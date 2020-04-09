Трафик по платной дороге М-11 упал на 75 процентов. Концессионеры могут попросить поддержку у государства 09.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Инвесторы, которые вложились в платные дороги, несут убытки из-за ограничительных мер в связи распространением коронавирусной инфекции. В частности, на участке М-11 от Москвы до Солнечногорска трафик на неделе с 30 марта по 5 апреля упал на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом в 2019 году на этой трассе был зафиксирован самый динамичный рост: по ней было совершенно почти 11,5 млн проездов, что, по данным «Автодора», в три раза больше показателей 2018 года. В «Автодоре» не отрицали, что трафик упал из-за новых мер по нераспространению ковид-19. Из-за снижения числа поездок кассирам урезали смены.

Платные дороги строятся и эксплуатируются обычно в рамках концессионных соглашений, когда часть средств вкладывает частная компания. Среди разных видов концессий есть соглашения с прямым сбором платы, когда государство не гарантирует компании трафик (такая схема применяется, к примеру, на обходе Одинцово), и концессии с минимальным гарантированным доходом, при недостижении которого государство доплачивает концессионеру недополученный доход.

Во втором случае инвесторы могут открыть спор об «особом обстоятельстве», которое помешало получить доход, при этом прямую зависимость еще придется доказать, объясняет «Коммерсант». Концессионер участка на обходе Одинцово АО «Главная дорога» уже готовит аргументированное обращение к властям с предложениями о возможных мерах господдержки. Хотя они и использовали первую бизнес-модель, для концессии с прямым сбором платы теоретически возможен спор об «особом обстоятельстве», из-за которого концессионер не смог получить доход: для этого им нужно будет показать прямую зависимость между решением/событием и падением трафика.

В Северо-западной концессионной компании (концессионер участков М-11) «Зеленоград.ру» рассказали, что ожидают дальнейшего снижения трафика, но пока готового ответа, будут ли они обращаться за господдержкой, нет. В компании намерены анализировать последствия ограничительных мер и уже в зависимости от них принимать решение.

В Госдуме есть мнение, что государство обязано оказать поддержку компаниям. «С точки зрения логики государство может и должно поддержать компании, которые являются стороной соглашений. При составлении соглашений пандемию коронавируса едва ли кто учитывал — предсказать такую ситуацию невозможно», — считает член комитета Госдумы по транспорту Сергей Тэн.

При этом гендиректор Национального центра государственно-частного партнёрства Павел Селезнев уверен: вероятность того, что государству придется доплачивать концессионерам, «крайне незначительна»: «Автотранспорт обеспечивает работу большого количества отраслей, то есть спрос на объекты инфраструктуры довольно высокий, поэтому платные дороги, скорее всего, в меньшей степени пострадают от снижения платежеспособности».

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов полагает, что худшим вариантом может стать только полное прекращение потока на платных трассах. По его мнению, единственным выходом для концессионеров может стать резкое снижение тарифов.

Читайте также
Субсидия на проезд по М-11 будет сначала только для льготников. Это позволит выбить деньги из городского бюджета
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Справедливо, если государство доплатит М-11, если это было предусмотрено в соглашении?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 78 человек
Метки:
бизнес, коронавирус, эпидемия, м-11
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Хроника коронавируса в Зеленограде. Здесь все важные новости. Обновляется постоянно Онлайн
Полиции дали полномочия штрафовать нарушителей самоизоляции в Москве. Заниматься шумными соседями, собаками и другими «московскими» нарушениями полиция пока не будет Истории
Трафик по платной дороге М-11 упал на 75 процентов. Концессионеры могут попросить поддержку у государства Новости
Путин подписал указ о выплате 15 тысяч рублей семьям с детьми. Но не всем Новости
«Теперь люди не будут сообщать, что больны». Как живет на карантине семья с подозрением на коронавирус и почему вахтер подслушивает под их дверью Истории
В Савелкинском проезде сделали новый пешеходный переход Новости
Что изменилось в зеленоградском здравоохранении из-за коронавируса: рецепты, лекарства, поликлиники, больница. И все важные телефоны Ответы
Новые записи в дневнике волонтёра. Журналист «Зеленоград.ру» день за днём рассказывает о своей работе волонтёром во время эпидемии коронавируса Истории
Ребенку из Зеленограда сделали укол самого дорогого лекарства в мире Новости
Нужно все-таки носить маски во время эпидемии или нет? А срочно делать их дома самому? Ответы
Как сдать тест на коронавирус, не выходя из дома? Роспотребнадзор начал платный бесконтактный прием анализов с выездом на дом. В Зеленоград тоже выезжают Ответы
«Жилищник» начал требовать срочно погасить долги за коммуналку и угрожает арестом имущества. Речь идет даже о небольших суммах Новости
Подъезды начали дезинфицировать дважды в сутки Новости
Освобождение полосы в Савёлкинском проезде откладывается. Чтобы смонтировать пешеходный мост, нужно перекрывать движение на три ночи Новости
«И думают эти два пенсионера: сколько еще власти страны не позволят им возвратиться домой?» Семья зеленоградцев вторую неделю не может вернуться в Россию Истории
В школах раздают продуктовые наборы детям-льготникам на период карантина. За ними выстроилась очередь Новости
Капитальный ремонт жилых домов остановлен, но не для всех Новости
Как убирают и дезинфицируют жилые дома в Зеленограде для профилактики распространения коронавируса Ответы
«Живём так, как на этой неделе». Собянин продлил домашний режим на месяц и отложил введение пропусков Новости
«Полностью поддерживаем сохранение пешеходного перехода». Специалисты решили сохранить «зебру» через Савёлкинский проезд Новости
Депутат Мосгордумы требует на время эпидемии остановить московские стройки Новости
Cломанное дерево в зеленоградском лесу превратилось в ледяной фонтан Жизнь
Жители на самоизоляции начали бросать мусор в подъезде и выкидывать из окон. «Жилищник» просит не превращать подъезды в помойки Новости
Магазины вводят специальные часы для посещения пожилыми людьми Новости
«Мою еду привезли на стройку». Как на карте Зеленограда появились две пары корпусов с одинаковыми номерами Истории
«Десяточка» начала доставлять товары на дом в Зеленограде и окрестностях Новости
Сбербанк возобновил работу нескольких отделений в Зеленограде. Они будут работать по субботнему графику Новости
Патрули дружинников проверяют москвичей во время карантина. Какие у них права и как отличить их от самозванцев? Ответы
Еще одному ребенку начали собирать деньги на самое дорогое лекарство в мире. Это сын священника из Андреевки. Чтобы начать лечение, есть всего полгода Новости
© 1997–2020 Зеленоград.ру