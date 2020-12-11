Снизить проезд по М-11 для зеленоградцев обещал на выборах депутат от Зеленограда Андрей Титов. Чтобы сделать это, он внес поправку в бюджет Москвы. Однако сначала её отклонила мэрия, а когда голосовали за бюджет, Титов сам снял её с рассмотрения. Но проголосовал за бюджет в целом.

Перед выборами Титов обещал снизить стоимость проезда по М-11 «для автомобилистов Зеленограда», потом все автомобилисты превратились только в тех, кто работает в Москве, потом льгота осталась только для многодетных и инвалидов, причем на ограниченное число поездок — восемь поездок в месяц по специальному тарифу в 150 рублей. На это, по расчетам Титова, из бюджета нужно было выделить до 228 миллионов рублей в год.

В комментарии к поправке Титова представитель департамента финансов указал, что она не может быть рассмотрена, так как «основные характеристики бюджета [уже] утверждены 18 ноября и изменению не подлежат», а вопрос льготного проезда нужно решать «с соответствующими органами исполнительной власти». Ранее обсуждать эту проблему вместе с префектурой советовал Титову и руководитель департамента социальной защиты.

Важно, что это обещание Титова — чуть ли не единственное в его предвыборной программе, которое требовало от него работы по «выбиванию» денег — всё остальное исполнится, если даже ничего не делать, потому что либо уже было включено в бюджет, либо так или иначе запланировано. Большинство читателей «Зеленоград.ру» в опросе указали, что не верят, что Титов добьется какой-либо льготы для жителей города.