Зеленоградскую колонию-поселение №2 и СИЗО, которые сейчас находятся в подчинении подмосковного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передадут в ведение управления ФСИН Москвы. Это будет первая колония в Москве. Правозащитники считают, что благодаря такому переходу есть шанс на улучшение условий содержания более 500 заключённых. Возможно, изменение подчинения колонии сдвинет с мёртвой точки судьбу заброшенных домов на улице Панфилова.
«Я надеюсь, что при новом руководстве улучшится финансирование учреждений, так как, например, на территории колонии-поселения и СИЗО есть ряд ветхих строений, которые нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, я надеюсь, что удастся увеличить зарплаты осуждённым, так как некоторые из них в месяц получают около 3 тыс. рублей, хотя должны получать не ниже минимального размера оплаты труда» , — приводит ТАСС слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.
Помимо территории, на которой непосредственно расположены следственный изолятор и колония, ФСИН принадлежат и смежные земельные участки. На них есть несколько старых домов, которые были построены в 50-60-х годах для работников колонии. ФСИН эти здания не ремонтирует и не сносит. Некоторые из них превратились в руины. На территории живут бездомные, складируют мусор, который регулярно горит. Последний пожар был там два дня назад — в доме 32 по улице Панфилова.
Кстати, среди «заброшек» есть дом с жильцами: Панфилова, 15А. Здание давно не ремонтировали, но жильцам деваться некуда. Ни капремонта, ни расселения ведомство им не обещает. Будет ли столичное УФСИН уделять больше внимания своим хозобъектам, чем областное, неизвестно. Юридические процедуры по переподчинению намерены завершить до конца года.