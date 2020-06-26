Трафик по платной дороге М-11 в июне вырос в два раза после снятия ограничений. Но всё ещё не восстановился 26.06.2020 ZELENOGRAD.RU

Трафик на участке М-11 от Москвы до Солнечногорска с 1 по 23 июня вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом апреля. При этом, если сравнивать с прошлым годом, то автомобилей в июне все ещё меньше на 32 процента.

Трафик стал восстанавливаться на фоне снятия ограничений на передвижения на личном транспорте, пояснили в Северо-западной концессионной компании (СЗКК, концессионер участков М-11). Сейчас наблюдается значительное увеличение потока на «дачных» направлениях — из Москвы в Солнечногорск и далее, уточнили в компании.

При этом в начале апреля на участке от Москвы до Солнечногорска трафик упал на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инвесторы, которые вложились в платные дороги, несли убытки из-за ограничительных мер и планировали обращаться за помощью к государству. 91% читателей «Зеленоград.ру» посчитали несправедливым, что концессионер М-11 получил бы доплаты из бюджета. В итоге СЗЗК к господдержке не прибегали.

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Почему трафик на М-11 до сих пор не восстановился?
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Метки:
карантин, м-11
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