Как я вас понимаю, тоже эвакуировались из дома». Читатели «Зеленоград.ру» бурно отреагировали на очередную жертву «ядовитой» краски и рассказали свои истории 28.07.2022 ZELENOGRAD.RU

После публикации письма от жителей, пострадавших от невыносимого запаха краски, которой красят их подъезд, мы получили десятки комментариев с аналогичными рассказами и обсуждением проблемы. Очевидно — проблема острая и повсеместная. Чиновники неумело оправдываются. Люди мучаются, теряют здоровье и деньги, но не знают, как справиться с проблемой. Рассказываем их истории («у нас тоже самое»), реакцию властей («для вас же делаем»), обсуждение причин (бодяжат краску) и что с этим можно делать.

Другие рассказы: «У нас тоже самое»

«Никто не думает о людях, просто травят нас, — пишет Марина Ширяева из того же дома на Заводской улице. — В квартире такой запах, что невозможно там находиться». Запах настолько сильный, что ощущается даже на улице. Об этом рассказали сразу два человека: «Воняет ужасно» , — написала Светлана Семенова, которая проезжала мимо этого дома на велосипеде. «Там не то что внутри — снаружи стоять сложно» , — пишет Ksu, которая проходила мимо этого дома пешком.

Но дело, разумеется, не в конкретном доме. Вот лишь несколько рассказов из других домов:

  • В 361 выкрасили всё. Жуть — задыхаемся. Ещё и люди застряли в новом лифте — им стало плохо из-за запаха. И никто ни за что не отвечает. В диспетчерской говорят «ну что вы хотите, ремонт же — терпите» (Елена)
  • В 14-м микрорайона такая же ситуация была. Запах — жуть, тем более непонятно зачем так часто красить подъезды. Отмыв денег! (Татьяна)
  • В 138-м корпусе такая же история. Звонили узнать что за краска — перекидывают с номера на номер. От запаха ребёнок лежал с головной болью, дальше кашель у меня и ребёнка (Наташа Лукина)
  • В 608-м корпусе красили весной. Жара тоже была. Вонь стояла просто неимоверная! Болела голова и тошнило. Обращались в Жилищник — им наплевать! Если подумать, каждый раз платишь коммуналку за «типа ремонт» так тебя ещё и травят (Надежда Касаткина)
  • В корпусе 1925 цвет другой, но запах тот же невозможный, и держится уже неделю (Людмила Аккуратова)
  • Когда во 2-м микрорайоне в этом году красили этой же вонючей краской, пришлось на несколько дней снять другую квартиру, так как реально можно задохнуться, ещё и с грудным ребёнком. Почитала, что ребёнок может отравиться парами краски вплоть до летального исхода. Пришлось тратить деньги (Марька Ионис)
  • Во 2-м микрорайоне тоже такая же беда была. Ребёнок заболел и мы вынуждены были сидеть дома, а на мои претензии к запаху краски ответ был — идите на улицу и погуляйте пока выветрится. Они нас за людей не считают — я должна была взять больного ребёнка и пойти погулять?! (Светлана Сосновская)
  • В 6-мрайоне красили зимой в 20-градусный мороз этой же мерзостью. Писала на мос.ру и пришла отписка, что краска соответствует нормам. Кто такие нормы придумал и почему мы должны это терпеть? Ведь ремонт подъездов и прочие подвиги «Жилищника» оплачивается из кармана самих жильцов. Получается, что за наши деньги нас ещё и травят (Марина Емельянова)
  • У нас зимой красили, когда морозы стояли и окна тоже не откроешь. Мы уехали на дачу, но вонь стояла дней пять такая, что глаза слезились и из носа текло. Вынуждены были эвакуироваться из дома. А у нас в подъезде почти одни пенсионеры живут — им каково всё это? А затем красили повторно, в общем забота о населении в действии, причем за наши с вами деньги. Считаю такую покраску вредительством и полным безобразием (Вера Треснева)
  • В 8-микрорайоне и зимой подъезд красили, когда мороз был на улице (Роспотребнадзор вынес предупреждение), и весной докрашивали. Вонь жуткая, а сделать, как я поняла, ничего нельзя. Травят людей, в общем, за их же деньги (Нелли Батталова)
  • В прошлом году в нашем доме так же вот красили ядом. Плохо было физически, тоже были вынуждены бежать из дома (Зинаида Данилова)
  • Когда все сидели на карантине, этим […] вдруг приспичило покрасить — еле выжили. Но когда они пришли через две недели перекрашивать (приехала комиссия, которой не понравилось), то были посланы на […] (Катя Виноградова)
  • В том году красили, тоже летом, тоже в жару. Пришлось с ребенком две ночи ночевать у родственников, дома невозможно было находиться (Юлия Прокопенко)

Реакция властей: «Дышите глубже и улыбайтесь — для вас же делаем»

В чатах по микрорайонам «Жилищник» на эту проблему никак не реагирует, говорит Нелли Батталова. А Светлане Сосновской из управы пришло письмо, что всё соответствует ГОСТу и «мы передадим рабочим, чтобы они открывали окна для проветривания».

Действительно, представитель Префектуры в комментариях отвечает стандартной отпиской, что «все материалы имеют сертификаты качества и закупались в соответствии с федеральным законом у производителей, зарегистрированных на портале поставщиков». Как сертификат, закон или портал связаны с запахом, непонятно.

Более того, бывает и наоборот. Например, недавно, «Жилищник» закупил несколько тысяч кубометров грунта тоже с сертификатом, тоже по закону и тоже через портал. Но вот только этот грунт тоже, как и краска, невыносимо вонял. И только после публикаций «Зеленоград.ру» и проведенной экспертизы, «Жилищник» признал проблему и начал менять грунт.

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Причины: «У себя дома они бы такой не красили»

Кроме рассказов о собственных страданиях, обсуждают причины проблемы. Когда городская администрация отмалчивается или выдает неубедительные ссылку на «сертификаты», предположения о причинах самые разные. Вот некоторые:

  • Бывший коллега работает сейчас прорабом в ЖКХ и рассказал, что деньги на краску выделяют, вот только работягам привозят старую, давно списанную краску, ацетон или уайтспирит. Поэтому и вонь страшная, и краска сохнет неделю, а не сутки. Начальству говорить — без толку (Алексей Никитин)
  • Не надо читать этикетки — важен состав. В моем доме тоже был косметический ремонт весной. Эти деятели специально берут банки из-под хороших, дорогих красок. А дальше уходят в тихое место, например в кусты за дом, и там в этих банках разводят порошковую краску уайт спиритом. Им и дышим (Игорь Кузьмин)
  • Не уайт-спирит страшен, а его качество. То говнище, которым краску бодяжат — отечественное и хреново очищенное, дико вонючее и токсичное. Если к примеру взять «Тиккурилу», то просто небо и земля. И запах меньше и токсический эффект в разы слабее. Знакомая взяла отечественную дрянь на стройрынке и через два часа в проветриваемом помещении получила химическое отравление (Виктория Малишевская)
  • Я работал на фирму, которая такие ремонты делала. От сметы отступать нельзя. Дали ПФ краску, значит ей и красим. Тут проблема в инженерах, которые составляют сметы, не зная сути стройки (Артур Мискарян)
  • Краской марки ПФ можно красить только на улице (Роман Белов) Зачем вообще стены красить ПФ?! Ведь можно поштукатурить и покрасить водоэмульсией моющейся (Светлана Кулаева)

Насколько эти предположения соответствуют действительности, неизвестно. Но и других вариантов, кроме «сертификат-закон-портал» городская администрация не предоставляет.

Что делать: «Готова скинуться на нормальную краску, но хорошо бы посмотреть, сколько тратится на эту вонючую гадость»

Многие жалуются, но почти никто не предлагает решений. Некоторые предлагает писать в Роспотребнадзор или вызывать полицию.

Олег Банкин пишет, что есть технический регламент о требованиях пожарной безопасности (123-ФЗ). который запрещает использовать такие краски для путей эвакуации и можно писать в прокуратуру и пожарный надзор.

Нелли Батталова говорит, что готова скинуться на нормальную краску, безопасную и без запаха, но сначала хочет изучить, насколько эффективно используют деньги на закупку «этой вонючей гадости».

Редакция «Зеленоград.ру» с 2020 года занимается освещением этой темы, но несмотря на обилие жалоб, активность людей в решении этой проблемы слабая. Вы поможете нам уделять больше внимания теме, заполнив эту форму.

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Метки:
жкх, ремонт подъездов, сюжет: вонючая краска
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Обсуждение
A T
1 час назад
Понимаю. Тоже сталкивалась с симптомами отравления из-за краски, хотя не так сильно.
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