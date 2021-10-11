В группе телеграм «Жемчужина Зеленограда» опубликовали рассказ зеленоградца Андрея о травме, полученной его супругой во время неспешной пробежки на лыжероллерах — первого же знакомства с трассой. После крутого спуска с расширением женщина налетела на камень, который лежал на асфальтовом покрытии. В результате падения она заработала перелом руки и ссадины, вместо прогулки семейной паре пришлось отправиться в травмпункт, который расположен как раз неподалёку — в поликлинике 20 микрорайона.

Другой спортсмен, которого автор сообщения встретил на парковке у трассы, сообщил, что тоже упал, наткнувшись на камень.

«Будьте внимательны и осторожны на этой трассе, она не готова к эксплуатации и вредна для здоровья, а может и жизни. До кучи — на неё заезжают на машинах в поисках, судя по всему, дороги или объезда, так как ни знаков, ни шлагбаума не стоит, хотя бы на въезде» , — подытожил Андрей.

Трассу уже открыли официально: зампрефекта Дмитрий Лавров объявил об этом на старте массового пробега «Кросс нации» 18 сентября, а мэр Сергей Собянин упомянул о зеленоградской лыжероллерной трассе в числе других проектов благоустройства, выполненных в Москве в 2021 году.