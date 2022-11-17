Корпуса 935 и 936 на Солнечной аллее, которые строят по столичной программе реновации, могут быть введены в эксплуатацию до конца года. В префектуре рассказали, как продвигается строительство, и уточнили, что новостройки будут переданы под заселение примерно через три месяца после ввода в эксплуатацию.
Строить корпуса 935 и 936 начали одновременно, в начале 2020 года, и планировали закончить во втором-третьем квартале 2022-го.
Корпус 936 готов в большей степени. «Первая, вторая и четвертая секции корпуса 936 уже приняты Фондом реновации, — сообщил зампрефекта Дмитрий Морозов. — В третьей секции завершаются отделочные работы — они будут закончены в ближайшие дни. Дом уже обеспечивается теплом, выполнено первичное благоустройство территории». В ближайшее время в корпусе 936 пройдут контрольные проверки Мосгосстройнадзора, добавил Морозов. В ведомство также подана заявка на заключение о соответствии и ввод в эксплуатацию — последний запланирован на конец ноября.
Корпус 936 — дом переменной этажности (12-14 этажей) с подземной автостоянкой, на 227 квартир (45 однокомнатных, 128 двухкомнатных, 44 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных).
В корпусе 935 (состоит из двух зданий) завершаются внутренние работы — специалисты проводят черновую отделку. Идёт монтаж теплового пункта, после чего дома подключат к теплу и приступят к чистовым отделочным работам. По словам зампрефекта, предполагается, что они продлятся до конца декабря. До конца ноября планируется выполнить первичное благоустройство двора.
Корпус 935 состоит из двух 11-этажек с подземной автостоянкой (под территорией двора, на 106 машин), в нём будет в общей сложности 180 квартир (37 однокомнатных, 116 двухкомнатных, 27 трехкомнатных).
К концу года, по планам, будет завершено и строительство паркинга под новыми домами. Сейчас специалисты монтируют внутренние перегородки и прокладывают коммуникации.
В этих трех домах, а также в корпусе 1936, который уже сдан, новые квартиры получат 1,3 тысячи жителей Зеленограда, по данным Фонда реновации.
Возможно, в новостройки 935 и 936 переедут жители трех пятиэтажных домов 9 микрорайона (925, 926, 927) — их переселение запланировано на первый квартал 2023 года, как недавно сообщила префектура в ответ на обращение жителя. Ранее предполагалось, что преселение начнётся уже к концу 2022 года и завершиться за 2023 год.
Один из наиболее острых для жителей 9 микрорайона вопросов, связанных с этими новостройками — организация нового выезда от них на Солнечную аллею, поскольку существующие внутренние выезды из микрорайона уже перегружены. Однако, как отвечали в префектуре на запрос редакции, для корпусов 935 и 936 будут «работать» два существующих выезда: мимо корпуса 900 («Перекрёсток») или через светофор у корпуса 803 — никакой новый выезд делать не планируется.