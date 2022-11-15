Новый корпус 1936, построенный по программе реновации, планируется передать под заселение до конца ноября. Сюда будут переселяться зеленоградцы с улицы Заводской — дома 4А, 6А, 8 и 10. В доме 240 квартир.

К концу текущей недели Фонд реновации оборудует Центр информирования для переселенцев, сообщила префектура — его открытие запланировано на 30 ноября (но это не точно).

Здание состоит из трех секций. В нём 51 однокомнатная, 157 двухкомнатных и 32 трехкомнатных квартиры. Секции дома на уровне первого этажа соединяет галерея. По проекту, первый нежилой этаж предназначен для колясочных, консьержки и «различных объектов инфраструктуры». Строительство по программе реновации не подразумевает парковок машин во дворах — они должны стоять с внешней стороны домов.