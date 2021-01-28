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Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами. А ведь мэрия обещала зимой делать на ней лыжню. Как вам эта идея? 28.01.2021 ZELENOGRAD.RU

Беговую дорожку из резиновой крошки сделали в парке Победы во время реконструкции в 2019 году. Сейчас она частично отсутствует — в одних местах её совсем нет, в других она отодвинута и скомкана. Её обещают восстановить ближе к лету. Причем, возможно, чистить дорожку от снега не предполагалось — мэрия обещала, что зимой на ней сделают лыжню. Но об этом обещании позабыли.

Резиновое покрытие начало крошиться уже вскоре после того, как его уложили. Теперь, как выяснилось, и положили его заведомо неправильно.

«В момент реконструкции парка Победы при обустройстве резиновой дорожки для бега был выбран вариант укладки на асфальтированное покрытие, выше уровня основания дороги, — сообщили „Зеленоград.ру“ в префектуре. — В результате этого решения, при эксплуатации края резинового покрытия задираются и повреждаются».

Из ответа префектуры не совсем понятно, в чем проблема — в способе укладки дорожки или в неровном асфальте под ней. Ясно только, что покрытие испорчено. Допустили ли просчет в проекте или непосредственно во время выполнения работ, тоже неизвестно. Реконструкцией парка занималась компания «АртСтройТехнология», а заказчиком был департамент капитального ремонта.

Под «эксплуатацией» в префектуре, видимо, подразумевают, уборку от снега с помощью тракторов. Но, возможно, счищать снег с дорожки и не предполагалось. Этот вывод напрашивается из сообщения мэрии о благоустройстве зеленоградского парка: «Приверженцы здорового образа жизни оценят беговую дорожку длиной 2,5 километра. Зимой её можно будет использовать для лыжных прогулок». То есть по замыслу мэрии надо было не чистить дорожку, а, наоборот, дождаться снегопада и накатать поверх резинового покрытия лыжню.

Сейчас отремонтировать резиновое покрытие нельзя, поскольку для этого нужна температура воздуха не ниже +12 градусов, а асфальт под дорожкой должен быть сухим. Дорожку восстановят весной или летом, сказали в администрации.

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Метки:
парк победы, уборка улиц и дворов, лыжи
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Обсуждение
Roman Turaev
Вчера, 21:59
Вообще то трактора испортили не только эту дорожку в Зеленограде. Они испортили еще много пешеходных дорожек. Потому как трактор Беларусь вообще не подходит для уборки таких дорожек. Он очень тяжёлый и ширина колес большая слишком. В итоге края дорожек безнадёжно испорчены.
Для уборки пешеходных дорожек нужная другая спецтехника. Узкая и легкая.
Mak mak
Вчера, 23:40
Факт, трактора по всему городу грязь с газона заносят на дорогу.
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Беговая дорожка в парке Победы испорчена тракторами. А ведь мэрия обещала зимой делать на ней лыжню. Как вам эта идея? Новости
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