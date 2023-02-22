«Опять у нас пахнет в подъезде от краски — корпус 801, подъезд 5 — всё воняет, в квартире запах стоит. То же и в корпусе 904, 1-й подъезд», рассказывает местный житель в зеленоградском чате. По её словам, в префектуре знают о проблеме и даже «поднимали этот вопрос на совещании». В итоге житель вызвал полицию — они зафиксировали запах в квартире и подъезде — и написал заявления на действия «неустановленного лица». Участковый сказал, что таких заявлений у него уже много.

При этом зеленоградский Роспотребнадзор год назад уже предупреждал «Жилищник» о недопустимости использовать краски с сильным запахом, особенно зимой, когда невозможнос проветрить помещение (впрочем, летом тоже невозможно).