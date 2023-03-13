Гендиректору зеленоградского «Жилищника» Адсаламу Дударову прокуратурой направлено «предостережение о недопустимости нарушений законодательства при проведении работ по ремонту общедомового имуществе. Речь идёт об использовании краски с сильным, «токсичным» запахом, после применения которой в доме несколько дней невозможно находиться.

Прокурор выносит предостережение, когда у него есть достоверные сведения о готовящихся противоправных действиях. Кроме того, зеленоградская прокуратура сообщила о проблеме в Жилищную инспекцию.

Зеленоградцы отправили обращения в прокуратуру по нашей инструкции после того, как в феврале в некоторых подъездах снова стало невозможно дышать от запаха краски. При этом год назад Роспотребнадзор уже предостерегал «Жилищник» против использования вонючей краски по крайней мере зимой, когда проветривать подъезды невозможно. Но это не помогло. Теперь в Роспотребнадзоре предлагают сразу при появлении запаха краски сообщать им (вот инструкция), чтобы они успели взять пробы воздуха для анализа и возможного запрета использования вонючей краски.

При этом прямо сейчас «Жилищник» проводит закупку почти 15 тонн пентафталевой эмали (ПФ), которую планирует применять для внутренних работ. Всё, что отвечает «Жилищник» на претензии — показывает сертификаты соответствия/качества. Но даже на самих банках с этой эмалью написано «При проведении работ, а также в течение последующих двух суток, необходимо тщательно проветривать помещение». Как можно обеспечить тщательное проветривание внутри подъезда, совершенно непонятно.