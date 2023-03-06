Уведомления о предстоящем переезде в корпус 936 на Солнечной аллее получили жители корпусов 925 и 927. Почему переселение обошло жителей такой же пятиэтажки 926 и когда их начнут переселять — пока неизвестно. Переселение всех трёх домов было запланировано на первый квартал 2023 года.
В двух старых пятиэтажках, 925 и 927, проживает около 500 человек. «Департамент городского имущества предложил равнозначные квартиры 466 жителям двух домов в Зеленограде, в том числе специализированные квартиры для маломобильных граждан» , — сообщает департамент градостроительной политики.
Получившие уведомления жители могут начать осмотр предложенного жилья и оформление необходимых для переезда документов. Те, у кого есть полная учетная запись на портале mos.ru, могут воспользоваться сервисом «Запись на осмотр квартиры» и выбрать там удобную дату и время. 9 марта на первом этаже новостройки откроется Центр информирования по переселению.
Корпус 936 сдали в эксплуатацию в конце ноября 2022 года. Это монолитный 12-14-этажный жилой дом на 227 квартир: 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатные и 10 четырехкомнатных, с отделкой по стандартам реновации. Новостройка состоит из четырех секций (подъездов) общей площадью более 26 тысяч квадратных метров. Первый этаж нежилой — на нем также разместятся объекты инфраструктуры и технические помещения для обслуживания дома. Во дворе дома оборудованы детская и спортивная площадки, места для отдыха, двор адаптирован для маломобильных граждан. На подземном этаже есть одноуровневый паркинг.
Это пятый дом, построенный в Зеленограде по программе реновации и переданный под заселение. Всего в программу реновации включено 34 дома, из них пять домов расселены, жители еще шести находятся в процессе переезда. Для переселения жителей в округе подобраны девять «стартовых» площадок — в 9 и 19 микрорайонах.
По соседству строится еще один дом по программе реновации — корпус 935 (из двух зданий), сдать его в эксплуатацию планировалось в первом квартале 2023 года. Начиналось возведение корпусов 935 и 936 одновременно, в начале 2020 года, изначально стройку планировали завершить во втором-третьем квартале 2022-го.
За последние три года новые квартиры по программе реновации получили более 1,1 тысяч зеленоградцев. Первые новостройки возвели на Георгиевском проспекте (корпуса 1934 и 1935) и Солнечной аллее (корпус 934), сообщается на сайте мэрии. В 2022 году начали переезжать жители еще четырех домов на улице Заводская — в корпус 1936 на Георгиевский проспекте