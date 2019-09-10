6. Подкрутить и подтянуть

Новые прекрасные детские площадки не выдерживают наплыва посетителей. «Видела, как на большой площадке отвалившийся винтик положили на лавку», — пишет один читатель. «На маленькой, где гамаки, на элементе, похожем на гнездо, уже не было одного крепления» , — говорит другой. Это легко исправить — надо только регулярно проверять слабые места и оперативно чинить.

Вообще, многие справедливо отмечают, что мало сделать парк, надо его ещё правильно эксплуатировать. Например, резиновое покрытие на беговой дорожке уже начинает крошиться. Сколько оно прослужит? Как часто его будут чинить или менять?