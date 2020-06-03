Еще в 2015 году градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила заявку на оформление плана земельного участка для строительства жилого дома на месте «тюремных» домов 32 и 34 на улице Панфилова. В 2018-м подмосковное управление ФСИН не планировало ни снос, ни строительство новых домов в этом месте, равно передачу разрушенных зданий в собственность Москвы. С января этого года колония №2 и следственный изолятор №12 — в ведении столичного управления ФСИН. На территории СИЗО планируется построить дополнительный корпус на 800 мест.

На улице Панфилова есть и другие дома, принадлежащие ФСИН, — они находятся за рынком, возле железной дороги. Давно заброшен и пуст только один из них — дом 17 по улице Панфилова, — он явно разрушается. А в домах 15 и 15а живут люди.