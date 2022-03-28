За первый снежный сезон на новой лыжероллерной трассе рядом с 17 микрорайоном вылезла неожиданная, чисто зимняя, неприятность: в двух местах под лыжнёй из-за подземных коллекторов оттаивала асфальтовая дорожка — лыжникам приходилось обходить голый асфальт по обочине. Кроме того, за зиму так и не заработало освещение. «Зеленоград.ру» выяснил, как и когда будут решать эти и другие проблемы трассы, оставшиеся с осени: касающиеся навигации, правил и ограничений для пешеходов, безопасности для спортсменов.
Лыжный сезон на новом маршруте начался в декабре, когда выпал снег. Сразу же проявились локальные «аномалии»: снег упорно таял там, где под трассой проходили старые подземные коммуникации, во множестве пересекающие территорию ЦИЭ — то ли оставшиеся со времен строительства Центра информатики и электроники, замершего 30 лет назад, то ли действующие в составе канализационной сети «нового» города.
В одном месте полоса оттаивания обнажала отрезок асфальта в несколько десятков метров. Лыжники проложили здесь альтернативную лыжню вдоль дорожки, по газону, за линией фонарей. В другом месте проталина полосой наискосок пересекала дорожку — на вершине подъёма, перед крутым спуском.
В течение всей зимы снег в этих местах так и не лёг, при всём обилии снегопадов. К концу февраля картина оставалась точно такой же.
В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в префектуре сообщили, что проблему устранят до следующей зимы — «мероприятия по теплоизоляции участков трассы, проходящие в зоне коллектора, планируется выполнить до 31 октября 2022».
Что касается лыжни, половину зимы её прокладывали по трассе сами любители лыжных прогулок. К январю было закуплено специальное оборудование — «производится регистрация транспортного средства», так отвечала префектура на вопросы жителей. За накатку лыжни, как и за уборку асфальта осенью, отвечал «Жилищник».
"Трасса показала свою востребованность, но она, к сожалению, не должным образом эксплуатировалась, — подвёл 2 марта итог первой зимы глава управы Крюково Андрей Журавлёв в радиоэфире «Зеленоград Сегодня». — Как всегда, сдали, но не решены некоторые бюрократические и административные вопросы по эксплуатации". Он добавил, что закупленную технику, в том числе снегоходы, «не провели», чтобы использовать без нареканий. И обнадёжил: «Сейчас это всё устаканится — думаю, в следующем сезоне трасса будет эксплуатироваться должным образом».
В начале декабря он обещал другое: «Ждём, когда выпадет достаточно снега, чтобы его утрамбовать, нарезать лыжню, и тогда уже лыжники смогут насладиться в полной мере зимним вариантом этой трассы».
Насладиться не вполне получилось. И все городские лыжные соревнования этой зимой проходили на привычной трассе в лесу за горбольницей.
Лыжероллерная трасса была торжественно открыта в сентябре, однако, помимо внезапной проблемы с проталинами, на ней до сих пор не закончены работы по благоустройству. Фонари сначала обещали включить к октябрю, потом — до конца года. В результате до марта вдоль сети дорожек длиной в 3 км не было освещения, его смонтировали и подключили только на автостоянке и в стартовой зоне.
«Да, были поздно объявлены конкурсные процедуры по закупке опор и светильников, сами за это переживаем, ну, вот так сложилось. В любом случае трасса будет освещена» , — объяснял Андрей Журавлев.
Сейчас, по данным префектуры, работы по монтажу системы освещения завершены. Но вдоль части трассы фонари не горят из-за неких работ «Мосводоканала» — «После завершения аварийных работ освещение вдоль всей трассы будет восстановлено», сообщили в префектуре.
Еще осенью спортсмены, жители и городская администрация обсуждали животрепещущий вопрос, вызвавший много споров: нужно ли запретить гулять по трассе пешеходам, семьям с детьми и колясками, людям с собаками, так как трассы официально считается спортивным объектом? Горожане с радостью восприняли новый маршрут как удачную возможность для променада на природе — в «новом» городе таких мест не очень много, а лесопарков для прогулок и вовсе нет. При этом пешеходы создавали травмоопасную обстановку для спортсменов на лыжероллерах. Мало того, на трассе стали появляться автомобили и мотоциклы.
«Если бы не было других мест для прогулок, можно было бы жаловаться, что сделали только спортивный объект — но на самом деле мы в этом году проделали большую работу по устройству прогулочной зоны, — напоминал Журавлев. — Даже соединили лыжероллерную трассу освещённой дорожкой с Нижнекаменским парком — первый этап благоустройства там прошёл в 2019 году, второй — в 2021 году: пикниковые зоны и т. д. Там-то как раз можно прогуливаться с колясками, созданы все условия. Думаю, что должно быть взаимоуважение — да, трасса это объект активного отдыха. И, конечно, за безопасностью нужно следить в первую очередь тем, кто использует эту трассу».
В итоге «Жилищник» объявил, что входы на трассу будут перекрыты: «Свободный доступ для граждан останется, но мы попытаемся максимально донести информацию о том, что эта трасса — для тренировок, для лыжного спорта», — высказался в радиоэфире замдиректора по благоустройству «Жилищника» Алексей Лунёв.
В декабре ситуация не изменилась. «По трассе ездят машины, мотоциклы, ходят люди с собаками, а на лыжников смотрят как на сумасшедших. Когда планируется действительный ввод ее в эксплуатацию, а не галочка в документах?» — спрашивал уже в конце декабря у префектуры один из зеленоградцев. В середине января ему ответили: «В целях ограничения проезда автотранспортных средств на лыжероллерную трассу ведутся работы по установке шлагбаума».
И действительно, в феврале на въезде появился шлагбаум. Пешеходам он не мешает, но машинам на дорожки больше не заехать.
Другие намерения «Жилищника», которые до сих пор не реализованы — поставить вдоль трассы побольше табличек, информирующих о том, что это не прогулочная дорожка, указывающих направление движения, содержащих правила поведения спортсменов и т. д.
По словам Андрея Журавлёва, управа района Крюково осенью заказала таблички безопасности и направлений трассы: «Будем ставить информационные указатели. Конечно, использовать эту трассу для прогулок — по меньшей мере не совсем правильно. Никто же не гуляет по картодрому, например. Изначально, конечно, была мысль поставить ограждение по периметру всей трассы, закрыть её, но мы решили не делать этого, во-первых, по причине оптимизации финансирования, а во-вторых, этот забор столько пользы бы не принес. Попробуем действовать методами разъяснений, убеждением, табличками, „малой кровью“».
К началу весны на трассе установили лишь несколько табличек в стартовой зоне: «Старт», «Осторожно, быстро движущийся спортсмен!» и большой стенд в начале трассы с её описанием, правилами поведения и запретами.
В числе запретов перечислены прогулки по трассе в наушниках, с детскими колясками, на велосипедах/роликах/самокатах/скейтбордах, пешие прогулки и пробежки, въезд на любой моторной технике, выгул собак, передвижение по трассе в тёмное время суток без осветительного оборудования (фонарей), присутствие на ней во время уборки и техобслуживания.
До конца мая будут установлены таблички с указанием расстояния через каждые 100 метров, а также предупреждающие информационные таблички, как сообщила в ответ на запрос редакции префектура.
«Всё закуплено — ждём, когда сойдёт снег, и всё установим» , — пообещал в начале марта Андрей Журавлёв в новом радиоэфире. И уточнил, что дополнительно к шлагбауму у трассы появится ограждение в тех местах, «где народ протоптал тропинки и заезжает на том, на чем не надо заезжать». Не совсем понятно, что имеется в виду — на чём можно, но не нужно заезжать по тропинкам, кому собираются преграждать при помощи забора доступ на трассу и останется ли всё же «свободный доступ для граждан».
С осени для трассы закупались также трибуны, флагштоки и прочие элементы. Всё это, видимо, начнут устанавливать уже с наступлением весны.
Еще одна проблема, которая вернётся весной — камни на трассе. Её обочины отсыпаны щебнем, а не засеяны газоном до линии асфальта, и этот щебень, — и мелкий, и довольно крупный, — тоже выносили на асфальт пешеходы. Осенью камни на пути лыжероллеров успели стать причиной реальных травм.
Трассу предстоит передать в управление спортивной организации — предполагается, что это будет спортивно-досуговый центр «Фаворит» района Крюково. С осени префектура рассматривает вопрос о переводе объекта на баланс «Фаворита» «для эксплуатации и развития».
Только после этого сам «Фаворит» введёт в эксплуатацию туалетный модуль и раздевалку, которые с осени установлены в стартовой зоне, и определит режим их работы, как сообщили в префектуре.
Возможно, впереди и дальнейшее развитие «зоны отдыха ЦИЭ», как называют эту территорию в городской администрации — точнее, появление пешеходной инфраструктуры рядом с трассой. В первоначальном проекте были заложены пешеходные дорожки, скамейки, площадки для отдыха, озеленение и цветники, элементы доступа для маломобильных горожан. В сентябре, на торжественном открытии трассы, зампрефекта Дмитрий Лавров заявлял, что это только первая очередь — «территория будет развиваться, появится инфраструктура, освещение…»
Однако, на вопрос «Зеленоград.ру», когда планируется дальнейшее развитие инфраструктуры и что будет сделано префектурой для этого в 2022 году, ответа не поступило.