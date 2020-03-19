Снизить стоимость проезда до 100 рублей, но не для всех

После избрания в МГД Титов говорил, что «большую компенсацию из бюджета» получат те, кто зарегистрирован в Зеленограде и официально работает в Москве. Он предлагал снизить стоимость поездки до 100 рублей вместо примерно 400, чтобы разницу при этом оплачивал бюджет. Это заодно позволит разгрузить Ленинградское шоссе — водители перейдут с нее на платную трассу, сказал тогда Титов «Зеленоград.ру».

Внести соответствующие предложения в Мосгордуму в 2019 году Титов не успел — не было нужных цифр для расчетов и уже был принят бюджет на 2020 год. Сейчас он ожидает, что сможет внести поправки в бюджет Москвы на 2021 год.

В марте депутат встретился с руководством «Северо-Западной концессионной компании» и организации, эксплуатирующей трассу М-11. Но после встречи он говорил уже о льготах не для всех работающих в Москве зеленоградцах, а только для отдельных категорий граждан. «Льготная цена для наших жителей могла бы быть компенсирована за счёт бюджета Москвы. Важно попытаться это сделать. Хотя бы для льготных слоев населения — многодетных семей, инвалидов», — написал он.