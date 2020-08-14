О планах будущей застройки на месте сносимых по программе реновации старых малоэтажных домах в эфире радио «Зеленоград сегодня» рассказала окружной архитектор Анжела Игнатьева.

После сноса пяти пятиэтажек в 18-м микрорайоне на их месте планируется построить два высотных жилых дома и детский сад. Детский сад в 18-м — необходимость, отметила Игнатьева, мест не хватает уже сейчас. Видимо, речь идет не о конкретном микрорайоне, а обо всём «новом» городе — районе Крюково.

Что касается улицы Гоголя в 10 микрорайоне, где снесут три пятиэтажки, — построить новые дома нельзя из-за требований санитарно-защитной зоны колонии (тюрьма и следственный изолятор расположены прямо напротив). Вместо этого предлагается строительство физкультурно-оздоровительный комплекса и административного корпуса. По словам Игнатьевой, эти здания станут «буферной зоной между жилыми домами и колонией».



10-й и 18-й микрорайоны пока стоят последними в очереди сноса старых и строительства новых домов — после 2032 года. Но концепция застройки после сноса уже есть и утверждена.