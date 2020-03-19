Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов перед выборами в 2019 году обещал добиться субсидий по оплате проезда по М-11 для тех жителей Зеленограда, которые работают в Москве. Изначально речь шла о компенсациях для всех, но сейчас в планах только льготные категории — многодетные, инвалиды, пенсионеры. Сам Титов в интервью «Зеленоград.ру» утверждает: это тактический маневр: сначала добиться снижения тарифа для льготников, а потом уже для остальных зеленоградцев.
После избрания в МГД Титов говорил, что «большую компенсацию из бюджета» получат те, кто зарегистрирован в Зеленограде и официально работает в Москве. Он предлагал снизить стоимость поездки до 100 рублей вместо примерно 400, чтобы разницу при этом оплачивал бюджет. Это заодно позволит разгрузить Ленинградское шоссе — водители перейдут с нее на платную трассу, сказал тогда Титов «Зеленоград.ру».
Внести соответствующие предложения в Мосгордуму в 2019 году Титов не успел — не было нужных цифр для расчетов и уже был принят бюджет на 2020 год. Сейчас он ожидает, что сможет внести поправки в бюджет Москвы на 2021 год.
В марте депутат встретился с руководством «Северо-Западной концессионной компании» и организации, эксплуатирующей трассу М-11. Но после встречи он говорил уже о льготах не для всех работающих в Москве зеленоградцах, а только для отдельных категорий граждан. «Льготная цена для наших жителей могла бы быть компенсирована за счёт бюджета Москвы. Важно попытаться это сделать. Хотя бы для льготных слоев населения — многодетных семей, инвалидов», — написал он.
Андрей Титов уверен, что Мосгордума не согласится на компенсации для всех жителей сразу: «Это совершенно точно. Я внесу поправку на всё, но мне её, скорее всего, отклонят. Если попробовать сначала только на ту категорию [многодетные], которым действительно необходимо это, то там совсем другие деньги, но мы все равно разгрузим [другие трассы]. С этим меня скорее поддержат коллеги-депутаты, социальная справедливость появится на горизонте. Это тактика», — пояснил он в интервью "Зеленоград.ру".
«Понимаете, это же бюджетные деньги. И бюджетные деньги должны поступать в коммерческую структуру — понимаете, как это сложно?», - добавил Титов.
Титов заявил, что по-прежнему ведет речь обо всех зеленоградцах и будет пытаться добиться компенсаций не только для льготников и многодетных. «Подготовка будет максимальная, но я понимаю, что максимально [охватить все категории населения] вряд ли получится, потому что речь идет о сотнях миллионах рублей, может быть, даже миллиардах».
В ноябре 2019 года, сразу после выборов, он предполагал, что для компенсации стоимости проезда из бюджета Москвы потребуется 10-15 миллионов рублей, но тогда у него не было информации о том, сколько зеленоградцев ездит по М-11.
Депутат напомнил, что в генплане Москвы до 2035 года предусмотрено строительство метро в Зеленоград. По его мысли, на метро потребуется порядка триллиона рублей, тогда как компенсация проезда на М-11 будет обходиться бюджету в полмиллиарда в год — за всех работающих в Москве зеленоградцев. «Даже если так, за 10 лет это будет всего лишь пять миллиардов. И на М-11 будет ездить не 170 тысяч в месяц, а 300 тысяч в месяц, и зеленоградцы будут ездить, это разгрузит электричку, Ленинградское шоссе и Пятницкое шоссе», — предполагает Титов.
Он не исключает, что с открытием МЦД из Зеленограда и введением компенсаций на оплату М-11 для льготников необходимость в метро «вообще отпадет». И уже тогда, ориентировочно в 2022 году, можно будет снова предлагать депутатам Мосгордумы дать льготы всем зеленоградцам: «Если льготы будут очевидно выгоднее постройки [метро], я думаю, меня поддержат все депутаты».
Сейчас Титов договорился с концессионерами М-11 создать рабочую группу, куда войдут представители «Северо-Западной концессионной компании», представители обслуживающей организации и помощники депутата, а также активисты Зеленограда.
«СЗКК» представят аналитическую справку по трафику М-11 от Зеленограда до Москвы. «Мы должны понимать, какие цифры есть сейчас, к каким цифрам мы можем прийти при понижении стоимости проезда. Речь идет только о зеленоградцах — о регулярности поездок, времени их совершения, пользуются ли транспондерами и пр. Это минимальная информация, которая нужна, чтобы грамотно составить инициативу», — сказал Титов.
Помощи он попросил у координатора зеленоградского отделения общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» Светланы Палкиной — запросил аналитику, сколько всего многодетных в округе, сколько у них машин, как часто они ездят по М-11.
То бишь вместо того, что б отбирать деньги из карманов водителелей владельцы М11 полезут напрямую в бюджет города.
Так что вариант с субсидией называется "Хрен редьки не слаще".
Надо что-то делать с их охреневшими расценками, но насколько я помню в 15 году ФАС ничего так и не сделала.