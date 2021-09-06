Новая трасса для спортсменов появилась в августе за деревней Каменка и территорией ЦИЭ. Жители «нового» города получили долгожданный маршрут, расположенный на природной территории — многие тут же отправились гулять и кататься по заасфальтированным дорожкам. Однако выяснилось, что вся инфраструктура для пешеходов, задуманная в проекте трассы, исчезла при его реализации. Это может привести к тому, что трасса останется дорожкой для прогулок, а спортсмены тренироваться на ней не будут из-за риска столкновений с пешеходами.
Лыжероллерную трассу длиной в три километра и памп-трек для велосипедистов начали делать в мае и должны были закончить к 1 сентября. Трассу проложили между ЦИЭ и рекой Горетовкой, по лугам и перелескам — там, где раньше были пешеходные тропинки или грунтовые дороги, в том числе путь к родникам за Горетовкой.
Любителей прогуляться в этих местах всегда было не так много, как в благоустроенных парках «старого» города. Масштабная территория за ЦИЭ была изрезана оврагами и насыпями, появившимися еще 30 лет назад, во время строительства Центра информатики и электроники. После стройки там осталось множество канализационных колодцев, а кое-где — большие свалки. Но многое сохранилось и с более ранних времён, когда это были излюбленные места дачников и художников, живописные холмы и пейзажи над рекой по пути из деревни Каменки в Кутузово.
Как только тропинки заасфальтировали, о новых удобных дорожках для прогулок на природе узнали зеленоградцы — и трасса еще до завершения работ стала весьма популярной. Тем более, что по дороге к ней благоустроили и берег Нижнекаменского пруда, связанный теперь с бульваром 16 микрорайона удобным проходом под мостом (Георгиевским проспектом).
Уже в августе на трассу начали приезжать лыжники для тренировок на лыжероллерах и велосипедисты. Одновременно по ней катались на велосипедах и самокатах семьи с детьми, прогуливались компаниями и с собаками, занимались скандинавской ходьбой, совершали променад пенсионеры.
Встал вопрос: не опасно ли это, и чья, собственно, будет трасса — это общая и доступная территория для всех или специальный спортивный объект?
По планам, заложенным при проектировании этой зоны отдыха еще в 2019 году, рядом с трассой предполагалось устроить дорожно-тропиночную сеть из брусчатки, спортивные площадки, автостоянку на 50 машин, стартово-финишную зону (110 метров на 12 метров) и зону разминки — площадку типа «воркаут», а также модуль для хранения оборудования, судейский модуль и навес для ратрака — машины для уплотнения снега.
Для велосипедистов собирались сделать велопарковки, для маломобильных граждан — места для колясок рядом со скамейками, пандусы при перепаде высот, безбарьерное пересечение пешеходных дорожек с лыжероллерной трассой.
Вдоль трассы планировали поставить 60 энергосберегающих фонарей, малые архитектурные формы (20 скамеек и урн), навигационные знаки. Рядом был спроектирован памп-трек для велосипедистов.
Одним из требований к благоустройству было максимальное сохранение существующих зеленых насаждений. Список благоустроительных работ включал восстановление газонов, посадку деревьев и кустарников.
Сама лыжероллерная трасса была запланирована шириной в четыре метра (на спусках — до пяти метров). По проекту, она предназначена для массового катания, тренировок лыжников и проведения соревнований. Вдоль трассы в проекте закладывали беговые дорожки (на один метр справа и слева). В техзадании на проектирование значилось и ограждение — легкий секционный металлический забор.
Сейчас трасса фактически готова — основные работы по данным префектуры завершили 1 сентября. Заасфальтировано дорожное полотно и автостоянка на въезде, на отдельной площадке установлены раздевалки и туалет. Рядом — памп-трек, но на вид он пока (или уже) не готов к эксплуатации. На трассе отсутствует освещение и даже фонарные столбы, но с этим должны разобраться до 1 октября.
Никаких дорожек, кроме самой трассы, за ЦИЭ не появилось. В префектуре на запрос «Зеленоград.ру» ответили, что пешеходной инфраструктуры не будет. «В связи с перераспределением финансирования, для исключения создания помех и травмирования спортсменов данная инфраструктура не предусмотрена» , — сообщил зампрефекта Олег Панин. Что здесь определяющий фактор — финансирование или безопасность — из ответа чиновника непонятно.
За основу работы вместо разработанного в 2019 году проекта была принята некая утверждённая локальная смета, о содержании которой префектура никаких подробностей не сообщала. На плакатах с места строительства еще можно было рассмотреть узкую дорожку вдоль трассы — то ли беговую, то ли пешеходную, — но в легенде к рисунку она отсутствовала.
Не сделаны площадки для отдыха вдоль трассы со скамьями, урнами, местами для размещения инвалидных колясок. Их и не будут делать, сообщили в префектуре — единственная площадка для отдыха, а также раздевалка и туалеты размещены при входе на трассу. Для исключения травматизма спортсменов у асфальтовой трассы не предусмотрено бордюров — только асфальт.
Также трассу не будут огораживать. «Монтаж металлических ограждений лыжероллерной трассы не предусмотрен» , — говорится в ответе чиновников.
Нарисованный в прошлом проекте выезд с трассы в сторону 23 микрорайона, на проезд 687 и к зеленоградскому BMX-велодрому рядом с ним, тоже исчез.
«Вопросы к новой трассе конечно есть, но в первую очередь хочу сказать — это большая удача для нового города, что трасса появилась! — говорит Галина Балагурова, зеленоградский тренер по велоспорту. — В отличие от старого города, где много лесопарков, где жители каждого района имеют возможность побегать, покататься и просто погулять именно в зеленом массиве, а не вдоль дорог, в новом городе все бегают вдоль шоссе — Георгиевского проспекта. Больше просто негде! А шоссе все более загружено, город растет, значит, мы дышим загазованным воздухом…»
Галина Балагурова много лет тренирует детей на BMX-велодроме по соседству с новой лыжероллерной трассой, она сама — чемпионка России по даунхилу и байкер-кроссу, победитель и призёр многих соревнований. Принимала участие и в обсуждении проекта трассы за ЦИЭ в 2019 году, а также проекта памп-трека рядом с ней.
По мнению спортсменки, тренировки на трассе вполне можно совместить с прогулками: «Новая трасса — идеальный объект для тренировок на велосипедах, в том числе, после дождя, когда на грунт не поедешь. Там могут кататься и все, кто живёт поблизости, и взрослые, и дети — а где же еще? Гулять и бегать там тоже отлично — сейчас у многих шагомеры, 10 тысяч шагов ежедневно — норма!»
При этом нужно определить правила и ввести некоторые ограничения, считает Галина Балагурова: поставить указатели с направлением движения и таблички, с какой стороны обгон и у кого преимущество. Можно составить график тренировок, чтобы разнести во времени лыжников и велосипедистов. Забор ставить не нужно, но нужно поставить шлагбаум на въезде — «Есть любители погонять на автомобилях, им там совсем не место». Стоит также запретить движение на электросамокатах из-за опасности травматичных столкновений. И, конечно, запретить прогулки по трассе с собаками.
Что касается бегунов и гуляющих — если они движутся по кромке, то практически никому не помешают. «Трасса хорошо просматривается и достаточно широка, — отмечает Галина Балагурова. — Правда, я там не заметила контруклонов, и непонятно пока, насколько она безопасна в поворотах на спусках».
На другой зеленоградской лыжероллерной трассе — за горбольницей и 7 микрорайоном — уже давно тренируются спортсмены-лыжники. Но и пешеходам, и катающимся на самокатах, скейтах или роликах там появляться не запрещено. Рядом с трассой есть выделенные пешеходные дорожки, не дублирующие её по всей длине, но гуляющих можно встретить и на спортивном маршруте.
«До трассы за горбольницей доходят люди, но она расположена довольно далеко до домов. — объясняет жительница 23 микрорайона, велосипедистка и мама ребёнка, который занимается на этой трассе в спортивной секции. — Рядом есть другие парки, поэтому людей не так уж и много. Хотя все равно встречаются люди с колясками, с детьми на самокатах, дети без присмотра на велосипедах. Трасса за горбольницей не рельефная, нет большого перепада высот — всего один спуск с закрытым поворотом, на котором набирается высокая скорость (однажды там навстречу мне ехала девочка на роликах, и родители были очень возмущены замечаниями их ребенку). Остальная часть трассы плоская. Есть возможность спрогнозировать поведение пешеходов и уйти в сторону или упасть на газон, если никак не избежать столкновения».
Что касается новой трассы за ЦИЭ — она расположена очень близко к жилым домам 16, 17, 20 микрорайонов, считает зеленоградка. Уже сейчас люди воспринимают её, как хорошее место для прогулки, и пишут об этом в районных чатах: посмотрите, какую трассу построили, сходите погуляйте.
Сама трасса — гораздо более рельефная, чем за горбольницей, с крутыми подъёмами и спусками, что хорошо для тренировок — на лыжероллерах будет очень высокая скорость. Но для соседства с пешеходами это очень опасно.
«У лыжероллеров нет тормозов, и если тренирующиеся любители или спортсмены-велосипедисты это понимают и стараются уступать, то гуляющие с колясками, скейтбордисты, мамы с детьми этого не понимают — они считают, что их все должны объезжать, — говорит собеседница редакции. — Если трасса будет без забора (тот редкий случай, когда забор действительно нужен) и без табличек на каждом шагу о том, что пешеходам, велосипедистам, самокатчикам доступ категорически запрещен, можно сразу строить рядом травмпункт».
Будет очень обидно, по словам спортсменки, если дорогостоящий спортивный объект окажется просто прогулочной дорожкой из-за того, что не предусмотрены меры безопасности. «Наши дети там тренироваться на роллерах не будут — это опасно» , — заключает она.
Посмотрим, как обустроят новую трассу к моменту её полной готовности и какие ограничения на ней введут. Не исключено, что к тому времени уже выпадет снег, и придётся решать другие проблемы.
«Надеюсь, что лыжероллерную трассу не бросят, будут за ней ухаживать, поставят шлагбаум, сделают освещение, таблички, зимой будут регулярно укатывать лыжню и проводить соревнования, — подытожила Галина Балагурова. — Мне уже говорили знакомые лыжники из других городов, как они завидуют зеленоградцам — у вас даже две лыжероллерки!»