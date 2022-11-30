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Корпус 936 на Солнечной аллее, построенный по программе реновации, сдан в эксплуатацию 30.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Корпус 936 — 12-14-этажный дом, построенный в форме буквы «Г», площадью почти 26 тыс. кв. метров. В нём четыре подъезда и 227 квартир: 45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатные и 10 четырехкомнатных квартир с отделкой по стандартам реновации. Одна однокомнатная и одна двухкомнатная квартиры предназначены для маломобильных граждан, проект предусматривает доступную среду для их перемещения.

Неделю назад Мосгосстройнадзор объявил о завершении его строительства — застройщик, Московский фонд реновации, получил заключение о соответствии возведенного здания требованиям проектной документации, а теперь и разрешительную документацию.

В каждом подъезде — лифты грузоподъемностью 400 и 1000 кг. На первых этажах, облицованных клинкерной плиткой темно-серого цвета, обустроены общественные помещения, в том числе комната консьержа и колясочная для жильцов. Входные группы оформлены витражным остеклением.

Первый этаж нежилой — на нем также разместятся объекты инфраструктуры и технические помещения для обслуживания дома.

Под домом — одноуровневый подземный паркинг.

Проектные планировки корпуса 936 уже опубликованы на сайте агентства недвижимости «ЗелЖилСервис».

Новостройка оснащена системами безопасности: в каждой квартире есть датчики дыма, а в общих коридорах — системы звукового оповещения, дымоудаления и подачи воздуха. В помещениях и на прилегающей территории начнут функционировать камеры видеонаблюдения, сообщает Мосгосстройнадзор.

При внешней отделке здания применена система вентилируемого фасада с использованием белых, серых, а также акцентных оранжево-коричневых фиброцементных плит. На фасадах установлены корзины для кондиционеров. В квартирах — остекленные лоджии и балконы, оконные блоки из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами.

Возле дома расположена гостевая парковка, детская и спортивная площадки. Территория должна быть благоустроена — высажены деревья и кустарники, разбиты газоны.

«Квартал реновации»

Новостройки 934, 935 и 936 должны стать комплексно благоустроенным кварталом для участников программы реновации, считают в мэрии — с безбарьерной средой, зелеными дворами, оборудованными детскими площадками и местами для отдыха. Корпус 934 был сдан в эксплуатацию два года назад.

Строить корпуса 935 и 936 начали одновременно, в начале 2020 года, и изначально планировали закончить во втором-третьем квартале 2022-го.

Корпус 935 сейчас готовится к итоговой проверке. Недавно в префектуре рассказали, что новостройки будут переданы под заселение примерно через три месяца после ввода в эксплуатацию — то есть, не раньше весны.

Новые квартиры в домах 9 микрорайона, а также в корпусе 1936, который был достроен в начале осени, получат 1,3 тысячи жителей Зеленограда, по данным фонда реновации. В новостройке 19 микрорайона уже 30 ноября откроется Центр информирования для переселенцев программы реновации — жителей старых пятиэтажек по улице Заводской, которые постепенно сносят в рамках реконструкции всего микрорайона. Возможно, новостройки 935 и 936 им также предложат для переезда, но позже. Кроме того, в эти корпуса будут переезжать жители трех пятиэтажных домов 9 микрорайона (925, 926, 927) — их переселение запланировано на первый квартал 2023 года, как недавно сообщила префектура в ответ на обращение жителя.

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Метки:
микрорайон 9, жилищное строительство, реновация, корпус 936
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Обсуждение
A T
6 часов назад
Новый выезд на Солнечную аллею нужен из этого "квартала реновации", чёрт возьми, а его нет и не предполагается.
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