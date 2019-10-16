В МЧС нам сообщили, что вызов поступил в 5:53. В здании произошло возгорание мусора на площади 40 квадратных метров. Никто не пострадал. С огнем справились быстро, но через некоторое время пожарные вернулись, чтобы проверить здание еще раз. Из-за этого со стороны могло сложиться впечатление, будто пожар тушили несколько часов.

Предварительная причина пожара — «неосторожное обращение с огнем неустановленного лица».