Уведомления о предстоящем переезде в корпус 936 на Солнечной аллее получили жители корпусов 925 и 927. Почему переселение обошло жителей такой же пятиэтажки 926 и когда их начнут переселять — пока неизвестно. Переселение всех трёх домов было запланировано на первый квартал 2023 года.

В двух старых пятиэтажках, 925 и 927, проживает около 500 человек. «Департамент городского имущества предложил равнозначные квартиры 466 жителям двух домов в Зеленограде, в том числе специализированные квартиры для маломобильных граждан» , — сообщает департамент градостроительной политики.