В каждом подъезде — лифты грузоподъемностью 400 и 1000 кг. На первых этажах, облицованных клинкерной плиткой темно-серого цвета, обустроены общественные помещения, в том числе комната консьержа и колясочная для жильцов. Входные группы оформлены витражным остеклением.

Первый этаж нежилой — на нем также разместятся объекты инфраструктуры и технические помещения для обслуживания дома.

Под домом — одноуровневый подземный паркинг.

Проектные планировки корпуса 936 уже опубликованы на сайте агентства недвижимости «ЗелЖилСервис».

Новостройка оснащена системами безопасности: в каждой квартире есть датчики дыма, а в общих коридорах — системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха. В помещениях и на прилегающей территории начнут функционировать камеры видеонаблюдения, сообщает Мосгосстройнадзор.

При внешней отделке здания применена система вентилируемого фасада с использованием белых, серых, а также акцентных оранжево-коричневых фиброцементных плит. На фасадах установлены корзины для кондиционеров. В квартирах — остекленные лоджии и балконы, оконные блоки из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

Возле дома расположена гостевая парковка, детская и спортивная площадки. Территория должна быть благоустроена — высажены деревья и кустарники, разбиты газоны.