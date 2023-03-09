К решению проблемы краски с токсичным запахом, которую используют в жилых домах обещает подключиться зеленоградский Роспотребнадзор.

В телефонном разговоре с местным жителем сотрудник ведомства объяснил, что не могут запретить использовать краску просто на основании жалобы жителя, тем более запах не нормируется в санитарном законодательстве. Нужно на месте взять пробы воздуха и определить, есть ли там превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) каких-то веществ.

Для этого, как только запах краски появился, необходимо:

отправить официальное обращение на сайт Роспотребнадзора (можно авторизоваться через Госуслуги, чтобы не вводить личные данные и зарегистрировать обращение в сервисе)

обязательно укажите телефон для связи и берите трубку при звонке с незнакомых номеров

обращение с сайта на следующий день перешлют в зеленоградский отдел и с вами свяжутся

после этого Роспотребнадзор напишет поручение специализированной лаборатории и в течение 2-3 дней на ваш адрес приедут, чтобы взять пробы воздуха

Если во взятых пробах найдут превышение ПДК, это будет основанием для запрета использования такой краски в закрытых помещениях. А если «Жилищник» не отреагирует на предостережения или рекомендации Роспотребнадзора, ведомство может обратиться в суд.

Впрочем, год назад «Роспотребнадзор» уже выдавал такое предостережение «Жилищнику», чтобы тот не использовал краску с сильным запахом зимой, когда подъезды нельзя проветривать. «Жилищник» не внял — вонючую краску продолжают использовать. В связи с этим мы рекомендуем обращаться не только в Роспотребнадзор, но и в прокуратуру — здесь инструкция, как это сделать