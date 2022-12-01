Строительство корпуса 1936, третьей новостройки по программе реновации в 19 микрорайоне, завершили еще в августе. В сентябре он был сдан в эксплуатацию, а теперь готовится к заселению — 30 ноября в доме открылся Центр информирования для переселенцев, которыми в первую очередь станут жители старых пятиэтажек по улице Заводской. «Зеленоград.ру» побывал в новом доме, внутри и снаружи.
Корпус 1936 выстроен с переменной этажностью, 15-17 этажей. Фактически, это две башни, а между ними — большая одноэтажная нежилая постройка, в которой разместятся магазины и прочие организации (общая площадь нежилых помещений на первом этаже 1 556,76 кв.метров). Яркие цвета фасадов вписываются в линию других новостроек — корпусов 1934 и 1935, которые были построены два года назад. Теперь вдоль Георгиевского проспекта, начиная с развязки на улице Радио, стоят друг за другом четыре новые разноцветные башни.
Внутренний двор корпуса 1936 закрыт для машин шлагбаумом. Здесь расположена большая детская площадка и площадка для отдыха, у каждого подъезда — лавочки и велопарковки.
Подземной автостоянки у корпуса 1936 нет. Две парковки (не очень вместительные) размещены снаружи, под каждой из башен. Перед входом в одноэтажную пристройку парковка отсутствует — только придомовой проезд, так что если там разместят большой магазин или общественную организацию, с парковкой поблизости будут проблемы.
«Можно ли приобрести место на поземной парковке в другой новостройке по программе реновации?» — такой вопрос задавали жители на недавней встрече в управе Крюково по вопросам переселения. Их утешили: «Проект планировки территории предусматривает строительство двух отдельно стоящих многоуровневых паркингов недалеко от корпуса 1936».
У соседних корпусов 1934 и 1935 есть собственные подземные парковки (на 50 и 52 машины), но приоритетное право приобретения там машиномест со скидкой принадлежит жильцам этих домов.
Газон, ограда и подпорная стенка по другую сторону корпуса 1936 отделяют его от зелёной территории — парком её не назовёшь, скорее это заросли кустов и старые деревья, оставшиеся на месте частных домов, которые когда-то стояли по улицей Овражной посёлка Крюково. Некоторые из домиков сохранились и сейчас, их видно из окон новостроек, и сносить их пока не собираются.
В скором будущем на месте зелени планируется построить детский сад в рамках реконструкции 19 микрорайона, а рядом проложить новый выезд с улицы Заводской на улицу Радио. Тогда корпус 1936 окажется на «стрелке» между двумя оживлёнными улицами.
Между корпусом 1936 и двумя соседними корпусами — сплошная ограда, перепад высоты и газон, по которому сразу же начали протаптывать тропинку в обход забора. В соседних домах есть свои магазинчики, там же находится и ближайшая спортивная площадка, а за домами, в овраге — бульвар с живописными прогулочными дорожками. Со двора корпуса 1936 туда можно спуститься по прямой — но в проекте это не заложено, зато спроектирован забор, который строители и установили. Обживать благоустройство и добиваться дополнительных дорожек жители должны будут сами, в диалоге с районной администрацией.
В двух башнях корпуса 1936 — 240 квартир: 51 однокомнатная (в том числе три для маломобильных жильцов), 157 двухкомнатных (две для маломобильных жильцов) и 32 трехкомнатных.
Высота потолков в квартирах — 2,7 метра. Площадь кухонь — не менее 10 кв.метров. Вся внутренняя отделка квартир выполнена по стандартам реновации — она такая же, как у ранее построенных корпусов 1934, 1935 и 934. Квартиры сдаются с со светлыми обоями на флизелиновой основе, которые можно перекрасить по своему вкус. На полах уложен ламинат нейтрального оттенка.
Официально опубликованы на сегодняшний день только планировки некоторых трехкомнатных квартир — Фонд реновации предлагает их участникам программы для докупки жилплощади.
У однокомнатных и двухкомнатных квартир есть стандартные планировки, а есть и более интересные. Например, у торцевой «однушки» в комнате два окна и балкон, которые к тому же смотрят на разные стороны.
В двухкомнатной квартире-«распашонке» на другом конце коридора — два санузла. Или, скорее, полтора: совмещенная с туалетом ванная и туалет с раковиной.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, «возводимые по программе реновации дома не уступают по качеству тем, что возводят коммерческие застройщики».
Трубы системы отопления во всех квартирах разведены под полом, в цементной стяжке. Срок их службы — 50 лет, так что аварийных ситуаций быть не должно, обещают строители.
Отключить воду, электричество и отопление можно прямо в квартире, не пользуясь общим щитом и не обращаясь в коммунальные службы. В прихожей каждой квартиры есть свой электрический щиток — электричество можно отключить изнутри, чтобы поменять люстру или что-то сделать с сетью слаботочных коммуникаций — например, добавить стрим-ТВ. А в туалете — собственный коллекторный водопроводный стояк, который можно перекрыть, скажем, чтобы заменить или перевесить батарею отопления.
Предусмотрена и аварийная возможность отключения воды в отдельной квартире без отключения стояка для всех этажей — в общем коридоре на этаже расположены специальные щиты с кранами квартир, которые можно перекрыть, даже если не получается попасть в саму квартиру (например, воду прорвало, а хозяева в отъезде).
Для строителей это новшество, множество дополнительных люков в системе инженерных коммуникаций — большая работа, но таковы требования стандартов. Возможно, лишние люки и щитки в прихожей не понравятся и жителям, поскольку помешают расставить мебель.
Дом оборудован системой контроля и учета потребления энергоресурсов. Установлены системы видеонаблюдения, пожаротушения и дымоудаления. Для маломобильных граждан создана безбарьерная среда, а в квартирах, предназначенных для них, установлена специальная сантехника и расширены дверные проемы.
Все подъезды — сквозные, на обе стороны дома: на парковку и во внутренний двор. У входных стеклянных дверей смонтированы домофоны, есть помещения для консьержей и колясочные (площадью около 15 кв.метров), где можно держать коляски и велосипеды. Технические помещения предназначены для уборщиц и инвентаря. Входы в здание, все вестибюли и холлы на первом этаже выполнены на уровне тротуаров — это часть безбарьерной среды.
Отдельный холл ведет к лифтам, их два — грузоподъёмностью 1 000 кг и 400 кг.
Корпус 1936 вместе с соседними 1934 и 1935 хоть и относятся к 19 микрорайону, но стоят в самом дальнем его конце — на отшибе. До ближайших супермаркетов — около километра: они находятся возле станции Крюково, в 20-м или в 23 микрорайоне.
Общественный транспорт рядом с домами представлен автобусной остановкой «Улица Радио» на Георгиевском шоссе, на которой останавливаются автобусы №32 и №400К — оба идут дальше в «новый» город, в 16-й и 15-й микрорайоны. Остановка с другой стороны шоссе отсутствует, нет остановок и на прилегающей улице Радио. Добраться на станцию Крюково или в «старый» город можно, если дойти пешком до других остановок: «Улица Овражная» (400 метров — 20 микрорайон, автобусы №№ 25, 28, 32), «Микрорайон Зелёный Бор» (700 метров и две «зебры» через широкие магистрали — 23 микрорайон, автобусы №№ 16, 32К, 400К, 400Т). С последней остановки можно также уехать в Москву через Пятницкое шоссе — на автобусах №400. До Пятницкого шоссе и поворота в сторону Москвы — 10 минут на автомобиле.
Городская администрация надеется расширить число маршрутов, доступных новосёлам. «Префектурой округа направлено обращение в адрес ГКУ „Организатор перевозок“ (подведомственная организация департамента транспорта) для рассмотрения и проработки вопроса о необходимости организации новых или изменении старых маршрутов», сообщили на недавней встрече в управе Крюково по вопросам реновации и переселения.
В радиусе километра, по данным Фонда реновации, есть пять школ и семь детских садов (ближайшие — подразделения школы 2045 в 20 и 23 микрорайоне), политехнический колледж имени Злобина (за железной дорогой), детская поликлиника №105 (в 8 микрорайоне), взрослая поликлиника (в 20 микрорайоне), спорткомплекс «Платинум» — бывший Ледовый дворец (20 микрорайон).
Ближайшие места для прогулок расположены на бульваре в овраге вдоль улицы Лётчицы Тарасовой (300 метров пешком). Можно отправиться на прогулку и в 23 микрорайон (600 метров пешком), там есть скейт-парк, каток с естественным льдом, дорожки, а дальше — парк «Зелёный Бор» на Заводском пруду.
Напротив корпусов 1934—1936, за Георгиевским проспектом, идёт активное строительство нового микрорайона «Зелёный парк» (бывшей территории ЦИЭ). За ним на большой природной территории вдоль реки Горетовки недавно проложена лыжероллерная трасса, на которой зимой накатывают лыжню, но удобных пешеходных дорожек к ней нет.
А в 19 микрорайоне следующей новостройкой должен стать большой многоэтажный дом, который сейчас строят на месте пятиэтажек на улице Заводской — его обещают сдать в конце 2024 года.