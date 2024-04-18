Письмо об этом он направил в мэрию. Это уже вторая его попытка пролоббировать для зеленоградцев льготный проезд по платной дороге. Первая потерпела фиаско.

Льгота на М-11 была одним из главных обещаний Титова во время прошлой избирательной кампании в Мосгордуму. Он предлагал снизить стоимость поездки до 100 рублей вместо тогдашних 400, чтобы разницу при этом оплачивал бюджет. Уже тогда почти 90% опрошенных читателей «Зеленоград.ру» не верили в эту затею.

Когда Титов узнал, сколько зеленоградцев ездит по М-11 и как много денег потребуется для субсидирования льготы, его идея сжалась до «льготы для льготников» — многодетных, инвалидов, пенсионеров, у которых есть машины (всего 12,5 тысяч человек). Титов тогда утверждал, что это тактический маневр: сначала добиться снижения тарифа для льготников, а потом уже для остальных зеленоградцев.

Когда дело дошло до принятия бюджета, Титов внёс соответствующую поправку на выделение субсидии на сумму 228 миллионов рублей в год, однако затем сам же и отозвал её. Он объяснил это тем, что сложно было пробить перечисление бюджетных денег в коммерческую структуру.

При этом Титов поддержал весь бюджет в целом, не сделав даже попытки демарша в стиле «раз вы не поддержали мою инициативу, я не поддержу этот бюджет». Фракционная лояльность оказалась сильней обещаний своим избирателям.

Важно, что обещание Титова по М-11 — чуть ли не единственное в его предвыборной программе, которое требовало работы по «выбиванию» денег — всё остальное исполнялось, если даже ничего не делать, потому что либо уже было включено в бюджет, либо так или иначе запланировано.

Сейчас Титов планирует переизбираться в следующий созыв Мосгордумы, но, получив опыт, не уже требует невозможного — уж наверное участников СВО с машинами в Зеленограде так мало, что субсидирование их проезда по М-11 не потребует много денег. Хотя теперь, если эту льготу одобрят, бюджетные деньги на поддержку участников СВО пойдут не просто в коммерческую структуру, но в структуру, половиной которой владеет компания из списка так называемых недружественных стран.