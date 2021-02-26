Ведомственную высотку на 120 квартир будут строить напротив 10-го микрорайона, рядом со станцией Крюково. Возле дома устроят парковку на 54 машины. Жить в этом доме будут сотрудники органов уголовно-исполнительной системы.

Проект готовится, строительство запланировано в 2021—2023 годах, сообщили «Зеленоград.ру» в пресс-службе московского управления федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Это специализированный жилой фонд, квартиры там будут предоставляться сотрудникам службы исполнения наказаний, не имеющим служебного жилья и не получающим денежную компенсацию за съемное жилье. На вопрос, возможна ли продажа части квартир в будущем доме, не ответили.

22-этажку построят у пересечения улиц Панфиловской и Гоголя, между колонией и зданием УВД — там, где раньше стояли полуразрушенные двухэтажные дома. Ведомственный дом собирались строить на этом месте еще 15 лет назад. Тогда бывший мэр Москвы Юрий Лужков издал распоряжение о строительстве дома для сотрудников УВД и ФСИН. Предполагалось, что дом будет в собственности города, а жилье в нем получат очередники из этих ведомств. Тогда хотели построить на улице Панфилова 17-этажный дом. Но в 2009-м распоряжение отменили «в связи с невозможностью использования части земельного участка». ФСИН хотела увеличить свой участок, но с УВД по этому поводу не договорилась, пояснили это решение в зеленоградской администрации.



Также ФСИН принадлежат дома 15, 15А и 17 на улице Панфилова. 17-й давно заброшен и пуст. А дома 15 и 15а, построенные в 1954 и 1963 годах соответственно, вполне жилые.