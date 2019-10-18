Зеленоградскую колонию-поселение №2 и СИЗО, которые сейчас находятся в подчинении подмосковного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передадут в ведение управления ФСИН Москвы. Это будет первая колония в Москве. Правозащитники считают, что благодаря такому переходу есть шанс на улучшение условий содержания более 500 заключённых. Возможно, изменение подчинения колонии сдвинет с мёртвой точки судьбу заброшенных домов на улице Панфилова.

«Я надеюсь, что при новом руководстве улучшится финансирование учреждений, так как, например, на территории колонии-поселения и СИЗО есть ряд ветхих строений, которые нуждаются в капитальном ремонте. Кроме того, я надеюсь, что удастся увеличить зарплаты осуждённым, так как некоторые из них в месяц получают около 3 тыс. рублей, хотя должны получать не ниже минимального размера оплаты труда» , — приводит ТАСС слова ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ивана Мельникова.

Помимо территории, на которой непосредственно расположены следственный изолятор и колония, ФСИН принадлежат и смежные земельные участки. На них есть несколько старых домов, которые были построены в 50-60-х годах для работников колонии. ФСИН эти здания не ремонтирует и не сносит. Некоторые из них превратились в руины. На территории живут бездомные, складируют мусор, который регулярно горит. Последний пожар был там два дня назад — в доме 32 по улице Панфилова.