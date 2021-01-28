Из ответа префектуры не совсем понятно, в чем проблема — в способе укладки дорожки или в неровном асфальте под ней. Ясно только, что покрытие испорчено. Допустили ли просчет в проекте или непосредственно во время выполнения работ, тоже неизвестно. Реконструкцией парка занималась компания «АртСтройТехнология», а заказчиком был департамент капитального ремонта.

Под «эксплуатацией» в префектуре, видимо, подразумевают, уборку от снега с помощью тракторов. Но, возможно, счищать снег с дорожки и не предполагалось. Этот вывод напрашивается из сообщения мэрии о благоустройстве зеленоградского парка: «Приверженцы здорового образа жизни оценят беговую дорожку длиной 2,5 километра. Зимой её можно будет использовать для лыжных прогулок». То есть по замыслу мэрии надо было не чистить дорожку, а, наоборот, дождаться снегопада и накатать поверх резинового покрытия лыжню.

Сейчас отремонтировать резиновое покрытие нельзя, поскольку для этого нужна температура воздуха не ниже +12 градусов, а асфальт под дорожкой должен быть сухим. Дорожку восстановят весной или летом, сказали в администрации.