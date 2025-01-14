Полутора лет не хватило на проектирование и реконструкцию здания несостоявшегося «аквапарка» на городскому пруду. Почему, неизвестно. Решением мэра Собянина срок выполнения работ продлён до 30 сентября 2025 года. На информационном щите на стройке стыдливо скорректирован и срок начала работ.
Контракт на реконструкцию с компанией «СК РусТрест» был заключен в июле 2023 года. Подрядчик должен был до конца 2024 года провести комплексное обследование состояния здания, разработать проект и перестроить здание. Контракт в части сроков изменили еще в октябре прошлого года. Сумма осталась прежней — 520 миллионов рублей.
Сейчас контракт считается частично исполненным. В декабре был утвержден градостроительный план земельного участка у Березовой аллеи, на котором находится недостроенное здание. В документе назначение участка — «хранение автотранспортных средств».
Социальный центр в здании недостроенного «аквапарка» обещали сделать ещё в 2021 году. Но процесс затянулся, плюс ждали включения этого здания в адресную инвестиционную программу — она определяет бюджет городских строек и сами строительные объекты. В позапрошлом году «Мосжилниипроект» заключил договор ценой 21 миллион рублей на выполнение проекта реконструкции здания «аквапарка». Правда, заплатил подрядчику только треть этой суммы.
Большую поляну у пруда отдали под строительство двух зданий — аквапарка и развлекательного центра — в 2002 году. Строительство началось в 2007-м и то велось, то останавливалось, в итоге инвестор построил одно здание развлекательного центра и обанкротился. В 2018 году эксперты говорили, что здание в отличном состоянии. В апреле 2019-го «аквапарк» выкупила за 125 миллионов «Центральная топливная компания» (ЦТК). Затем его передали московскому комплексу городского хозяйства (это несколько департаментов) для достройки. А отдали в итоге под социальные нужды.
Этот зеленоградский долгострой можно сравнить только с тянущимися примерно столько же времени раскопками у «Флейты».