Новые тарифы

Тарифы изменятся для легковых автомобилей при проезде с транспондером и без, они коснутся, например, следующих участков:

Москва—Солнечногорск (в обе стороны), 500 рублей в будни днем, ночью 240, вечером в пятницу 600 рублей. В выходные 500-550 рублей.

Шереметьево—Солнечногорск (в обе стороны), 240 рублей в будни днем, 100 ночью, 320 в пятницу вечером, 240-280 в выходные.

Солнечногорск—Зеленоград (в обе стороны), 160-200 днем в будни, 25 ночью, 240 в пятницу вечером, 160-200 рублей в выходные.

Зеленоград—Москва (в обе стороны), 340 рублей днем в будни, 80 ночью, 380 в пятницу вечером, 340 в выходные.

Стоимость всех абонементов на проезд в среднем вырастет на 4,5 процента. Полный список участков с новой тарификаций есть по ссылке в формате pdf.

Предыдущее повышение тарифов было в начале года: тогда проезд на участке Солнечногорск—Зеленоград без транспондера подорожал на 50 рублей в обоих направлениях.