Федеральная служба исполнения наказаний построит новый корпус на территории зеленоградского СИЗО. Он будет рассчитан на 800 мест. Об этом рассказал замдиректора ФСИН России Валерий Бояринев, рассказывая о выводе следственных изоляторов за пределы исторического центра Москвы.

«Прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом участка для строительства нового СИЗО на три тысячи мест за пределами исторической части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 („Бутырка“) и СИЗО-3. Ещё один следственный изолятор в столице на две тысячи мест будет строить ФСИН в рамках федеральной целевой программы. Кроме этого, в Зеленограде на территории действующего СИЗО-12 будет строиться дополнительный большой корпус на 800 мест», — пояснил он в интервью ТАСС.

Сейчас лимит наполняемости зеленоградского СИЗО — 500 человек.

Ранее стало известно, что следственный изолятор вместе колонией № 2 передадут из ведения подмосковного управления ФСИН в столичное. Возможно, новое руководство, помимо строительства нового корпуса, займётся и заброшенными домами на улице Панфилова, которые также принадлежат службе исполнения наказаний. Речь идёт о зданиях построенных в 50-60-х годах для работников колонии. Некоторые из них превратились в руины. На территории живут бездомные, складируют мусор, который регулярно горит.