На платной дороге М-11 повысятся тарифы: проезд Зеленоград-Москва будет стоит 340 рублей днем и 380 в пятницу вечером 27.06.2020 ZELENOGRAD.RU

На некоторых участках платной трассы М-11 от Москвы до Солнечногорска тарифы изменятся с 1 июля 2020 года, сообщили в «Северо-Западной концессионной компании» (СЗКК), которая является концессионером участка. Также запускаются два предложения для дачников и новый абонемент в Шереметьево.

Новые тарифы

Тарифы изменятся для легковых автомобилей при проезде с транспондером и без, они коснутся, например, следующих участков:

  • Москва—Солнечногорск (в обе стороны), 500 рублей в будни днем, ночью 240, вечером в пятницу 600 рублей. В выходные 500-550 рублей.
  • Шереметьево—Солнечногорск (в обе стороны), 240 рублей в будни днем, 100 ночью, 320 в пятницу вечером, 240-280 в выходные.
  • Солнечногорск—Зеленоград (в обе стороны), 160-200 днем в будни, 25 ночью, 240 в пятницу вечером, 160-200 рублей в выходные.
  • Зеленоград—Москва (в обе стороны), 340 рублей днем в будни, 80 ночью, 380 в пятницу вечером, 340 в выходные.

Стоимость всех абонементов на проезд в среднем вырастет на 4,5 процента. Полный список участков с новой тарификаций есть по ссылке в формате pdf.

Предыдущее повышение тарифов было в начале года: тогда проезд на участке Солнечногорск—Зеленоград без транспондера подорожал на 50 рублей в обоих направлениях.

Новые абонементы

Компания также запускает два новых продукта для экономии на поездках за город. По абонементу «Дача — Выходной день» поездка туда-обратно по маршруту Москва — Солнечногорск в выходные дни, с пятницы 00:00 по понедельник 1:00 — 1150 рублей независимо от времени проезда. По расчетам ССЗК, это позволит клиенту сэкономить до 350 рублей при поездках в часы пик.

Абонемент «Дача на месяц» — восемь поездок по маршруту Москва — Солнечногорск и обратно, действует 31 день. Стоимость поездки по абонементу составит 450 рублей независимо от дня и времени проезда. Это позволит сэкономить до 2,4 тысяч при поездках в часы пик.

Также запускается новый абонемент из Москвы в аэропорт Шереметьево по фиксированной цене, который будет работать на всех выездах с дороги в аэропорт, вместо отдельных абонементов «Шереметьево-1» и «Шереметьево-2», как было ранее.

Ранее В ССЗК сообщили, что трафик на М-11 до конца не восстановился, однако помощи государства в возмещении потерь из-за карантина они не просили.

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Метки:
платная дорога м-11
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