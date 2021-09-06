Лыжероллерную трассу длиной в три километра и памп-трек для велосипедистов начали делать в мае и должны были закончить к 1 сентября. Трассу проложили между ЦИЭ и рекой Горетовкой, по лугам и перелескам — там, где раньше были пешеходные тропинки или грунтовые дороги, в том числе путь к родникам за Горетовкой.

Любителей прогуляться в этих местах всегда было не так много, как в благоустроенных парках «старого» города. Масштабная территория за ЦИЭ была изрезана оврагами и насыпями, появившимися еще 30 лет назад, во время строительства Центра информатики и электроники. После стройки там осталось множество канализационных колодцев, а кое-где — большие свалки. Но многое сохранилось и с более ранних времён, когда это были излюбленные места дачников и художников, живописные холмы и пейзажи над рекой по пути из деревни Каменки в Кутузово.

Как только тропинки заасфальтировали, о новых удобных дорожках для прогулок на природе узнали зеленоградцы — и трасса еще до завершения работ стала весьма популярной. Тем более, что по дороге к ней благоустроили и берег Нижнекаменского пруда, связанный теперь с бульваром 16 микрорайона удобным проходом под мостом (Георгиевским проспектом).

Уже в августе на трассу начали приезжать лыжники для тренировок на лыжероллерах и велосипедисты. Одновременно по ней катались на велосипедах и самокатах семьи с детьми, прогуливались компаниями и с собаками, занимались скандинавской ходьбой, совершали променад пенсионеры.

Встал вопрос: не опасно ли это, и чья, собственно, будет трасса — это общая и доступная территория для всех или специальный спортивный объект?