Инвесторы, которые вложились в платные дороги, несут убытки из-за ограничительных мер в связи распространением коронавирусной инфекции. В частности, на участке М-11 от Москвы до Солнечногорска трафик на неделе с 30 марта по 5 апреля упал на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в 2019 году на этой трассе был зафиксирован самый динамичный рост: по ней было совершенно почти 11,5 млн проездов, что, по данным «Автодора», в три раза больше показателей 2018 года. В «Автодоре» не отрицали, что трафик упал из-за новых мер по нераспространению ковид-19. Из-за снижения числа поездок кассирам урезали смены.

Платные дороги строятся и эксплуатируются обычно в рамках концессионных соглашений, когда часть средств вкладывает частная компания. Среди разных видов концессий есть соглашения с прямым сбором платы, когда государство не гарантирует компании трафик (такая схема применяется, к примеру, на обходе Одинцово), и концессии с минимальным гарантированным доходом, при недостижении которого государство доплачивает концессионеру недополученный доход.

Во втором случае инвесторы могут открыть спор об «особом обстоятельстве», которое помешало получить доход, при этом прямую зависимость еще придется доказать, объясняет «Коммерсант». Концессионер участка на обходе Одинцово АО «Главная дорога» уже готовит аргументированное обращение к властям с предложениями о возможных мерах господдержки. Хотя они и использовали первую бизнес-модель, для концессии с прямым сбором платы теоретически возможен спор об «особом обстоятельстве», из-за которого концессионер не смог получить доход: для этого им нужно будет показать прямую зависимость между решением/событием и падением трафика.

В Северо-западной концессионной компании (концессионер участков М-11) «Зеленоград.ру» рассказали, что ожидают дальнейшего снижения трафика, но пока готового ответа, будут ли они обращаться за господдержкой, нет. В компании намерены анализировать последствия ограничительных мер и уже в зависимости от них принимать решение.

В Госдуме есть мнение, что государство обязано оказать поддержку компаниям. «С точки зрения логики государство может и должно поддержать компании, которые являются стороной соглашений. При составлении соглашений пандемию коронавируса едва ли кто учитывал — предсказать такую ситуацию невозможно», — считает член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тэн.

При этом гендиректор Национального центра государственно-частного партнёрства Павел Селезнев уверен: вероятность того, что государству придется доплачивать концессионерам, «крайне незначительна»: «Автотранспорт обеспечивает работу большого количества отраслей, то есть спрос на объекты инфраструктуры довольно высокий, поэтому платные дороги, скорее всего, в меньшей степени пострадают от снижения платежеспособности».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов полагает, что худшим вариантом может стать только полное прекращение потока на платных трассах. По его мнению, единственным выходом для концессионеров может стать резкое снижение тарифов.