Льготу для проезда по платной дороге М-11 смогут получить 12,5 тысяч жителей Зеленограда 25.07.2020 ZELENOGRAD.RU

Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов сообщил, что право льготного проезда по платной трассе М-11 могут получить 12,5 тысяч жителей города: речь идет о многодетных семьях и инвалидах, у которых есть автомобили. Размер планируемой льготы он не уточнил.

Обоснование для особых условий проезда Титов обсуждал с руководством Северо-Западной концессионной компании, которая обслуживает участок от Солнечногорска до Москвы. Предполагается, что новые послабления дополнят те льготы, которые сегодня есть у этих категорий населения в общественном транспорте. 

Титов перед выборами в 2019 году обещал добиться субсидий по оплате проезда по М-11 для тех жителей Зеленограда, которые работают в Москве. Он предлагал снизить стоимость поездки до 100 рублей вместо примерно 400, чтобы разницу при этом оплачивал бюджет. Изначально речь шла о компенсациях для всех, но сейчас в планах есть только льготные категории. Депутат утверждает, что это тактический маневр: Мосгордума, по его мнению, не одобрит поправку в бюджет, дающую субсидии на всех жителей. «Если попробовать сначала только на ту категорию [многодетные], которым действительно необходимо это, то там совсем другие деньги, но мы все равно разгрузим [другие трассы]. С этим меня скорее поддержат коллеги-депутаты, социальная справедливость появится на горизонте. Это тактика», — говорил он в интервью «Зеленоград.ру».

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Какой объем средств потребуется для субсидий только на льготников, пока тоже неизвестно. В ноябре 2019 года Титов называл цифру 10-15 миллионов рублей, однако точно рассчитать пока нельзя: информации, сколько зеленоградцев ездит по М-11, сейчас нет.

С июля тарифы на проезд по М-11 выросли. Поездка из Москвы до Солнечногорска (в обе стороны) теперь стоит 500 рублей в будни днем, вечером в пятницу 600 рублей, из Зеленограда до Москвы — 340 рублей днем в будни, 380 в пятницу вечером.

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Метки:
платная дорога м-11, Титов Андрей Михайлович, льготы
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