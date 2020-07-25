Депутат Мосгордумы от Зеленограда Андрей Титов сообщил, что право льготного проезда по платной трассе М-11 могут получить 12,5 тысяч жителей города: речь идет о многодетных семьях и инвалидах, у которых есть автомобили. Размер планируемой льготы он не уточнил.

Обоснование для особых условий проезда Титов обсуждал с руководством Северо-Западной концессионной компании, которая обслуживает участок от Солнечногорска до Москвы. Предполагается, что новые послабления дополнят те льготы, которые сегодня есть у этих категорий населения в общественном транспорте.

Титов перед выборами в 2019 году обещал добиться субсидий по оплате проезда по М-11 для тех жителей Зеленограда, которые работают в Москве. Он предлагал снизить стоимость поездки до 100 рублей вместо примерно 400, чтобы разницу при этом оплачивал бюджет. Изначально речь шла о компенсациях для всех, но сейчас в планах есть только льготные категории. Депутат утверждает, что это тактический маневр: Мосгордума, по его мнению, не одобрит поправку в бюджет, дающую субсидии на всех жителей. «Если попробовать сначала только на ту категорию [многодетные], которым действительно необходимо это, то там совсем другие деньги, но мы все равно разгрузим [другие трассы]. С этим меня скорее поддержат коллеги-депутаты, социальная справедливость появится на горизонте. Это тактика», — говорил он в интервью «Зеленоград.ру».