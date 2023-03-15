1
«Дайте спокойно дожить без адской вони». Дом под снос в 9-м микрорайоне решили напоследок покрасить. Конечно же вонючей краской 15.03.2023 ZELENOGRAD.RU

Пятиэтажку 927, из которой сейчас готовятся выехать жители, приготовились еще раз покрасить изнутри — напоследок. «Завезли краску, воняет на весь подъезд! — сообщил житель дома. — Мы уже квартиры получили по реновации, дайте выехать спокойно!» Другие жители его поддерживают и просят оставить в покое корпуса 925-927 в этом году: «Дайте нам спокойно дожить в них без этой адской вони!». «Жилищник» на все эти реплики в своем чате ничего не отвечает. Но, скорее всего, не проводить ремонт там просто не могут — нельзя так просто взять и перестать красить. Хотя косметический ремонт в старых пятиэтажках проводят на удивление часто.

Год назад, в январе, наши читатели также жаловались на вонючую краску в подъездах, и писали, что это уже четвертый ремонт за последние полгода.

«Весной 2021 года шпаклевали, красили подъезды, — перечисляла одна из жительниц. — Потом красили снаружи нижнюю часть фасадов очень вонючей коричневой краской и входные двери серой краской. Весной и осенью красили жёлтой краской (опять же вонючей) столбики на тротуарах и края лестниц крыльца и на первом этаже ступенек. Осенью опять местами шпаклевали и подкрашивали стены в подъезде. Затем красили все окна на лестничной клетке. После весеннего ремонта им что-то не понравилось, и осенью они начали обжигать (из газового баллона) краску на входных дверях, после чего заново их перекрасили. В ноябре опять подшпаклевали и покрасили подъезд…»

Несмотря на всё это, в 2022 году корпуса 925-927 стояли в очереди на плановый ремонт, который проводится раз в пять лет. «До момента переселения жителей в дома, построенные по программе реновации, вышеуказанные жилые дома эксплуатируются управляющей компанией в прежнем режиме», — ответили тогда на запрос редакции в префектуре.

Вопросы о том, почему ремонт проводится так часто, да еще в домах под снос, хотя сами жители оценивают состояние своих подъездов как хорошее и считают, что всё это — совершенно необоснованная трата бюджетных средств — в префектуре проигнорировали. Сегодня, год спустя после планового ремонта, в домах, очевидно, готовятся приступить к очередному текущему ремонту.

Сносить корпуса 925 и 927 планируется только в 2024 году, сообщили «Зеленоград.ру» в департаменте строительства, Планируется, что переселение жителей завершится в первом квартале 2024 года, и после этого дома будут демонтированы. Что касается корпуса 926 — переселение там всё еще не началось, и сроки его в мэрии не сообщают.

Что дальше?

Что делать с вонючей краской при ремонте — проблема, над которой «Зеленоград.ру» продолжает работать сообща с жителями. Несмотря на предостережения Роспотребнадзора и прокуратуры, «Жилищник» продолжает использовать в подъездах краску, которой можно красить только в хорошо проветриваемых помещениях. Но зачастую проветрить подъезды невозможно — просто физически нельзя открыть окна.

Расскажите, можно ли хорошо проветрить ваш подъезд? Если нет, напишите причину и номер корпуса, пришлите фото для иллюстрации — пишите в телеграм/ватсап 8-926-100-81-67 или на news@zelenograd.ru

Читайте также
Что делать, если в вашем подъезде воняет краской — инструкция от Роспотребнадзора
Можно ли хорошо проветрить ваш подъезд?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 8 человек
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
микрорайон 9, реновация, ремонт подъездов, сюжет: вонючая краска, Корпус 927
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Обсуждение
Человек с Земли
1 час назад
Выделенные деньги надо вырабатывать иначе потом не дадут)))
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Дайте спокойно дожить без адской вони». Дом под снос в 9-м микрорайоне решили напоследок покрасить. Конечно же вонючей краской Истории
Вакансии администраторов в группе компаний «Никор» Реклама
Экскурсия по архитектурному комплексу МИЭТа — 23 марта Афиша
Платформа «обрушилась» на станции Подрезково Новости
Три зеленоградских района оказались в лидерах рейтинга дорожной безопасности за 2022 год Новости
Музыкальная сказка «Гадкий утёнок» Московского академического театра сатиры — 8 апреля в КЦ «Зеленоград» Афиша
Длинная очередь выстроилась к уличному флюорографу в первый день работы. В ней стояли по часу Новости
Почему Собянин молчит о стоимости проезда по МЦД из Зеленограда? Истории
В баскетбольное кольцо засунули кресло. Местные жители требуют найти хулиганов и жалуются на плохо и глупо сделанную площадку Жизнь
Центр водных видов спорта построят в Зеленограде Новости
Раскрыта тайна неработающих фонарей на солнечных батареях в зеленоградском лесопарке Новости
Концерт «Аквариума» в Зеленограде — сорок лет назад. Воспоминания, видео и фото Истории
Сделать приоритетную посадку в 400-й экспресс для тех, кому тяжело стоять: пожилых, больных, пассажиров с детьми Истории
«Бавария» выбила из Лиги чемпионов «ПСЖ». Что это — везение или заслуженный результат? Новости
Отделка апартаментов Wellbe Реклама
Прокуратура предостерегла «Жилищник» от использования вонючей краски Новости
Продажа и доставка манго (и других экзотических фруктов) по Зеленограду Реклама
Машина сгорела на Березовой аллее после лобового столкновения Новости
Многодетного отца с ребенком-инвалидом лишили прав за нарушения при парковке возле Дворца Творчества. Он требует решить проблему и предлагает варианты Истории
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
Префект Зеленограда Анатолий Смирнов награждён Орденом Александра Невского Новости
«Мастерская чудес». Большое иллюзионное шоу — 26 марта в КЦ «Зеленоград» Афиша
От семейной артели до «Стеклопластика» — большая история стекольного дела в Андреевке Истории
«Хотели развеселить женщин» — что имели в виду участники странных пикетов к 8 марта Новости
Что делать, если в вашем подъезде воняет краской — инструкция от Роспотребнадзора Новости
Ранее развитие ребенка: что это такое, и почему лучше довериться специалистам Партнерский материал
Электробусы появятся в Зеленограде не раньше 2026 года. До этого можно не ждать новых автобусов Новости
Для строительства дублера Пятницкого шоссе спилили «большие объемы леса» Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру