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Корпус 1936 планируют передать под заселение до конца ноября 15.11.2022 ZELENOGRAD.RU

Новый корпус 1936, построенный по программе реновации, планируется передать под заселение до конца ноября. Сюда будут переселяться зеленоградцы с улицы Заводской — дома 4А, 6А, 8 и 10. В доме 240 квартир.

К концу текущей недели Фонд реновации оборудует Центр информирования для переселенцев, сообщила префектура — его открытие запланировано на 30 ноября (но это не точно).

Здание состоит из трех секций. В нём 51 однокомнатная, 157 двухкомнатных и 32 трехкомнатных квартиры. Секции дома на уровне первого этажа соединяет галерея. По проекту, первый нежилой этаж предназначен для колясочных, консьержки и «различных объектов инфраструктуры». Строительство по программе реновации не подразумевает парковок машин во дворах — они должны стоять с внешней стороны домов.

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Метки:
жилищное строительство, микрорайон 19, реновация, корпус 1936
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Обсуждение
Igor K____
1 час назад
За 5 лет программы реновации (началась в 2017) заселили 3 дома! Каждый сдается как общероссийский праздник. Раньше,за 1-2 года строились и заселялись микрорайоны. До 2032 такими темпами 34 дома расселить не успеют.Хотя при Лужкове,такое количество за пару лет

P.S Карта в статье веселая. "Пятерочка" прямо на кругу.Где взяли?))))
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