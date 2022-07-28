Реакция властей: «Дышите глубже и улыбайтесь — для вас же делаем»

В чатах по микрорайонам «Жилищник» на эту проблему никак не реагирует, говорит Нелли Батталова. А Светлане Сосновской из управы пришло письмо, что всё соответствует ГОСТу и «мы передадим рабочим, чтобы они открывали окна для проветривания».

Действительно, представитель Префектуры в комментариях отвечает стандартной отпиской, что «все материалы имеют сертификаты качества и закупались в соответствии с федеральным законом у производителей, зарегистрированных на портале поставщиков». Как сертификат, закон или портал связаны с запахом, непонятно.

Более того, бывает и наоборот. Например, недавно, «Жилищник» закупил несколько тысяч кубометров грунта тоже с сертификатом, тоже по закону и тоже через портал. Но вот только этот грунт тоже, как и краска, невыносимо вонял. И только после публикаций «Зеленоград.ру» и проведенной экспертизы, «Жилищник» признал проблему и начал менять грунт.