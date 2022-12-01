Подземной автостоянки у корпуса 1936 нет. Две парковки (не очень вместительные) размещены снаружи, под каждой из башен. Перед входом в одноэтажную пристройку парковка отсутствует — только придомовой проезд, так что если там разместят большой магазин или общественную организацию, с парковкой поблизости будут проблемы.

«Можно ли приобрести место на поземной парковке в другой новостройке по программе реновации?» — такой вопрос задавали жители на недавней встрече в управе Крюково по вопросам переселения. Их утешили: «Проект планировки территории предусматривает строительство двух отдельно стоящих многоуровневых паркингов недалеко от корпуса 1936».

У соседних корпусов 1934 и 1935 есть собственные подземные парковки (на 50 и 52 машины), но приоритетное право приобретения там машиномест со скидкой принадлежит жильцам этих домов.

Газон, ограда и подпорная стенка по другую сторону корпуса 1936 отделяют его от зелёной территории — парком её не назовёшь, скорее это заросли кустов и старые деревья, оставшиеся на месте частных домов, которые когда-то стояли по улицей Овражной посёлка Крюково. Некоторые из домиков сохранились и сейчас, их видно из окон новостроек, и сносить их пока не собираются.