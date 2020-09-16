19 сентября на лыжероллерной трассе в лесопарковой зоне 7 микрорайона за стоматологической поликлиникой №35 (Каштановая аллея, дом 2) состоится забег «Кросс нации» (включая выполнение нормативов ВФСК ГТО). Это одно их самых массовых и масштабных мероприятий на территории России.

Регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить с 16 по 18 сентября с 9:00 до 17:00 по адресу: Зеленоград, корпус 118 (офис Центра физической культуры и спорта Зеленоградского АО).

В день проведения мероприятия регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить на лыжероллерной трассе с 9:30. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будет ограничен вход в раздевалку на трассе. В связи с этим участников просят приезжать на старт в спортивной экипировке для забега.