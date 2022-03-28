В ответ на запрос «Зеленоград.ру» в префектуре сообщили, что проблему устранят до следующей зимы — «мероприятия по теплоизоляции участков трассы, проходящие в зоне коллектора, планируется выполнить до 31 октября 2022».

Что касается лыжни, половину зимы её прокладывали по трассе сами любители лыжных прогулок. К январю было закуплено специальное оборудование — «производится регистрация транспортного средства», так отвечала префектура на вопросы жителей. За накатку лыжни, как и за уборку асфальта осенью, отвечал «Жилищник».

"Трасса показала свою востребованность, но она, к сожалению, не должным образом эксплуатировалась, — подвёл 2 марта итог первой зимы глава управы Крюково Андрей Журавлёв в радиоэфире «Зеленоград Сегодня». — Как всегда, сдали, но не решены некоторые бюрократические и административные вопросы по эксплуатации". Он добавил, что закупленную технику, в том числе снегоходы, «не провели», чтобы использовать без нареканий. И обнадёжил: «Сейчас это всё устаканится — думаю, в следующем сезоне трасса будет эксплуатироваться должным образом».

В начале декабря он обещал другое: «Ждём, когда выпадет достаточно снега, чтобы его утрамбовать, нарезать лыжню, и тогда уже лыжники смогут насладиться в полной мере зимним вариантом этой трассы».

Насладиться не вполне получилось. И все городские лыжные соревнования этой зимой проходили на привычной трассе в лесу за горбольницей.