«Зеленоград.ру» вместе с фондом «Городские проекты» запускает рейтинг общественных пространств нашего города — зон отдыха, площадей, улиц и дворов. Первой в нашем рейтинге — зона отдыха на Нижнекаменском пруду рядом с 17-м микрорайоном.

Каждую неделю мы будем публиковать новый обзор, дополняя рейтинг. Наша цель — независимая оценка общественных пространств, выявление лучших и худших практик, влияние на людей принимающих решения для повышения качества городской среды. Чтобы помочь нашему проекту, вступайте в клуб друзей «Зеленоград.ру».