Пятиэтажку 927, из которой сейчас готовятся выехать жители, приготовились еще раз покрасить изнутри — напоследок. «Завезли краску, воняет на весь подъезд! — сообщил житель дома. — Мы уже квартиры получили по реновации, дайте выехать спокойно!» Другие жители его поддерживают и просят оставить в покое корпуса 925-927 в этом году: «Дайте нам спокойно дожить в них без этой адской вони!». «Жилищник» на все эти реплики в своем чате ничего не отвечает. Но, скорее всего, не проводить ремонт там просто не могут — нельзя так просто взять и перестать красить. Хотя косметический ремонт в старых пятиэтажках проводят на удивление часто.

Год назад, в январе, наши читатели также жаловались на вонючую краску в подъездах, и писали, что это уже четвертый ремонт за последние полгода.

«Весной 2021 года шпаклевали, красили подъезды, — перечисляла одна из жительниц. — Потом красили снаружи нижнюю часть фасадов очень вонючей коричневой краской и входные двери серой краской. Весной и осенью красили жёлтой краской (опять же вонючей) столбики на тротуарах и края лестниц крыльца и на первом этаже ступенек. Осенью опять местами шпаклевали и подкрашивали стены в подъезде. Затем красили все окна на лестничной клетке. После весеннего ремонта им что-то не понравилось, и осенью они начали обжигать (из газового баллона) краску на входных дверях, после чего заново их перекрасили. В ноябре опять подшпаклевали и покрасили подъезд…»

Несмотря на всё это, в 2022 году корпуса 925-927 стояли в очереди на плановый ремонт, который проводится раз в пять лет. «До момента переселения жителей в дома, построенные по программе реновации, вышеуказанные жилые дома эксплуатируются управляющей компанией в прежнем режиме», — ответили тогда на запрос редакции в префектуре.

Вопросы о том, почему ремонт проводится так часто, да еще в домах под снос, хотя сами жители оценивают состояние своих подъездов как хорошее и считают, что всё это — совершенно необоснованная трата бюджетных средств — в префектуре проигнорировали. Сегодня, год спустя после планового ремонта, в домах, очевидно, готовятся приступить к очередному текущему ремонту.

Сносить корпуса 925 и 927 планируется только в 2024 году, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства, Планируется, что переселение жителей завершится в первом квартале 2024 года, и после этого дома будут демонтированы. Что касается корпуса 926 — переселение там всё еще не началось, и сроки его в мэрии не сообщают.