Беговая дорожка считается частью пешеходной, а пешеходные дорожки по регламенту чистят только механизированным способом, то есть, тракторами, объяснили «Зеленоград.ру» в префектуре. А чтобы на дорожках не было наледи, зимой их посыпают противогололедным реагентом. Получается, что устройство лыжни невозможно — реагенты с накатанным снегом не сочетаются. Что тогда имел в виду мэр, говоря о лыжных прогулках, осталось непонятно.

Между тем из-за уборки тракторами пострадала сама беговая дорожка. Её резиновое покрытие начало крошиться уже вскоре после того, как его уложили. Потом, как выяснилось, уложили его заведомо неправильно прямо на асфальт, выше уровня основания дороги. Поэтому «при эксплуатации края резинового покрытия задираются и повреждаются», сообщили в префектуре. Этой зимой дорожка уже была испорчена.