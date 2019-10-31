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СИЗО в Зеленограде расширят более чем в два раза 31.10.2019 ZELENOGRAD.RU

Федеральная служба исполнения наказаний построит новый корпус на территории зеленоградского СИЗО. Он будет рассчитан на 800 мест. Об этом рассказал замдиректора ФСИН России Валерий Бояринев, рассказывая о выводе следственных изоляторов за пределы исторического центра Москвы.

«Прорабатывается возможность заключения соглашения, предполагающего выделение городом участка для строительства нового СИЗО на три тысячи мест за пределами исторической части города и передачу Москве зданий старых СИЗО-2 („Бутырка“) и СИЗО-3. Ещё один следственный изолятор в столице на две тысячи мест будет строить ФСИН в рамках федеральной целевой программы. Кроме этого, в Зеленограде на территории действующего СИЗО-12 будет строиться дополнительный большой корпус на 800 мест», — пояснил он в интервью ТАСС.

Сейчас лимит наполняемости зеленоградского СИЗО — 500 человек.

Ранее стало известно, что следственный изолятор вместе колонией № 2 передадут из ведения подмосковного управления ФСИН в столичное. Возможно, новое руководство, помимо строительства нового корпуса, займётся и заброшенными домами на улице Панфилова, которые также принадлежат службе исполнения наказаний. Речь идёт о зданиях построенных в 50-60-х годах для работников колонии. Некоторые из них превратились в руины. На территории живут бездомные, складируют мусор, который регулярно горит.

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Обсуждение
Свити ***
7 часов назад
Вместо того чтобы закрыть они еще и расширяются...
SineD 2005
6 часов назад
Сто первый километр у нас решили устроить. Печально.
Майкл Маерс
5 часов назад
На стройку этого СИЗО надо направлять заключённых.Уж для себя они всё качественно и на совесть построят,а не то,что нанятые рабочие.
Татьяна Федянина
4 часа назад
Все исторические сооружения сносим, реконструируем (фонтан, старый универмаг - цветная мозаика, голубые ели и т.д) - не город ЗЕЛЕНОГРАД - СПУТНИК, а новая москва.Ранее, при председателях исполкома, городскими депутатами поднимался вопрос о ликвидации данного тюремного сооружения,которое портило лицо молодого города ЗЕЛЕНОГРАДА, а теперь расширяемся.
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