Пожар случился в выселенном доме 32 на улице Панфилова рядом с СИЗО в воскресенье, 13 октября.
«Горело заброшенное здание, сильно дымило. Пожар начался около пяти утра», — сообщил «Зеленоград.ру» очевидец. Выглянув в окно в около десяти часов утра, он обнаружил, что пожарные машины по-прежнему стоят рядом с местом пожара.
В МЧС нам сообщили, что вызов поступил в 5:53. В здании произошло возгорание мусора на площади 40 квадратных метров. Никто не пострадал. С огнем справились быстро, но через некоторое время пожарные вернулись, чтобы проверить здание еще раз. Из-за этого со стороны могло сложиться впечатление, будто пожар тушили несколько часов.
Предварительная причина пожара — «неосторожное обращение с огнем неустановленного лица».
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