Корпуса 935 и 936 на Солнечной аллее, которые строят по столичной программе реновации, могут быть введены в эксплуатацию до конца года. В префектуре рассказали, как продвигается строительство, и уточнили, что новостройки будут переданы под заселение примерно через три месяца после ввода в эксплуатацию.

Строить корпуса 935 и 936 начали одновременно, в начале 2020 года, и планировали закончить во втором-третьем квартале 2022-го.