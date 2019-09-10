«Парк просто огонь, на секунду подумал, что нахожусь в Зарядье», пишет наш читатель Станислав об отремонтированном парке Победы. Подобные слова восхищения на все лады повторяют сотни зеленоградцев — кажется, в парке побывало уже полгорода. Но Станислав продолжает: «В принципе крутяк, но есть недочеты». Вот об этих самых недочетах мы и спросили наших читателей. Наиболее часто повторяющиеся ответы объединили. Оказалось, их не так много и большинство можно исправить.
От набережной со стороны парка к пешеходному мосту идет длинная зигзагообразная дорожка. Уже сейчас эти зигзаги срезают прямо по траве. Скоро там будет вытоптанная тропа. Проблема настолько очевидна, что на выходных на дорожке стояли ребята в жилетах и не пускали людей срезать. Но ребята уйдут, а проблема останется. В этом месте необходимо сделать дорожку (а на крутом склоне, возможно лесенку), для желающих срезать.
Люди ходят так, как им удобно и сделанные лестницы оказываются не всегда самым удобным маршрутом. На некоторых пандусов нет вовсе и рядом не видно обходного маршрута — люди идут и едут мимо лестницы.
На некоторых лестницах пандус такой крутой и сделан так близко к перилам, что спускаться тяжело, а широкая детская коляска может просто не встать.
Что с этим сделать, непонятно. Может быть сделать асфальтированный спуск рядом с лестницей — для тех велосипедистов, колясок и людей, которые сейчас явно не идут по лестнице.
Та же проблема со спусками к воде со стороны дендропарка.
Таких жалоб несколько. Наверное, надо проверить заземление или сделать, если его нет. Возможно, причина в другом — это должны исправить специалисты.
Скорее всего, урны ещё не успели привезти, но люди-то ходят уже сейчас и многие не могут удерживать свой мусор при себе до ближайшей урны. В итоге мусор уже плавает в воде, вдоль берега. С воды его нужно убирать не реже, чем вывозить урны, иначе парк за считанные дни превратится в помойку — таким и запомнится новым посетителям.
Таблички по всему парку призывают не ходить по газонам, пока трава не приживётся. Но это не поможет, если газоны не поливать прямо сейчас — до выходных дождей не обещают.
Новые прекрасные детские площадки не выдерживают наплыва посетителей. «Видела, как на большой площадке отвалившийся винтик положили на лавку», — пишет один читатель. «На маленькой, где гамаки, на элементе, похожем на гнездо, уже не было одного крепления» , — говорит другой. Это легко исправить — надо только регулярно проверять слабые места и оперативно чинить.
Вообще, многие справедливо отмечают, что мало сделать парк, надо его ещё правильно эксплуатировать. Например, резиновое покрытие на беговой дорожке уже начинает крошиться. Сколько оно прослужит? Как часто его будут чинить или менять?
На весь парк, пляж и дендрарий ни одной кафешки с чаем и пирожками, негде купить стаканчик кофе, бутылку воды. А ведь давно обещали тележки, хотя бы в сезон. В московских парках все это можно найти без труда.
Все ли туалеты поставили, пока непонятно, но остро необходим хотя бы один со стороны дендропарка. Теперь, когда по пешеходному мосту пройти на другой берег стало просто, оказывается, что нужной инфраструктуры там нет.
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