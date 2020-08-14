Что будет на месте сносимых пятиэтажек в 9, 10 и 18 микрорайонах. Снова жилые дома? 14.08.2020 ZELENOGRAD.RU

О планах будущей застройки на месте сносимых по программе реновации старых малоэтажных домах в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказала окружной архитектор Анжела Игнатьева. 

После сноса пяти пятиэтажек в 18-м микрорайоне на их месте планируется построить два высотных жилых дома и детский сад. Детский сад в 18-м — необходимость, отметила Игнатьева, мест не хватает уже сейчас. Видимо, речь идет не о конкретном микрорайоне, а обо всём «новом» городе — районе Крюково.

Что касается улицы Гоголя в 10 микрорайоне, где снесут три пятиэтажки, — построить новые дома нельзя из-за требований санитарно-защитной зоны колонии (тюрьма и следственный изолятор расположены прямо напротив). Вместо этого предлагается строительство физкультурно-оздоровительный комплекса и административного корпуса. По словам Игнатьевой, эти здания станут «буферной зоной между жилыми домами и колонией».

10-й и 18-й микрорайоны пока стоят последними в очереди сноса старых и строительства новых домов — после 2032 года. Но концепция застройки после сноса уже есть и утверждена.

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Планы строительства на месте пятиэтажек в 9-м микрорайоне — корпусов 925, 926, 927 — в работе, но пока не утверждены, сообщили «Зеленоград.ру» в Москомархитектуре. Впрочем, известно, что на их месте собираются строить как минимум один многоэтажный дом — это утверждено постановлением правительства Москвы №1707.

Планы застройки 19-го микрорайона, где снесут почти все жилые дома, известны — они обсуждались на публичных слушаниях.

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Метки:
микрорайон 10, микрорайон 18, капитальное строительство, реновация
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