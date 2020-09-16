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Забег «Кросс нации» — 19 сентября на лыжероллерной трассе 7 микрорайона 19 сентября 9:00 Лыжероллерная трасса

19 сентября на лыжероллерной трассе в лесопарковой зоне 7 микрорайона за стоматологической поликлиникой №35 (Каштановая аллея, дом 2) состоится забег «Кросс нации» (включая выполнение нормативов ВФСК ГТО). Это одно их самых массовых и масштабных мероприятий на территории России.

Регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить с 16 по 18 сентября с 9:00 до 17:00 по адресу: Зеленоград, корпус 118 (офис Центра физической культуры и спорта Зеленоградского АО).

В день проведения мероприятия регистрация участников и выдача стартовых номеров будет проходить на лыжероллерной трассе с 9:30. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой будет ограничен вход в раздевалку на трассе. В связи с этим участников просят приезжать на старт в спортивной экипировке для забега.

В рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс нации» любой участник может выполнить норматив по бегу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на дистанции соответствующей своей возрастной ступени.
Всем участникам необходим медицинский допуск, а желающим выполнить норматив ВФСК ГТО по бегу дополнительно потребуется УИН, который можно получить при регистрации на сайте www.gto.ru.

Расписание стартов:

  • 11:00 дети 0-5 лет (с родителями) 100 м
  • 11:10 мальчики, девочки 6-8 лет 1000 м (в т.ч. ГТО)
  • 11:30 мальчики, девочки 9-10 лет 1000 м (в т.ч. ГТО)
  • 11:50 юноши 11-15 лет, девушки 11-17 лет 2000 м (в т.ч. ГТО)
  • 12:10 женщины 18 лет и страше, мужчины 40 лет и старше 2000 м (в т.ч. ГТО)
  • 12:30 мужчины 16-39 лет 3000 м (в т.ч. ГТО)
  • 13:00 мужчины, женщины от 16 лет и старше 5000 м
    (организатор оставляет за собой право изменить время старта забегов)

Всем участникам соревнований вручается номер-майка от Министерства спорта России.
Победители мероприятия будут награждены памятным призом гипермаркета спортивных товаров Декатлон.
«Кросс нации» — это общедоступное спортивное мероприятие, где каждый желающий может проявить свои спортивные таланты, с пользой провести время, активно отдохнуть с семьей и друзьями, а еще стать участником соревнований общероссийского уровня.
Приглашаются жители и гости Зеленоградского округа чтобы принять участие в открытом Всероссийском дне бега «Кросс нации».

По всем возникшим вопросам обращайтесь по телефону 8 (499) 762-33-60.

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Метки:
соревнования, бег, кросс, Лыжероллерная трасса
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