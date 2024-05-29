Высотный дом у станции Крюково для сотрудников зеленоградской колонии начнут строить летом 29.05.2024 ZELENOGRAD.RU

20-этажный монолитный жилой дом построят напротив 10-го микрорайона, возле пересечения улиц Панфилова и Гоголя. Стройка рассчитана на год и два месяца. По плану, подготовительные работы начнутся в июле.

Здание построят железобетонное, из одной секции, облицуют его фиброцементными панелями с минераловатным утеплителем. В доме будет 120 квартир — 1, 2 и 3-комнатных, по 40 соответственно. Квартиры сдаются с отделкой, сантехникой и электроплитами. В здании будет три лифта. В проектной документации говорится об отсутствии мусоропровода, во дворе поставят контейнеры для раздельного сбора мусора. Территорию огородят металлическим двухметровым забором. Предусмотрена установка камер видеонаблюдения с обзором периметра дома, входа в подъезд и кабин лифтов.

Возле дома устроят несколько уличных парковок, рассчитанных на 54 машины. Из них пять мест для инвалидов. Во дворе расположат спортивную площадку с уличными тренажерами, детскую площадку, перекладину для сушки белья, скамейки. Сделают местный проезд и тротуар. Для стройки вырубят 103 дерева и 189 кустов. Взамен посадят 10 кленов и разобьют газоны. Остальную утраченную зелень компенсируют городу, как можно понять из документации, деньгами.

С вырубки и начнется стройка — это запланировано в июле. Затем начнут прокладывать коммуникации и перейдут к основным работам, рассчитанным на 14 месяцев. Ночью строить запрещено — во всяком случае, в проекте организации работ указан период с 8:00 до 20:00. При этом особо шумные механизмы должны работать с 9:00 до 18:00.

Участок между зданием УВД и колонией на улице Панфилова отдан в бессрочное пользование федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН). Здесь построят ведомственное жильё, квартиры там предоставят сотрудникам ФСИН, не имеющим служебного жилья и не получающим денежную компенсацию за съёмное жильё. Сейчас часть сотрудников ведомства живёт в старом кирпичном доме за Крюковским рынком, он имеет статус общежития. Строительство нового дома финансируется из федерального бюджета. Сейчас ФСИН объявила конкурс на выполнение работ, они оцениваются в 650,5 миллионов рублей.

Построить этот дом ФСИН планировала ещё в 2021—2023 годах. Но, видимо, задержалось составление и корректировка проекта, или с бюджетом возникли сложности. Высотку построят на месте старых двухэтажных домов, снесенных в 2020 году. Раньше здесь жили сотрудники зеленоградской колонии-поселения №2 и следственного изолятора №12, затем их расселили, а дома со временем стали руинами. Строить новое жильё на этом месте еще 19 лет назад: тогда бывший мэр Москвы Юрий Лужков издал распоряжение о строительстве дома для сотрудников УВД и ФСИН. Предполагалось, что дом будет в собственности города, а жилье в нем получат очередники из этих ведомств. Но в 2009-м распоряжение отменили «в связи с невозможностью использования части земельного участка». ФСИН хотела увеличить свой участок, но с УВД по этому поводу не договорилась, пояснили это решение в зеленоградской администрации.

Любопытно, что буквально через дорогу, на улице Гоголя, новые жилые дома строить нельзя из-за ужесточившихся требований санитарно-защитной зоны пенитенциарных учреждений. На ведомственное жильё эти требования, видимо, не распространяются.

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