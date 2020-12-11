Снизить проезд по М-11 для зеленоградцев обещал на выборах депутат от Зеленограда Андрей Титов. Чтобы сделать это, он внес поправку в бюджет Москвы. Однако сначала её отклонила мэрия, а когда голосовали за бюджет, Титов сам снял её с рассмотрения. Но проголосовал за бюджет в целом.
Перед выборами Титов обещал снизить стоимость проезда по М-11 «для автомобилистов Зеленограда», потом все автомобилисты превратились только в тех, кто работает в Москве, потом льгота осталась только для многодетных и инвалидов, причем на ограниченное число поездок — восемь поездок в месяц по специальному тарифу в 150 рублей. На это, по расчетам Титова, из бюджета нужно было выделить до 228 миллионов рублей в год.
В комментарии к поправке Титова представитель департамента финансов указал, что она не может быть рассмотрена, так как «основные характеристики бюджета [уже] утверждены 18 ноября и изменению не подлежат», а вопрос льготного проезда нужно решать «с соответствующими органами исполнительной власти». Ранее обсуждать эту проблему вместе с префектурой советовал Титову и руководитель департамента социальной защиты.
Важно, что это обещание Титова — чуть ли не единственное в его предвыборной программе, которое требовало от него работы по «выбиванию» денег — всё остальное исполнится, если даже ничего не делать, потому что либо уже было включено в бюджет, либо так или иначе запланировано. Большинство читателей «Зеленоград.ру» в опросе указали, что не верят, что Титов добьется какой-либо льготы для жителей города.
После отрицательного заключения департамента финансов 8 декабря поправку Титова отклонили на комиссии по социальной и экономической политике Мосгордумы. После этого Титов написал, что работа по совершенствованию транспортной системы Зеленограда будет продолжена. Вопрос льготного проезда по М-11 он намерен «прорабатывать с префектурой и профильными департаментами».
«Предстоящие годы будут непростыми для экономики города, и именно поэтому нужно продолжать бороться за льготные условия для особо уязвимых слоев населения. Кроме того, снижение транспортных расходов, стоимости проезда для жителей Зеленограда — это вопрос равных возможностей для жителей города. Тарифная политика на транспорте должна формироваться с учетом особенностей нашего города и того экономического значения, которое приобретают наши предприятия», — считает он.
Поправка Титова — далеко не единственная отклоненная мэрией. Из двухсот поправок депутатов департамент финансов одобрил только 12, еще три поправки ведомство внесло самостоятельно. Одобренные поправки предполагают, что деньги на них возьмут из резервного фонда мэрии. Вот они:
- + 5 млрд на ремонт поликлиник;
- +1,2 млрд на высокотехнологичную медпомощь;
- + 2,5 млрд на проект «Искусство детям»
- + 1 млрд на ремонт театров
- +500 млн на модернизацию и ремонт библиотек
- + 500 млн на отдых и оздоровление детей-сирот
- + 1,2 млрд на пособия по безработице
- + 750 млн на медицинские изделия инвалидам
- + 500 млн на инновационные кластеры
- + 500 млн на поддержку малых предпринимателей в креативных индустриях
- + 4,98 млрд на достройку домов для обманутых дольщиков
- + 13 млн на создание «открытой лаборатории» для просвещения в сфере экологии
- + 56 млн на доработку портала записи детей в кружки
- + 100 млн, чтобы поставить земельные участки многоквартирных домов на кадастровый учёт
- + 250 млн на субсидии Фонду капремонта для работ в домах, являющихся объектами культурного наследия
Среди неучтенных поправок, например, такие предложения:
- добавить 15 млрд на содержание больниц, поликлиник и санаторное лечение
- 5 млрд на выплаты детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов
- 7 млрд на бесплатный присмотр и уход за детьми в группах продленного дня льготным категориям семей
- сократить расходы на закупку противогололедных реагентов в два раза, а высвободившиеся средства (2,7 млрд в 2021 году) направить на новые велодорожки в городе
- 4 млрд на введения региональной доплаты родственникам по уходу за инвалидом в размере 8,8 тысяч рублей в месяц.
За бюджет в таком виде проголосовали 33 депутата из 45, в том числе Андрей Титов.
Он заявил, что его «очень расстроило», что из 205 поправок приняли только 15. «Остальные были по принципу „отнять и поделить“. Я хотел бы напомнить всем депутатам: прежде чем делить, нужно заработать. Ни одной поправки, которая зарабатывает деньги для московского бюджета, я не видел. Я буду голосовать за бюджет, потому что он сбалансирован, и хочу напомнить, что каждый рубль, вложенный в стройку, дает три рубля дохода. И именно эти деньги мы распределяем. Давайте сначала заработаем, прежде чем делить», — призвал он коллег.