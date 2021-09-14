«Зеленоград.ру» вместе с фондом «Городские проекты» запускает рейтинг общественных пространств нашего города — зон отдыха, площадей, улиц и дворов. Первой в нашем рейтинге — зона отдыха на Нижнекаменском пруду рядом с 17-м микрорайоном.
Каждую неделю мы будем публиковать новый обзор, дополняя рейтинг. Наша цель — независимая оценка общественных пространств, выявление лучших и худших практик, влияние на людей принимающих решения для повышения качества городской среды. Чтобы помочь нашему проекту, вступайте в клуб друзей «Зеленоград.ру».
О благоустройстве заросшего пруда между деревней Каменкой и новым 17-м микрорайоном заговорили в 2018 года. В то время пруд был одновременно и местом для пикников, и мусорной свалкой. В 2019 году обустроили левый берег (со стороны 17-го микрорайона): там проложили дорожки, поставили освещение, сделали детские и спортивные площадки, а также скейт-парк. Благоустройство правого берега (со стороны Каменки) пришлось отложить из-за эпидемии и вернуться к нему в 2021 году. Там планировали поставить мангалы, туалеты, фонари, положить плитку, сделать мостик через речку и дорожки к бульвару в 16-м микрорайоне. Префектура объявила, что эти работы завершены и мы можем приступить к оценке всей зоны отдыха целиком.
Мы проводим оценку с помощью «Двенадцати критериев качества», разработанными голландским институтом Гейла. Эта методика позволяет по единым критериям исследовать, как люди воспринимают общественное пространство: насколько оно обеспечивают безопасность, комфорт и удовольствие.
В обзоре для каждого из 12 критериев мы ставим оценку — один балл, половина или ноль баллов — и объясняем, почему оценка именно такая. В конце подводим итог и даём рекомендации. Сумма баллов и будет оценкой общественного пространства.
Вся зона отдыха с обоих берегов закрыта для машин. Здесь можно безопасно ходить пешком и ездить на велосипедах и самокатах, не опасаясь быть сбитым машиной. Если идти сюда из 16-го микрорайона, то можно даже не переходить автомобильную дорогу, а пройти под мостом. Со стороны правого берега сделали парковку на десяток машин — это удобно с учетом того, что здесь есть зона для пикников и может понадобиться подвезти припасы. 1 балл
Одна часть зоны отдыха находится рядом с жилым районом и хорошо просматривается — это хорошо. Вдоль пешеходных дорожек есть фонари — это тоже хорошо; но их количество и яркость не везде удовлетворительна. Сами площадки освещены плохо.
Но часть зоны отдыха кажется довольно опасной — множество тропинок, уходящих в густую растительность, заброшенные, непросматриваемые и неосвещенные полянки на берегу, у воды. На фото — одна из таких полянок. В норме на ней собираются рыбаки, но в принципе их криминальный потенциал весьма высок.
Довольно небезопасно также выглядит проход под мостом со стороны 16-го микрорайона — огромная, пустынная и недостаточно освещенная территория, закрытая от внешнего обзора — здесь нет почти ничего, что постоянно привлекало бы прохожих, кроме одинокой скамейки и туалета. 0,5 баллов
Как и в предыдущем разделе, одна часть зоны отдыха отлично соответствует этому критерию, а другая — отвратительно.
Правый берег пруда утопает в зелени, места, где удобно находиться — на разной высоте. Поэтому здесь комфортно и в жару, и ветреную погоду. В сильный дождь можно укрыться под крышей беседки или под мостом, а небольшой — переждать на лавочке под густой кроной какого-нибудь дерева. До автомобильной дороги далеко — нет ни шума, ни пыли.
Зато левый берег — полная противоположность. Открытое и плоское, как блин, пространство без единого навеса, деревья только по периметру — почти никакой защиты от дождя, солнца и ветра. В погожий день от чрезвычайно плотно расположенных детских площадок — непрерывный шум. Децибел ещё добавляет с одной стороны автомобильная дорога, с другой — скейт-парк. 0,5 баллов
После обустройства правого берега и соединения его с левым берегом пешеходным мостиком, стало можно логично перемещаться по всей зоне отдыха. Видно, что проектировщики старались думать, как по разным маршрутам и с разными целями ходят люди разных возможностей. Однако, не везде получилось хорошо.
Самый яркий пример — пешеходный мостик. В середине у него сделали пупырь — другого слова и не подберешь. Споткнуться об него можно даже идя пешком, а для любого самоката или детской коляски он станет сложным препятствием. На инвалидной коляске переехать его без посторонней помощи кажется вовсе невозможным из-за риска опрокидывания. Если так нужно было сделать именно арочный мостик, то что мешало сделать подъем плавным, непонятно.
На фоне пупыря кажутся мелочами: совершенно нефункциональный пандус на лестнице на левом берегу, отсутствие перил на очень длинном подъеме от правого берега (инвалиду на коляске здесь будет тяжело), непродуманные пешие подходы к беседкам — очевидно, что многие срезают пологий спуск.
А ещё неплохо бы поставить указатели на туалеты, чтобы люди понимали, что они тут есть и не ходили в кустики. Итоговая оценка — 0,5 баллов
Элементы, рядом с которыми можно остановиться или к которым можно прислониться, в наших общественных пространствах обычно не делают. Но для этого здесь есть более-менее удобно расположенные деревья, беседки, фонарные столбы, ограда мостика, колонны в переходе под автодорогой или даже скамейки, на которые не обязательно садиться. Хотя их и не делали специально, но с тем, чтобы постоять, прислонившись к чему-нибудь, проблем возникнуть не должно. Поэтому 1 балл
Здесь с этим нет проблем — разнообразных лавочек много, они есть более-менее везде. Да, к их расположению, качеству и состоянию есть вопросы, но за возможность посидеть в принципе — 1 балл
Возможность смотреть на что-то приятное (вроде классического «на огонь, воду и как другие работают») — важный критерий хорошего общественного пространства. Казалось бы, это место — идеально подходит. Здесь есть огонь в мангалах, утки в пруду и люди: они готовят и едят, катаются на скейтах, ловят рыбу, играют и просто гуляют туда-сюда. Однако потенциал места использован зачастую бездарно.
Например, дорожка вдоль высокого левого берега, с которого открывается прекрасный вид на пруд и беседки на другой его стороны. Но вдоль неё одна (одна!) скамейка, повернутая к пруду. Что мешало поставить больше скамеек, чтобы больше людей могли наслаждаться прекрасным видом, неизвестно.
Переместимся на другой берег. Ура — здесь есть несколько скамеек, повернутых к пруду. Но между ними и прудом стоят беседки. Что будут делать люди, сидящие на этой скамейке? Смотреть, как другие едят шашлык и подтирать слюни? Что мешало поставить скамейки и беседки так, чтобы они не мешали друг другу смотреть на воду, непонятно.
Ужасно обидно, что проектировщики плохо подумали, как максимально использовать потенциал этого прекрасного места. Поэтому (а ещё за портящий вид мусор в пруду) — 0,5 баллов
Безусловно, здесь (особенно на правом берегу) достаточно возможностей для разговора — довольно тихо, много уединенных лавочек, а в беседке несколько человек даже могут сесть лицом к лицу. 1 балл
В разное время дня и года здесь достаточно вариантов для разнообразных занятий: от спокойного ничегонеделания, до экстрима в скейт-парке. При должном обслуживании, здесь должно быть комфортно и зимой. Единственный минус (но очень жирный) — полное отсутствие столов.
Это общая беда — в голове у того, кто принимает решения о наших общественных пространствах, стол, видимо, однозначно ассоциируется с чем-то антиобщественным. Но нет — за столом удобно читать, работать за ноутбуком, общаться. Без стола невозможно играть в настольные игры. Есть без стола тоже затруднительно. Поэтому, автор беседок для пикников без столов, был мягко говоря неправ — это фиаско, братан. 0,5 баллов
Здесь всё — и место и окружающие здания — вполне соразмерны человеческому масштабу. Люди не теряются на фоне окружающей обстановки. 1 балл
Намеренно или случайно — местные климатические аспекты, такие как ветер и солнце, здесь волне учтены. Скамейки расположены повсюду и ориентированы по-разному. Так или иначе, в жару можно найти тенистое место (особенно прекрасны большие яблони и клёны на дорожке от Каменки), в межсезонье — поймать солнце, а в ненастную погоду — укрыться от ветра. Однако полное отсутствие тени на площадках на левом берегу будет мешать наслаждаться прогулкой с детьми в жару. Поэтому 0,5 баллов
Красиво ли это место? Очевидно ли, что оно хорошо спланировано и сделано, как с точки зрения внешнего вида элементов, так и с точки зрения качества и долговечности материалов? На эти вопросы просят ответить при оценке этого критерия. Да, это место само по себе, безусловно, красиво. Но на все остальные вопросы — ответ «нет».
Необъяснимые ляпы планирования, дешевые и некачественные решения и материалы — всё это здесь есть.
Вот несколько показательных примеров. Посмотрите на эти перила — они не только сделаны из самой дешевой трубы, но и просто недокрашены — с обратной стороны ржавчина.
Или вот эта облезлая скамейка, на которую просто неприятно сесть - типичный пример работы по принципу “и так сойдёт”. Сначала покупают скамейку подешевле, потом деревянные бруски портят при сборке, потом подновляют слоем краски потолще, а потом скамейка превращается вот в такую жуть.
Или посмотрим на беседки. Почему эти тесноватые шестиугольные беседки установили на прямоугольные участки — в этом есть какая-то мысль или просто так получилось? Про мелочи вроде плохо обработанных кованых элементов уже даже неприлично говорить.
И таких примеров работы «на отвали" — множество, мы уже просто не стали злобствовать и перечислять всё, что нашли. Поэтому — 0 баллов
Некоторые серьезные проблемы мы не упомянули:
- туалеты должны быть открыты. Из шести в общей сложности дверей в двух туалетных кабинах была открыта только одна, да и та использовалась как склад инвентаря
- довольно странно выглядит отсутствие стационарных мангалов, и какого-то пожаробезопасного бункера для использованного угля/золы. В итоге уже сейчас, гравийные места под мангалы замусорены выброшенным углём
- после пикников обычно образуется много мусора — куда его выкинуть, непонятно. Очевидно, должен быть красиво оформленный большой контейнер. И указатели к нему
- необходимо запланировать продолжение благоустройства: его ждут как минимум места для рыбалки на левом берегу пруда (вероятно, популярное, но выглядящее сейчас грязной помойкой), а также лестница от 17-го микрорайона и мостик в дальней от дороги части пруда, который сейчас представляет собой четыре бетонных блока с перилами
Итого зона отдыха на Нижнекаменском пруду получает в сумме 8 баллов из 12 максимальных (67%). Важно, что эту оценку можно увеличить прямо сейчас, убрав некоторые описанные выше нелепости. Нужно продолжать улучшать это место, но только бережно и вдумчиво — у него есть все задатки, чтобы превратиться в жемчужину, если не всего Зеленограда, то окрестных микрорайонов.