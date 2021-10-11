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Камни на новой лыжероллерной трассе стали причиной падения и травм спортсменов. Там обещают перекрыть входы и поставить побольше табличек 11.10.2021 ZELENOGRAD.RU

«Можно сразу строить рядом травмпункт» — предупреждали спортсмены сразу после открытия новой лыжероллерной трассы за ЦИЭ — «Зеленоград.ру» рассказывал об этом в начале сентября. И травмы не заставили себя ждать — не прошло и месяца. В зеленоградской администрации утверждают, что проблемы в местных жителях, которые «облюбовали» трассу и «устраивают там прогулки», а не в том, что вся инфраструктура для пешеходов, задуманная в проекте трассы, загадочно исчезла при его реализации.

В группе телеграм «Жемчужина Зеленограда» опубликовали рассказ зеленоградца Андрея о травме, полученной его супругой во время неспешной пробежки на лыжероллерах — первого же знакомства с трассой. После крутого спуска с расширением женщина налетела на камень, который лежал на асфальтовом покрытии. В результате падения она заработала перелом руки и ссадины, вместо прогулки семейной паре пришлось отправиться в травмпункт, который расположен как раз неподалёку — в поликлинике 20 микрорайона.

Другой спортсмен, которого автор сообщения встретил на парковке у трассы, сообщил, что тоже упал, наткнувшись на камень.

«Будьте внимательны и осторожны на этой трассе, она не готова к эксплуатации и вредна для здоровья, а может и жизни. До кучи — на неё заезжают на машинах в поисках, судя по всему, дороги или объезда, так как ни знаков, ни шлагбаума не стоит, хотя бы на въезде» , — подытожил Андрей.

Трассу уже открыли официально: зампрефекта Дмитрий Лавров объявил об этом на старте массового пробега «Кросс нации» 18 сентября, а мэр Сергей Собянин упомянул о зеленоградской лыжероллерной трассе в числе других проектов благоустройства, выполненных в Москве в 2021 году.

Что не так с трассой

Новая трехкилометровая лыжероллерная трасса появилась в августе в «новом» городе — за деревней Каменка, между территорией ЦИЭ и рекой Горетовкой. Её проложили на большой природной территории, где раньше были тропинки для прогулок. При этом вся инфраструктура для пешеходов, задуманная в проекте трассы, исчезла при его реализации из-за «перераспределения финансирования», сообщили «Зеленоград.ру» в префектуре.

На момент открытия на трассе было полностью готово только асфальтовое дорожное полотно и автостоянка на въезде. Обочины по краям асфальта отсыпаны щебенкой — в основном мелкой, но местами и довольно крупной. Далее восстановлен газон, но до кромки асфальта он не доходит. Бордюры вдоль асфальта тоже делать не стали — «их установка не предусмотрена для исключения травматизма спортсменов », пояснили редакции в префектуре.

Вероятно, щебень с краёв трассы по разным причинам (в том числе пешеходами, для которых нет отдельной инфраструктуры) может выноситься на асфальт и там становиться причиной травм спортсменов, которые едут на лыжероллерах на высокой скорости, рассчитывая на гладкую трассу.

«У нас на Динамо обочины засыпаны древесными опилками. Очень удобно — бег, имитация по опилкам. Мягко и нагрузку дает. И в случае вылета с трассы на роллерах (шишка или собака) попадаешь на опилки, а не на гравий » , — делятся отзывами об устройстве подобных трасс на портале журнала «Лыжный спорт», комментируя публикацию «Зеленоград.ру».

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Освещение вдоль трассы отсутствует. По данным префектуры на конец августа — когда миновал крайний срок завершения всего благоустройства — «работы по дополнительному освещению» должны были выполнить до 1 октября, но и на начало октября ситуация мало изменилась.

Пока не установлены даже фонарные столбы, только местами для них начали монтировать основания, но в целом под будущее освещение выполнена пока прокладка кабеля, концы которого ритмично торчат из земли по обочинам. Уже в октябре на портале госзакупок появились заказы на мелкое оборудование для освещения трассы.

«Это еще только первая очередь, территория будет развиваться, — заявил зампрефекта Дмитрий Лавров на официальном открытии лыжероллерной трассы — Появится инфраструктура, освещение…»

Таким образом, сроки реального появления работающих фонарей выглядят сейчас довольно расплывчато.

Не выполнена и навигация на трассе: нет ни асфальтовой разметки, ни указателей направления движения, ни предупреждающих табличек или правил пользования трассой, ни ограничений на входе или въезде.

Официально это спортивный объект, такой же, как лыжероллерная трасса в лесу за 7-м микрорайоном. Там, в удалении от жилых микрорайонов, тоже тренируются спортсмены. Однако новая трасса сразу же стала популярной у всех — жители «нового» города получили долгожданный маршрут, расположенный на природной территории, и многие тут же отправились гулять и кататься по заасфальтированным дорожкам. Тем более, что по дороге к трассе благоустроили и берег Нижнекаменского пруда, связанный теперь с бульваром 16 микрорайона удобным проходом под мостом (Георгиевским проспектом). А также благоустроили дорожку к трассе от 17 микрорайона.

Еще в августе для тренировок на трассу начали приезжать лыжники на лыжероллерах, велосипедисты, роллеры и скейтеры. Одновременно по ней катались на велосипедах и самокатах семьи с детьми, прогуливались компаниями и с собаками, занимались скандинавской ходьбой, совершали променад пенсионеры. Временами на ней видят даже автомобили.

«Объект построен нужный, но пока его руководство не организует эксплуатацию трассы […], ничегошеньки там толкового не выйдет, и будут там (не дай бог, конечно) и травмы, и скандалы, и все такое прочее» , — комментируют спортсмены.

Кто отвечает за уборку асфальта? Время от времени убираются дворники «Жилищника» из ближайших микрорайонов.

В сентябре префектура рассматривала вопрос о передаче трассы на баланс спортивно-досугового центра «Фаворит» района Крюково — «для эксплуатации и развития объекта». В ответе на запрос редакции городская администрация сообщила, что балансодержатель сам установит режим работы парка, туалета и раздевалок (они до сих пор закрыты), примет решения относительно ограничений движения и установки шлагбаума.

Проблема в местных жителях, поэтому — побольше табличек и перекрыть вход

В конце сентября «Жилищник» подвел итоги программы благоустройства пяти «знаковых» объектов в Зеленограде, в том числе зоны отдыха с лыжероллерной трассой за ЦИЭ — она уже сдана в эксплуатацию и активно используются для тренировках на лыжероллерах, а зимой там планируется нарезка лыжни, рассказал в интервью радио «Зеленоград Сегодня» замдиректора по благоустройству «Жилищника» Алексей Лунёв.

«Определенные проблемы сегодня связаны с тем, что трассу облюбовали местные жители, — подтверждает он. — Они устраивают там прогулки с колясками, выгуливать собак, гуляют с самокатами. К сожалению, трасса для этого не предназначена. Когда спортсмен на роллерах передвигается по трассе и выезжает на большой скорости из-за поворота — столкновение со встречным пешеходом травмоопасно для обоих».

Для решения этого вопроса в будущем, по словам представителя «Жилищника», на трассе планируют установить побольше табличек, информирующих о том, что это не прогулочная дорожка, указывающих направление движения, содержащих правила поведения спортсменов.

Кроме того, планируется перекрыть входы на трассу во избежание её использования не по назначению, заявил Лунёв: «Свободный доступ для граждан останется, но мы попытаемся максимально донести информацию о том, что эта трасса — для тренировок, для лыжного спорта». Когда именно это произойдёт, неизвестно.

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Метки:
спорт, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), лыжи, травма, лыжероллерная трасса
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