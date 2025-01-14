Полутора лет не хватило на проектирование и реконструкцию здания несостоявшегося «аквапарка» на городскому пруду. Почему, неизвестно. Решением мэра Собянина срок выполнения работ продлён до 30 сентября 2025 года. На информационном щите на стройке стыдливо скорректирован и срок начала работ.

Контракт на реконструкцию с компанией «СК РусТрест» был заключен в июле 2023 года. Подрядчик должен был до конца 2024 года провести комплексное обследование состояния здания, разработать проект и перестроить здание. Контракт в части сроков изменили еще в октябре прошлого года. Сумма осталась прежней — 520 миллионов рублей.

Сейчас контракт считается частично исполненным. В декабре был утвержден градостроительный план земельного участка у Березовой аллеи, на котором находится недостроенное здание. В документе назначение участка — «хранение автотранспортных средств».