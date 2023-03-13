Прокуратура предостерегла «Жилищник» от использования вонючей краски 13.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Гендиректору зеленоградского «Жилищника» Адсаламу Дударову прокуратурой направлено «предостережение о недопустимости нарушений законодательства при проведении работ по ремонту общедомового имуществе. Речь идёт об использовании краски с сильным, «токсичным» запахом, после применения которой в доме несколько дней невозможно находиться.

Прокурор выносит предостережение, когда у него есть достоверные сведения о готовящихся противоправных действиях. Кроме того, зеленоградская прокуратура сообщила о проблеме в Жилищную инспекцию.

Зеленоградцы отправили обращения в прокуратуру по нашей инструкции после того, как в феврале в некоторых подъездах снова стало невозможно дышать от запаха краски. При этом год назад Роспотребнадзор уже предостерегал «Жилищник» против использования вонючей краски по крайней мере зимой, когда проветривать подъезды невозможно. Но это не помогло. Теперь в Роспотребнадзоре предлагают сразу при появлении запаха краски сообщать им (вот инструкция), чтобы они успели взять пробы воздуха для анализа и возможного запрета использования вонючей краски.

При этом прямо сейчас «Жилищник» проводит закупку почти 15 тонн пентафталевой эмали (ПФ), которую планирует применять для внутренних работ. Всё, что отвечает «Жилищник» на претензии — показывает сертификаты соответствия/качества. Но даже на самих банках с этой эмалью написано «При проведении работ, а также в течение последующих двух суток, необходимо тщательно проветривать помещение». Как можно обеспечить тщательное проветривание внутри подъезда, совершенно непонятно.

Читайте также
Вода против уайт спирита. Почему так сильно пахнет краска при ремонте домов и как это можно исправить
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
прокуратура, жилищник, ремонт подъездов, сюжет: вонючая краска
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Продажа и доставка манго (и других экзотических фруктов) по Зеленограду Реклама
Машина сгорела на Березовой аллее после лобового столкновения Новости
От семейной артели до «Стеклопластика» — большая история стекольного дела в Андреевке Истории
Сделать приоритетную посадку в 400-й экспресс для тех, кому тяжело стоять: пожилых, больных, пассажиров с детьми Истории
Началась подготовка к масштабному благоустройству двора в 16 микрорайоне Новости
Для строительства дублера Пятницкого шоссе спилили «большие объемы леса» Новости
Префект Зеленограда Анатолий Смирнов награждён Орденом Александра Невского Новости
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Многодетного отца с ребенком-инвалидом лишили прав за нарушения при парковке возле Дворца Творчества. Он требует решить проблему и предлагает варианты Истории
Электробусы появятся в Зеленограде не раньше 2026 года. До этого можно не ждать новых автобусов Новости
Ранее развитие ребенка: что это такое, и почему лучше довериться специалистам Партнерский материал
Что делать, если в вашем подъезде воняет краской — инструкция от Роспотребнадзора Новости
Дистанционные курсы сметчиков — рассказываем, какие преимущества они дают Реклама
«Хотели развеселить женщин» — что имели в виду участники странных пикетов к 8 марта Новости
«Мастерская чудес». Большое иллюзионное шоу — 26 марта в КЦ «Зеленоград» Афиша
Дни красоты Prossecco Beauty Week в Салоне красоты и эстетики Re:Forma в корпусе 1562 — день бренда атокосмецевтики Nimue Реклама
Книжная ярмарка и семейные развлечения на «Библиомаркете» — 18 марта, библиотека в корпусе 1462 Афиша
Олимпийские чемпионы Никита Нагорный и Давид Белявский стали гостями детских гимнастических соревнований «Кубок Sportik Gym». Теперь клуб может сам присваивать спортивные разряды Реклама
К 8 марта история летчицы Веры Тарасовой, в честь которой названа улица в Зеленограде - как женщины-лётчицы боролись за право воевать Истории
Рок-хиты в исполнении оркестра волынщиков City Pipes — 26 марта на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
Семейный утренник «Мамаслёт» — 9 марта в библиотеке в корпусе 607А Афиша
Сто лет назад родился летчик Полагушин, в честь которого названа улица в Зеленограде — вот его история Истории
Многочисленные нарушения нашли в пансионате на территории поселка «Трамвай» Новости
Стала доступна ипотека 3% годовых на покупку загородного дома в 1 км от Зеленограда. КП «Лугинино Парк»: жить на природе с городским комфортом Реклама
Комедия «Невеста напрокат» со звёздным актёрским составом — 1 апреля в КЦ «Зеленоград» (ДК) Афиша
Перехватывающая парковка возле метро «Пятницкое шоссе» снова заработала. Она бесплатная, если потом поехать на метро Новости
Жителей пятиэтажек в 9 микрорайоне начали переселять в новостройку по программе реновации. Переезд затронет около пятисот человек Новости
Онлайн-магазин детской одежды и обуви «Dani Shop» — премиум-качество, большой ассортимент, приятные цены Реклама
© 1997–2023 Зеленоград.ру