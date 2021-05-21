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На месте беговой дорожки в парке Победы мэр обещал сделать лыжню. Префектура говорит, что это невозможно из-за уборки и реагентов 21.05.2021 ZELENOGRAD.RU

«Приверженцы здорового образа жизни оценят беговую дорожку длиной 2,5 километра. Зимой ее можно будет использовать для лыжных прогулок», — говорил Сергей Собянин во время реконструкции парка Победы. Теперь префектура отвечает, что это нельзя сделать из-за реагентов.

Беговая дорожка считается частью пешеходной, а пешеходные дорожки по регламенту чистят только механизированным способом, то есть, тракторами, объяснили «Зеленоград.ру» в префектуре. А чтобы на дорожках не было наледи, зимой их посыпают противогололедным реагентом. Получается, что устройство лыжни невозможно — реагенты с накатанным снегом не сочетаются. Что тогда имел в виду мэр, говоря о лыжных прогулках, осталось непонятно.

Между тем из-за уборки тракторами пострадала сама беговая дорожка. Её резиновое покрытие начало крошиться уже вскоре после того, как его уложили. Потом, как выяснилось, уложили его заведомо неправильно прямо на асфальт, выше уровня основания дороги. Поэтому «при эксплуатации края резинового покрытия задираются и повреждаются», сообщили в префектуре. Этой зимой дорожка уже была испорчена.

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Эксплуатацию в ответе префектуры можно понимать как проход по дорожкам пешеходов или как уборку. Вряд ли прохожие или бегуны специально портят края резинового покрытия. А вот ездящие по парку уборочные трактора явно могли его задевать. Парк убирают зеленоградские «Автомобильные дороги», используя, в том числе, большие трактора «Беларус». Сейчас беговую дорожку ремонтируют.

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Метки:
спорт, спортивные площадки, парк победы, благоустройство, лыжи
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Обсуждение
Roman Turaev
1 час назад
Зачем она вообще нужна в парке? Есть спортивные объекты. Там надо спортом заниматься.
Александр Эрлих
1 час назад
Зачем она вообще нужна в парке? Есть спортивные объекты. Там надо спортом заниматься.
А чем в парке заниматься?
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