Коммунальные службы продолжают использовать вонючую краску для ремонта подъездов. При этом год назад Роспотребнадзор фактически запретил «Жилищнику» использовать компоненты краски с токсичным запахом.
«Опять у нас пахнет в подъезде от краски — корпус 801, подъезд 5 — всё воняет, в квартире запах стоит. То же и в корпусе 904, 1-й подъезд», рассказывает местный житель в зеленоградском чате. По её словам, в префектуре знают о проблеме и даже «поднимали этот вопрос на совещании». В итоге житель вызвал полицию — они зафиксировали запах в квартире и подъезде — и написал заявления на действия «неустановленного лица». Участковый сказал, что таких заявлений у него уже много.
При этом зеленоградский Роспотребнадзор год назад уже предупреждал «Жилищник» о недопустимости использовать краски с сильным запахом, особенно зимой, когда невозможнос проветрить помещение (впрочем, летом тоже невозможно).
Мы считаем, что очевидное и многолетнее нарушение прав граждан на благоприятную среду обитания, а также игнорирование предостережений профильного надзорного ведомства — предмет рассмотрения прокуратуры. Отправить обращение в прокуратуру просто. Вот инструкция:
- Зайдите на страницу обращений в прокуратуры Москвы
- Авторизуйтесь через Госуслуги
- Заполните свои данные (они могут подгрузиться автоматически из Госуслуг)
- Выберите орган прокуратуры, в который хотите подать заявление (выбирайте прокуратуру Зеленоградского округа)
- Выберите тип обращения — общего характера
- Выберите тематику «О нарушениях в ЖКХ»
- Напишите текст обращения: укажите дату и адрес использования вонючей краски, а также другие обстоятельства. Обязательно укажите, что из публикаций в СМИ «Зеленоград.ру» вам известно о предостережении, которое вынес зеленоградский Роспотребнадзор в адрес ГБУ «Жилищник ЗелАО» о недопустимости нарушения обязательных требований. В конце попросите принять меры в отношении нарушителей
Пожалуйста, напишите в редакцию, если вы отправили обращение в прокуратуру (а также в другие организации и ведомства) — это поможет отследить реакцию: в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru